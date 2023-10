https://sputniknews.lat/20231003/amlo-rechaza-senalamientos-contra-el-ejercito-mexicano-por-el-caso-ayotzinapa-1144354321.html

AMLO rechaza señalamientos contra el Ejército mexicano por el caso Ayotzinapa

El mandatario del país latinoamericano fue cuestionado por los señalamientos que tanto los expertos como los familiares de los jóvenes hicieron a las Fuerzas Armadas, a las que acusaron de ocultar y modificar información sobre este hecho ocurrido en 2014 y por lo que han solicitado que se abra una investigación en su contra.Además, López Obrador dijo que no hay duda de que el Estado mexicano fue parte medular en la desaparición de los estudiantes."Claro que fue el Estado, sin duda, porque pudo, en su momento, aclarar las cosas y no fabricar mentiras (...). Aunque hayan participado autoridades locales y policías municipales, es el Estado", agregó.No es la primera vez que el presidente de México defiende al Ejército por el caso Ayotzinapa. El 28 de julio pasado, criticó el comunicado de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), donde se lamentó la falta de cooperación de dependencias federales mexicanas, como las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar), en el esclarecimiento de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.Ante ello, respondió que era falso ese razonamiento y que se trataba de una campaña contra las Fuerzas Armadas del país latinoamericano.Los desacuerdos en el casoDesde el inicio de las pesquisas, han existido diversos desacuerdos sobre el caso Ayotzinapa. Sin embargo, estos se han recrudecido en los últimos tiempos.El 25 de julio de este año, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dio a conocer su sexto y último informe sobre este hecho. En él, el doctor español Carlos Martín Beristain y la abogada colombiana Ana María Buitrago, presentaron evidencias del ocultamiento de pistas, mentiras y contradicciones por parte de las autoridades militares mexicanas.Dos meses después, el 26 de septiembre pasado, se conmemoró el noveno aniversario de la desaparición de los normalistas. Un día antes, los padres se reunieron con el mandatario mexicano para conocer más información sobre el caso.Sin embargo, de acuerdo con el abogado de los familiares, Vidulfo Rosales, el encuentro no rindió frutos y su narrativa es similar a la verdad histórica difundida en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).Se "refiere que los estudiantes iban infiltrados, que se trataba de una disputa entre los bandos del crimen organizado, reduciendo totalmente la responsabilidad al crimen organizado y a un aspecto meramente local, dejando por fuera al Ejército, al único que se le finca responsabilidad es al capitán Martínez Crespo. Fuera de ahí, no aparece ningún militar más con responsabilidad, no se dice nada de quienes construyeron, por ejemplo, la verdad histórica; no aparecen esas circunstancias", afirmó.Un día después, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, comentó que, pese a los desacuerdos con los familiares de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, las pesquisas continuarán."Tienen todo el derecho a inconformarse y lo comprendemos. Son sus hijos, pero nosotros, independientemente de si nos creen o no, vamos a seguir, porque es un asunto que tiene que ver con nuestras convicciones y nuestra conciencia", declaró en conferencia de prensa.En esa jornada, el subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno de México, Alejandro Encinas, de la Secretaría de Gobernación (Segob), presentó el segundo informe sobre lo ocurrido en Ayotzinapa en 2014."No existe ninguna prueba, evidencia, de que hubiera algún vínculo de los estudiantes con Guerreros Unidos o con cualquier otro grupo delictivo que operara en la región como se ha estado diciendo en algunas ocasiones (...). En ningún momento, hubo vínculo de los estudiantes con ningún grupo delictivo", dijo.Además, el funcionario federal expresó que tampoco hay pistas de que los 43 estudiantes hayan estado juntos al salir de la Central de Autobuses de Iguala."Tomaron derroteros distintos los autobuses y, por el propio operativo de la policía municipal de Iguala, desde un inicio, fueron divididos los [vehículos]. También podemos acreditar que el grupo delictivo [Guerreros Unidos] operó la desaparición de los estudiantes con, al menos, tres células delictivas en distintas zonas de Iguala con el apoyo de diversas autoridades federales, estatales y municipales", aseveró Encinas.

