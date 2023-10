https://sputniknews.lat/20231005/los-tres-desafios-a-resolver-entre-rusia-y-america-latina-1144442975.html

Los tres desafíos a resolver entre Rusia y América Latina

La información, la logística y las finanzas son los principales desafíos a resolver para multiplicar el comercio ruso-latinoamericano, que ronda actualmente... 05.10.2023, Sputnik Mundo

Nuevas rutas logísticas Entrevistada en la presente edición del foro internacional 'Rusia e Iberoamérica en el mundo turbulento: historia y perspectivas', en la ciudad rusa de San Petersburgo, Mashkova insistió en la necesidad de "buscar nuevas rutas" marítimas que conecten Rusia con América Latina y el Caribe.Y es que puertos rusos como los del mar Negro o del mar Báltico "pueden fallar" en las circunstancias de la actual conflictividad internacional.Asimismo, Mashkova llamó la atención sobre una escasa conexión aérea directa entre Rusia y América Latina."El avión sirve perfectamente para transportar tanto productos farmacéuticos como también productos perecederos. El tema de las líneas aéreas directas es muy importante", argumentó.Criptomonedas, una opciónOtro desafío radica en superar los obstáculos para las transferencias financieras entre Rusia y sus socios latinoamericanos y caribeños.En este contexto, abogó por herramientas como el uso de criptomonedas, "uno de los instrumentos más prometedores". "Si no trabajamos en eso, ya en un futuro próximo sería muy difícil comerciar. Otra opción es crear una moneda única para el intercambio comercial, sea con América Latina o sea con algunas otras regiones del mundo. Hay que trabajar en eso", enfatizó."Falta dramática de información"De acuerdo con Mashkova, tanto Rusia como América Latina y el Caribe "no están bien informados" sobre las posibilidades que ofrece cada una de las partes."Nosotros tenemos que pasar a una colaboración mucho más amplia. Mi idea no es que tengamos que sustituir las exportaciones de productos primarios como petróleo o fertilizantes con productos de altas tecnologías, sino que tengamos que ampliar nuestras exportaciones e importaciones con los socios latinoamericanos y caribeños, añadiendo nuevos productos a los tradicionales", apuntó Mashkova.La rica oferta rusaEn palabras de Mashkova, uno de los temas que no son lo suficientemente conocidos en la región latinoamericana es que Rusia es una auténtica potencia en las tecnologías de la información y comunicación. En particular, mencionó soluciones rusas en temas como la protección de datos o la ciudad inteligente, entre otros.Mashkova también resaltó el creciente interés en América Latina y el Caribe por "importar medios de transporte rusos"."También podemos colaborar mucho en todo lo que es la farmacéutica, así como en el tema agrícola", agregó la directora del Comité Nacional para la Colaboración Económica con los Países de América Latina, al acentuar que "es absolutamente necesario estar trabajando" en los cultivos agrícolas "más resistentes, con más rendimiento".

