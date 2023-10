https://sputniknews.lat/20231001/empresas-chinas-reducen-las-ventas-de-drones-y-de-sus-componentes-a-ucrania-1144279104.html

Empresas chinas reducen las ventas de drones y de sus componentes a Ucrania

Empresas chinas reducen las ventas de drones y de sus componentes a Ucrania

Soldados ucranianos se vieron obligados a mendigar y contrabandear drones y sus componentes para utilizarlos en el campo de batalla debido a la reducción del... 01.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-01T04:49+0000

2023-10-01T04:49+0000

2023-10-01T05:08+0000

internacional

ucrania

china

drones

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

rusia

the new york times

bélgorod

new york times

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/0f/1136905701_0:96:3303:1953_1920x0_80_0_0_a345df53a0c4f410dbd4186e7801f248.jpg

Y es que a inicio de septiembre el Gobierno chino impuso controles de exportación de algunos drones y equipos relacionados.Los controles chinos a las exportaciones podrían empeorar los problemas de la cadena de suministro ucraniana antes del invierno, vaticina en su artículo el New York Times. "Por la noche realizamos misiones de bombardeo y durante el día pensamos en cómo conseguir nuevos drones... Estamos examinando todas las formas posibles de exportar drones desde China porque, digan lo que digan, allí se produce la mayor cantidad", declaró el oficial Oles Maliarevych, de la 92ª Brigada Mecanizada de Ucrania, de acuerdo con la publicación periodística estadounidense.En junio, el viceministro ucraniano de industrias estratégicas dijo que Kiev estaba negociando con fabricantes de armas occidentales para comenzar la producción de material bélico en Ucrania, incluidos drones, y especificó que podrían firmarse los contratos correspondientes en los próximos meses.A finales de agosto, el diario estadounidense informó que Ucrania estaba desarrollando unos seis modelos de drones de largo alcance, incluidos modelos capaces de volar más de 1.000 kilómetros.Las noticias de ataques ucranianos con drones a instalaciones situadas en el territorio de Rusia, tanto en las zonas cercanas a la línea de frente como en la periferia de Moscú, llegan casi a diario últimamente.Las provincias rusas limítrofes con Ucrania, como Bélgorod, Briansk, Kursk y Vorónezh, denuncian regularmente impactos de proyectiles, incursiones de drones y otros ataques desde el otro lado de la frontera, que obligan a la población a buscar refugio en otros lugares.

https://sputniknews.lat/20230929/rusia-destruye-11-drones-ucranianos-sobre-las-provincias-de-kursk-y-kaluga-1144221507.html

https://sputniknews.lat/20230928/1144187437.html

ucrania

china

bélgorod

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, china, drones, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, rusia, the new york times, bélgorod, new york times