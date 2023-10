https://sputniknews.lat/20231006/no-te-voy-a-dar-la-mano-trudeau-es-increpado-por-un-ciudadano--video--1144486521.html

"No te voy a dar la mano": Trudeau es increpado por un ciudadano | Video

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, fue increpado por un ciudadano que le reclamó, entre otras cosas, la ayuda que el país ha enviado a Ucrania. 06.10.2023, Sputnik Mundo

En un video que fue compartido en redes sociales y medios canadienses, se observa al dirigente salir de un evento y acercarse a algunos ciudadanos, a quienes saluda de mano. Sin embargo, uno de los presentes reclamó al premier canadiense. "No te voy a dar la mano, eres un pedazo de mierda", se escucha decir al sujeto, a quien Trudeau cuestiona por sus palabras. Durante la confrontación, la persona también reclama al primer ministro el alza en los impuestos, los cuales, aseveró, han sido destinados a Ucrania. "Se lo envías al tipo que está masacrando a su propio país", dice el ciudadano, quien finaliza señalándole a Trudeau que no está interesado en la propaganda canadiense. Recientemente el primer ministro de Canadá estuvo en el ojo del huracán de la discusión pública tras aplaudir de pie a un excolaborador nazi, quien fue homenajeado por el parlamento del país norteamericano durante la visita de presidente Ucrania, Volodímir Zelenski, al recinto legislativo.El 24 de septiembre, Zelenski, Trudeau y diputados canadienses mostraron sus respetos a Yaroslav Hunka, de 98 años, quien resultó ser un antiguo miembro de la división de voluntarios Galizien de las Schutzschaffel (SS), que estaba formada por ultranacionalistas ucranianos. El veterano aplaudido no solo luchó contra el Ejército Rojo, sino que también destacó por atrocidades cometidas contra judíos, polacos, bielorrusos y eslovacos.Desde la oficina de Trudeau aseguraron que el primer ministro no estaba al tanto del historial del exmilitar, un posicionamiento que desató descontento entre ciudadanos, la comunidad judía e incluso políticos.El canciller ruso, Serguéi Lavrov, aseguró que Hunka no es un total desconocido y señaló que es imposible que el Gobierno canadiense no tuviera idea de quién es el personaje.

