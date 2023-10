https://sputniknews.lat/20231013/peru-podran-destituir-a-boluarte-por-crimenes-contra-manifestantes-1144693152.html

Perú: ¿podrán destituir a Boluarte por crímenes contra manifestantes?

Tras la fuerte represión del Gobierno peruano contra las protestas antigubernamentales, el abogado Asdrúbal González dialogó con 'GPS Internacional' para... 13.10.2023, Sputnik Mundo

Familiares de víctimas de la represión estatal durante las protestas antigubernamentales estudian acudir a instancias internacionales en su búsqueda de Justicia. Al respecto, "desde diciembre del año pasado, Perú entró en una crisis de institucionalidad democrática, lo cual se refleja en un Congreso, que tiene un 90% de desaprobación popular y en una presidenta de facto que ha usurpado el poder de manera irregular", aseveró el miembro de la Red Nacional de Derechos Humanos de Perú.Sobre los crímenes perpetuados por el Estado contra los manifestantes, "la respuesta de la presidenta has sido desligarse de toda responsabilidad, justificando su desconocimiento de lo que estaba ocurriendo", señaló. Ello no solo demuestra un "descaro de la señora Boluarte y su Administración, sino que también deja una clara evidencia de la responsabilidad que no quiere asumir". Debido a que no se observa una justicia imparcial, "estos hechos deberán llevarse a instancias internacionales", aseveró.¿Una derecha latinoamericana golpista?En este sentido, "lo que ocurre en Perú no es un proceso aislado, sino que es parte de una crisis política que se viene replegando en la región", sostuvo. Por este motivo, "vemos con preocupación cómo una extrema derecha que viola los Derechos Humanos y que no reconoce el avance de los derechos sociales de la población, viene tomando modelos de dictaduras extremistas". En este marco, "Boluarte intenta lavar su imagen pública en tiempos en los que el rechazo hacia su gestión es muy amplio", concluyó.El Salvador se pliega al orden internacional multipolarEl Gobierno salvadoreño ha planteado una política exterior de talante soberanista y "crítica hacia la unilateralidad de EEUU en la región", dijo a Sputnik el investigador Walter Fagoaga.La formación de un mundo multipolar podría aportar una oportunidad de desarrollo significativa para El Salvador, indicó el jefe de bancada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), diputado salvadoreño Jaime Guevara. Al respecto, "estamos en una dinámica en la que El Salvador ha tomado una relevancia muy importante", sostuvo Fagoaga. Este llamamiento a la multipolaridad "va en concordancia con la crítica del presidente Bukele a la unilateralidad de occidente".En este sentido, "cuando asume la presidencia Bukele, una de sus perspectivas en materia de política exterior fue ir señalando esa incidencia que tiene el mundo occidental sobre el relacionamiento de los países", expresó. Ello tiene que ver con "un talante soberanista, en términos de una democracia autoadministrada", indicó el investigador salvadoreño. Por lo tanto, "la construcción de un mundo multipolar implica una alternativa y esperanza para los pueblos del sur global".Diálogos geopolíticos.Nuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre algunos desafíos internacionales en el marco de los cambios de la globalización.Cultura.En el cierre cultural de Sputnik y M24 nos contactamos con los actores más importantes de la escena cultural montevideana.

