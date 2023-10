https://sputniknews.lat/20231010/los-analisis-de-sangre-de-centenarios-dan-pistas-sobre-los-secretos-de-la-longevidad-1144599661.html

Los análisis de sangre de centenarios dan pistas sobre los secretos de la longevidad

Los científicos suecos realizaron un gran estudio, que duró 35 años y detectó el vínculo entre unos indicadores médicos y la posibilidad de convertirse en... 10.10.2023, Sputnik Mundo

De hecho, los centenarios son el grupo demográfico de más rápido crecimiento de la población mundial, con cifras que aproximadamente se duplican cada diez años desde la década de 1970.Cuánto tiempo pueden vivir los humanos y qué determina una vida larga y saludable han sido de interés desde hace siglos. Platón y Aristóteles discutieron y escribieron sobre el proceso de envejecimiento hace más de 2.300 años.Sin embargo, la búsqueda de comprender los secretos detrás de una longevidad excepcional no es fácil. Implica desentrañar la compleja interacción de la predisposición genética y los factores del estilo de vida y cómo interactúan a lo largo de la vida de una persona. Un estudio reciente, publicado en GeroScience, reveló algunos biomarcadores comunes, incluidos los niveles de colesterol y glucosa, en personas que viven más de 90 años.Los nonagenarios y centenarios han sido de gran interés para los científicos durante mucho tiempo, ya que pueden ayudarnos a comprender cómo vivir más tiempo y quizás también cómo envejecer con mejor salud. Hasta ahora, los estudios sobre centenarios han sido a menudo de pequeña escala y se han centrado en un grupo seleccionado, excluyendo, por ejemplo, a los centenarios que viven en residencias de ancianos.Enorme conjunto de datosEl reciente estudio es el más grande que compara perfiles de biomarcadores medidos a lo largo de la vida entre personas excepcionalmente longevas y sus coetáneos de vida más corta. En el marco de la investigación, los científicos detectaron el vínculo entre los perfiles y la posibilidad de convertirse en centenario.El estudio incluyó datos de 44.000 suecos que se sometieron a evaluaciones de salud entre los 64 y los 99 años. Luego, estos participantes fueron seguidos a través de los datos del registro sueco durante 35 años. De estas personas, 1.224, o el 2,7%, vivieron hasta los 100 años. La gran mayoría de los centenarios, un 85%, eran mujeres.Se incluyeron doce biomarcadores sanguíneos relacionados con la inflamación, el metabolismo, la función hepática y renal, así como con la posible desnutrición y anemia. Todos estos se han asociado con el envejecimiento o la mortalidad en estudios previos.El biomarcador relacionado con la inflamación fue el ácido úrico, que es un producto de desecho del cuerpo causado por la digestión de ciertos alimentos. También analizaron marcadores relacionados con el estado y la función metabólica, incluidos el colesterol total y la glucosa, y los relacionados con la función hepática, como la alanina aminotransferasa (ALT), la aspartato aminotransferasa (AST), la albúmina, la gamma-glutamil transferasa (GGT), la fosfatasa alcalina (FA) y lactato deshidrogenasa (LDH).También examinaron la creatinina, que está relacionada con la función renal, y el hierro y la capacidad total de fijación de hierro (TIBC), que está relacionada con la anemia. Finalmente, también investigaron la albúmina, un biomarcador asociado con la nutrición.HallazgosSe descubrió que, en general, aquellos que llegaron a cumplir cien años tendían a tener niveles más bajos de glucosa, creatinina y ácido úrico a partir de los sesenta años. Aunque los valores medianos no difirieron significativamente entre centenarios y no centenarios para la mayoría de los biomarcadores, los centenarios rara vez mostraron valores extremadamente altos o bajos.Para muchos de los biomarcadores, tanto los centenarios como los no centenarios tenían valores fuera del rango considerado normal en las guías clínicas. Probablemente, esto se deba a que estas pautas se establecen en función de una población más joven y saludable.Al explorar qué biomarcadores estaban relacionados con la probabilidad de cumplir 100 años, se encontró que todos menos dos (ALT y albúmina) de los 12 biomarcadores mostraban una conexión con la probabilidad de cumplir 100 años. Los datos fueron recibidos después de tener en cuenta la edad, el sexo y la carga de enfermedad.Las personas de los niveles más bajos de colesterol total y hierro tenían menos posibilidades de alcanzar los 100 años en comparación con aquellos con niveles más altos. Mientras tanto, las personas con niveles más altos de glucosa, creatinina, ácido úrico y marcadores de la función hepática también disminuyeron las posibilidades de convertirse en centenarios.En términos absolutos, las diferencias fueron bastante pequeñas para algunos de los biomarcadores, mientras que para otros las diferencias fueron algo más sustanciales.En el caso del ácido úrico, por ejemplo, la diferencia absoluta fue de 2,5 puntos porcentuales. Esto significa que las personas en el grupo con el nivel más bajo de ácido úrico tenían un 4% de posibilidades de cumplir 100 años, mientras que en el grupo con los niveles más altos de ácido úrico solo el 1,5% llegó a los 100 años.Incluso si las diferencias descubiertas fueran en general bastante pequeñas, sugieren un vínculo potencial entre la salud metabólica, la nutrición y una longevidad excepcional.Sin embargo, el estudio no permite sacar conclusiones sobre qué factores del estilo de vida o genes son responsables de los valores de los biomarcadores. Sin embargo, es razonable pensar que factores como la nutrición y la ingesta de alcohol influyen. Probablemente, no sea una mala idea realizar un seguimiento de los valores de los riñones y del hígado, así como de la glucosa y el ácido úrico a medida que envejecemos.Dicho esto, es probable que el azar influya en algún momento en alcanzar una edad excepcional. Pero el hecho de que se pudieran observar diferencias en los biomarcadores mucho tiempo antes de la muerte sugiere que los genes y el estilo de vida también pueden desempeñar un papel.

