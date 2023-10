https://sputniknews.lat/20231003/chantaje-descarado-bruselas-desbloquea-los-fondos-de-hungria-en-busca-de-ayuda-para-kiev-1144350371.html

"Chantaje descarado": Bruselas desbloquea los fondos de Hungría en busca de ayuda para Kiev

"Chantaje descarado": Bruselas desbloquea los fondos de Hungría en busca de ayuda para Kiev

La Comisión Europea está lista a violar sus propias normas para ayudar a Kiev, afirmó a Sputnik el politólogo Oleg Makarenko. Esto sucede luego de que el... 03.10.2023

"La Comisión tiene la intención de descongelar unos 13.000 millones de euros de financiación de aquí a finales de noviembre", señala la publicación.A finales de 2022, la Comisión Europea bloqueó unos 22.000 millones de euros de fondos europeos asignados a Hungría, alegando un supuesto incumplimiento de los derechos humanos y el Estado de derecho en el país. El 29 de septiembre, Budapest declaró que Kiev no recibiría ni un céntimo del presupuesto de la UE hasta que Hungría recibiera los fondos que se le adeudan.El politólogo y profesor asociado de la Universidad Estatal de Moscú Oleg Makarenko afirmó al respecto a Sputnik que la Comisión Europea está dispuesta a violar sus propias normas para ayudar a Ucrania."La política de Hungría sigue siendo la misma: los intereses del país son lo primero y los de la UE lo segundo. Hungría no ha cambiado en nada, el primer ministro [Viktor] Orban no adopta una posición diferente. Y lo que está ocurriendo en torno a Budapest es un chantaje descarado, uno de los métodos de la Comisión Europea. Es mentirosa e hipócrita. No le importan en absoluto sus propias normas y el Estado de derecho, su principal tarea es ayudar a Ucrania", afirmó Makarenko.En sus palabras, se pedirá a Budapest que proporcione ayuda militar a Kiev. "Asistencia con armamento que existe en Hungría desde el periodo postsoviético y que puede ser utilizado por militares ucranianos no entrenados. Eso ya se agotó en Europa, así que están recomprando como pueden el material del que disponen las Fuerzas Armadas húngaras", añadió el politólogo.Hungría, que integra la Unión Europea, ha criticado en numerosas ocasiones las sanciones antirrusas y el apoyo incondicional de Ucrania, advirtiendo que esas medidas afectan gravemente a las economías de todo el bloque comunitario, debilitan a los países europeos y no consiguen su objetivo de debilitar a Moscú.

