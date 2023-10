https://sputniknews.lat/20231007/guatemala-vive-su-sexto-dia-de-un-paro-civico-nacional-1144515287.html

Guatemala vive su sexto día de un paro cívico nacional

Guatemala vive su sexto día de un paro cívico nacional

SAN SALVADOR (Sputnik) — Guatemala vive su sexto día en un paro cívico nacional por tiempo indefinido para denunciar intentos de golpe de Estado gestados por... 07.10.2023

américa latina

guatemala

el salvador

bernardo arévalo

tribunal superior electoral de brasil (tse)

En un comunicado leído al inicio de una marcha de miles de estudiantes por las principales avenidas de la capital, una joven exclama "fuera los golpistas" y "conscientes y consecuentes", consignas coreadas por los jóvenes, se aprecia en un video difundido por la agencia de noticias Prensa Comunitaria. "La solución la tienen en sus manos: queremos fuera a los golpistas, de lo contrario el pueblo se seguirá sumando hasta quitarles el poder. Los guatemaltecos no toleramos más abusos ni corrupción", aseguran las organizaciones estudiantiles de la Universidad de San Marcos, la mayor y única pública de la nación. "Su accionar (de los acusados de golpistas) ha hecho que despertemos y estamos empezando a generar un cambio que no será fácil, pero estamos dispuestos conseguirlo", subrayó la líder juvenil, no identificada en la filmación, en una frase que despertó una ovación de la multitud. El paro fue convocado por las autoridades ancestrales de los 48 cantones del departamento de Totonicapán (suroeste), una de las organizaciones de los pueblos mayas, después que el pasado 30 de septiembre agentes del MP allanaran el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y se llevaran los documentos originales con los resultados de las elecciones generales del 25 de junio último. Se trató de la cuarta intervención fiscal luego de varios recursos judiciales para lograr ilegalizar al Movimiento Semilla, partido que llevó a la victoria al ahora presidente electo, Bernardo Arévalo, en la segunda ronda electoral del 20 de agosto con el 60,91 por ciento de los votos. Los bloqueos de carreteras comenzaron la madrugada del lunes 2 y se han mantenido con cantidades variables e incluso este viernes superaron el centenar de acuerdo con los reportes de medios como el grupo radial Emisoras Unidas, citando las actualizaciones del tráfico de la gubernamental Dirección General de Protección y Seguridad Vial (PROVIAL). Según una de las últimas actualizaciones, al menos 67 carreteras de Guatemala estaban bloqueadas por manifestantes esta tarde, entre ellas las rutas que conducen a los países vecinos, México, El Salvador y Honduras. Al mismo tiempo, los universitarios hicieron actos ante la sede del TSE y de la Corte de Constitucionalidad en el centro histórico de la capital guatemalteca, mientras una larga caravana de taxis recorría la ciudad en respaldo de las demandas del paro, de acuerdo con reportes de Prensa Comunitaria. Los estudiantes y otras dos marchas de alumnos de universidades privadas se concentraron ante la sede del MP, donde desde el lunes los líderes de las organizaciones indígenas y otros sectores de la sociedad mantienen una vigilia para exigir la renuncia de Porras y Curruchiche. Ambos fiscales se han abstenido de tener presencia pública desde el inicio del paro, aunque según trascendidos citados este sábado por el diario Prensa Libre, Porras dijo a sus colaboradores cercanos que no tiene contemplado renunciar a su cargo. Dirigentes de los gremios de los comerciantes de la capital anunciaron que si para el lunes próximo Porras continúa aferrada a cargo, cerrarán todos sus comercios e incluso bloquearon a las grandes cadenas del sector si no se unen a la protesta, una noticia ampliamente difundida en redes sociales como Tik Tok y otras.

