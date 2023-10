España rebaja su previsión de crecimiento económico para 2024, pero la sube para 2023

https://sputniknews.lat/20231016/espana-rebaja-su-prevision-de-crecimiento-economico-para-2024-pero-la-sube-para-2023-1144794076.html

El Gobierno español ha enviado a Bruselas un nuevo plan presupuestario, que prevé un crecimiento económico del 2,4%, frente al 2,1% previsto anteriormente... 16.10.2023, Sputnik Mundo

Las expectativas del desarrollo económico de España para 2024 son inferiores a las de 2023, es decir, se espera que el PIB sea del 2%.Tras la publicación del plan presupuestario español, Calviño intervino en Luxemburgo en un encuentro de ministros de Economía del bloque europeo. A pesar de que el Gobierno español ha rebajado sus previsiones económicas, la ministra se centró en la dinámica del pago de la deuda del país. Así, España logró reducir la deuda pública de 70.000 millones de euros a 65.000 millones en 2023. Sin embargo, la relación de deuda del 108,1% del PIB y la intención de alcanzar el 106,3% el próximo año están muy lejos del objetivo del 60% del Plan de Estabilidad y Crecimiento de la UE. Esta normativa, actualmente suspendida, volverá a entrar en vigor en 2024.El propio comunicado oficial destacó que el futuro de la economía europea depende de dos factores externos, los conflictos geopolíticos y las medidas del Banco Central Europeo (BCE).Actualmente, el BCE no para de elevar las tasas de interés a lo largo de 2023. Por décima vez consecutiva, el 14 de septiembre, el organismo financiero incrementó los tipos de interés hasta el 4,5%, su cota más alta desde 2001.Las medidas implementadas por el central europeo pretenden controlar la inflación en la eurozona, pero no resultan eficaces. Sin embargo, debido a las acciones de dicha entidad, España se ve obligada enfrentarse a una época de altos tipos de interés.La crisis europea deriva de las sanciones antirrusas en el sector energético. Después del inicio de la operación militar especial de Rusia, la Unión Europea aprobó más de 10 paquetes de medidas restrictivas.Además, los sucesos de principios de octubre en Oriente Medio, en concreto el conflicto palestino-israelí, están causando agitación en la escena internacional, afectando especialmente a la situación económica. Debido a que varios países árabes apoyan a Palestina, podría haber graves consecuencias en el mercado del petróleo en el futuro. Los precios ya no bajan de los 86 dólares por barril Brent.No obstante, el país ibérico atraviesa actualmente tanto la crisis económica que afecta a la región europea como su propia incertidumbre política. Luego de los comicios de julio, cuando el PSOE se quedó detrás del partido del conservador Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está en negociaciones con los poderes políticos representados en el Parlamento para poder seguir ocupando su puesto. Si las partes no llegan a un acuerdo antes del 27 de noviembre, el país celebrará nuevas elecciones.

