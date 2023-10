https://sputniknews.lat/20231006/dirigente-argentino-duro-contra-milei-es-un-chanta-que-busca-ser-visto-desesperadamente-1144489703.html

Dirigente argentino duro contra Milei: "Es un chanta que busca ser visto desesperadamente"

Dirigente argentino duro contra Milei: "Es un chanta que busca ser visto desesperadamente"

Hubo polémica en un foro económico entre dos candidatos presidenciales por la atención de importantes empresarios. Además, se publicó un libro que analiza la... 06.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-06T22:07+0000

2023-10-06T22:07+0000

2023-10-06T22:15+0000

cara o ceca

elecciones generales en argentina (2023)

javier milei

patricia bullrich

sergio massa

redes sociales

polarización

migración

méxico

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/06/1144490057_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_47ab123ee340e817dd2166605193f4ba.png

Dirigente argentino duro contra Milei: “Es un chanta que busca ser visto desesperadamente” Dirigente argentino duro contra Milei: “Es un chanta que busca ser visto desesperadamente”

Se está llevando adelante en Mar del Plata el coloquio de IDEA, un foro donde se reúnen importantes empresarios de Argentina y donde los principales candidatos a presidente suelen exponer sobre sus intenciones en política económica.Sin embargo, en esta edición, de los tres más votados en las primarias, solo Patricia Bullrich se hizo presente, mientras que Sergio Massa y Javier Milei decidieron no participar.Milei decidió organizar un almuerzo en paralelo, donde citó empresarios que estaban en IDEA. Con esa jugada, logró protagonizar la agenda y opacar a Bullrich, lo que generó enojo en Juntos por el Cambio."Mi candidata está muy sólida. Ayer rindió un examen muy fuerte ante muchos empresarios que la terminaron aplaudiendo de pie. En cambio, veo a un Javier Milei que cada vez se muestra más como un chanta", agregó.Amadeo repudió los dichos de Milei, donde se alegra con la suba del dólar paralelo, porque eso allana más el terreno para la dolarización que pretende hacer."Lo que dijo es una monstruosidad, es como si estuviera contento. Y cada minuto que pasa y sube el dólar, la gente es más pobre. Además, no hay ningún economista serio que diga que se puede dolarizar en Argentina".Polarización en redes socialesLas redes sociales son un ecosistema donde proliferan la intolerancia y los mensajes de odio hacia ideas contrarias, que tienden a ser bloqueadas para generar un ambiente más ameno con un sesgo de confirmación.Natalia Aruguete, doctora en Ciencias Sociales, es coautora, junto a Ernesto Calvo del libro "Nosotros contra ellos: cómo trabajan las redes para confirmar nuestras creencias y rechazar las de los otros", donde analiza este fenómeno de las interacciones en Internet."Nosotros trabajamos con el concepto de polarización afectiva, que es la distancia que nos separa de donde nos posiciones y donde ubicamos al otro. Cuando aparece, por ejemplo, una expresión ideológicamente disidente, se percibe como más distante", dijo la autora en diálogo con Cara o Ceca."Nuestra identificación con la política no tiene que ser solo racional. Hay algo de los afectos y las pasiones que los progresismos y las izquierdas suelen despreciar, por lo menos en términos discursivos. Las derechas han sabido absorber esas emociones dentro de nuestro comportamiento político", señaló.Biden ampliará el muro con MéxicoEl presidente de Estados Unidos, Joe Biden, decidió ampliar en Texas, en 32 kilómetros, el muro de la frontera sur del país, que lo separa con México. Para ello, dejará sin efecto 26 leyes federales."La medida tiene que leerse en clave electoral, dados los problemas que se generaron en el Congreso de EEUU. Desde México, hay una mirada respetuosa hacia Washington, pero también preocupación por lo que esto pueda generar en la frontera", afirmó Jesús Gallego, analista internacional."La inmigración no se resuelve con muros. La situación es compleja, porque se recibe gente que no solo es de la región, sino que también viene de otros lados, que además queda en situación de vulnerabilidad en las carreteras ante grupos delictivos y de trata de personas", agregó.

méxico

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

elecciones generales en argentina (2023), javier milei, patricia bullrich, sergio massa, redes sociales, polarización, migración, méxico, eeuu, аудио