https://sputniknews.lat/20231010/acusan-que-el-fbi-investiga-en-secreto-a-los-seguidores-de-donald-trump-1144576685.html

Acusan que el FBI investiga en secreto a los seguidores de Donald Trump

Acusan que el FBI investiga en secreto a los seguidores de Donald Trump

La información fue publicada por la revista 'Newsweek'. De acuerdo a un artículo, el Buró Federal de Investigaciones creó una nueva categoría de grupos que... 10.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-10T02:43+0000

2023-10-10T02:43+0000

2023-10-10T02:43+0000

internacional

donald trump

joe biden

newsweek

buró federal de investigaciones (fbi)

elecciones presidenciales de eeuu (2024)

eeuu

📰 el asalto al capitolio de eeuu (2021)

capitolio de eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/08/1c/1143114467_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_877ee5bb10f42111ccc2d78af74fed5c.jpg

En la nota, titulada "Seguidores de Donald Trump investigados por el FBI a medida que se acercan las elecciones de 2024", la revista Newsweek asegura que el Gobierno de Joe Bien "ha creado silenciosamente una nueva categoría de 'extremistas' a los que busca rastrear y contrarrestar: el ejército de seguidores de Donald Trump".Si bien el FBI, la principal agencia federal encargada de hacer cumplir la ley en EEUU, tiene como objetivo perseguir y prevenir lo que llama terrorismo interno, presuntamente sin inmiscuirse en cuestiones políticas, según datos clasificados obtenidos por Newsweek ha comenzado a investigar a los partidarios del expresidente, quien es además el principal posible adversario electoral de Biden en los comicios del año próximo.La revelación llega en un momento en el que Trump enfrenta varios procesos judiciales, que el magnate republicano califica como parte de un esfuerzo del Gobierno de Biden para impedir que vuelva a presentarse en las elecciones del 2024. Trump, que ha llamado a Biden "el presidente más corrupto de la historia de EEUU", asegura que la Administración demócrata está utilizando políticamente al poder judicial para perseguirlo a él y sus seguidores, luego de que varios de ellos recibieran largas condenas por su rol en el ataque al Capitolio.Hablando de manera anónima con el medio, un agente del FBI dice que la agencia se encuentra en una posición "imposible", al buscar prevenir un nuevo episodio, como el que ocurrió el 6 de enero del 2021 en el Capitolio, cuando cientos de seguidores de Trump irrumpieron en la sede del legislativo de EEUU, pues en tales labores preventivas la oficina de investigación corre el riesgo de violar el derecho constitucional de todos los estadounidenses a hacer campaña, hablar libremente y protestar contra el Gobierno.Investigación secretaSegún explica la investigación de Newsweek, inmediatamente después del 6 de enero del 2021, el FBI fue coautor de un informe restringido en el que cambió la definición de grupos terroristas internos, bautizados "AGAAVE" ("antigobierno, extremismo violento antiautoridad"), incluyendo a aquellos movimientos que promovían "agendas ideológicas y agendas políticas y/o sociales". Por primera vez, indica el artículo, los grupos que presuntamente significaban un riesgo para la seguridad de EEUU podrían ser etiquetados así debido a su política.De acuerdo al artículo, mientras el FBI repetía que no investigarían a personas por cuestiones ideológicas, en octubre de 2022 continuó elaborando un marco legal para la persecución de los partidarios de Trump, al crear una nueva subcategoría para grupos que amenazan la seguridad nacional, "AGAAVE-Otros", con que denomina a aquellos movimientos que estima una amenaza pero que no figuran como grupos anarquistas o milicias. Aunque Trump o su movimiento "Make America Great Again" nunca se mencionan en la descripción oficial de AGAAVE-Otros, expertos del Gobierno del EEUU reconocieron a Newsweek que se aplica para investigar a los partidarios del expresidente, a la vez que el FBI nunca anunció públicamente este cambio en sus categorías.Por ello, la revista concluye que "las revelaciones de que algunos partidarios de Trump están siendo investigados específicamente por el FBI encajan con las acusaciones de que la agencia los tiene en la mira y son la herramienta política de un estado profundo represivo en Washington D. C., empeñado en preservar el control del poder político del establishment a costa de la democracia".

https://sputniknews.lat/20230921/biden-sigue-retrocediendo-en-las-encuestas-y-empata-con-trump-en-las-preferencias-rumbo-al-2024-1143940044.html

https://sputniknews.lat/20230906/un-exlider-de-los-proud-boys-es-condenado-a-una-pena-record-de-22-anos-por-el-asalto-al-capitolio-1143411021.html

https://sputniknews.lat/20230609/los-democratas-le-temen-a-trump-asi-es-como-biden-usa-la-justicia-contra-su-rival-politico-1140402888.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

donald trump, joe biden, newsweek, buró federal de investigaciones (fbi), elecciones presidenciales de eeuu (2024), eeuu, 📰 el asalto al capitolio de eeuu (2021), capitolio de eeuu