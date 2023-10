https://sputniknews.lat/20231004/el-ejercito-protegera-a-la-aspirante-presidencial-del-oficialismo-en-mexico--1144370532.html

El Ejército protegerá a la aspirante presidencial del oficialismo en México

La virtual candidata presidencial de México del partido oficialista Morena, Claudia Sheinbaum, aceptó ser protegida por el Ejército mexicano durante el proceso... 04.10.2023, Sputnik Mundo

"Hace unos días me reuní con el general secretario de la Secretaría de la Defensa Nacional [Sedena], Luis Cresencio Sandoval, a quien agradezco me haya sugerido un apoyo para mi seguridad. Le planteé que fuera algo sencillo que no me impidiera estar cerca de la gente. Muchas gracias a él y al presidente López Obrador", informó la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México el 3 de octubre. Días atrás, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que su Administración estaba definiendo un plan de acción para posibles candidatos y candidatas. Esto porque, aseguró, la historia de México revela que las mayores divisiones y violencia suceden cuando hay un cambio de Gobierno. El proceso electoral federal —que renovará el Congreso de la Unión, la presidencia de la República, gubernaturas de nueve estados y las 16 alcaldías de la Ciudad de México— arrancó oficialmente el pasado 7 de septiembre en México. Previo al inicio de las campañas fueron asesinados al menos dos colaboradores de quienes fueron precandidatos de Morena, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard, respectivamente. El 1 de octubre, además, se dio a conocer el secuestro y asesinato de dos encuestadores contratados por Morena en la zona norte de Chiapas (sur) por presuntos integrantes de los cárteles de la droga. Mientras que el supervisor del grupo, Adrián Cid Pérez, continúa desaparecido.Según los medios locales, cinco encuestadores —tres hombres y dos mujeres— fueron sacados del hotel en el que se hospedaban. Más adelante, ellas fueron liberadas y localizadas en un mercado colindante. Sin embargo, los cuerpos de Christian Landa Sánchez y José Luis Jiménez fueron encontrados sin vida y con señales de tortura en una carretera que comunica con el estado vecino de Tabasco. El 3 de octubre, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, informó que tres personas fueron detenidas por su probable participación en el homicidio de los encuestadores. La violencia y la inseguridad suelen ser endémicas durante los comicios en México. Tan solo las elecciones intermedias, que se llevaron a cabo en 2021, dejaron al menos 250 homicidios antes y durante las campañas de los personajes que contendieron en esa jornada.En el marco de las elecciones locales de 2023, sicarios de la Familia Michoacana emboscaron y asesinaron a 13 policías estatales en el municipio mexiquense de Coatepec de Harinas en marzo pasado. En el mismo municipio, seis promotores también de Morena fueron secuestrados el 19 de mayo. Horas más tarde fueron localizados y liberados por elementos de seguridad.Tan solo en lo que va de 2023, en el país latinoamericano han sido asesinadas 56.954 personas, de las que 572 corresponden a feminicidios, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Lo anterior ha llevado al Gobierno actual a adjudicar diversas labores de seguridad pública a la Guardia Nacional —que el presidente ha buscado que sea controlada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)— y al Ejército, algo que miembros de la oposición y de la sociedad civil interpretan como una evidente y progresiva militarización del país. Sin embargo, el presidente López Obrador ha justificado su decisión alegando que se trata de la mejor opción para enfrentar la violencia heredada de sexenios anteriores, mientras que otorgar carácter militar a la Guardia Nacional ayudará a que esta no se corrompa.

