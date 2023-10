https://sputniknews.lat/20231016/un-informe-del-congreso-de-eeuu-exhibe-fanatismo-geopolitico-y-su-peligrosa-carrera-armamentista-1144779839.html

Un informe del Congreso de EEUU exhibe "fanatismo geopolítico" y su peligrosa carrera armamentista

El diario chino 'Global Times' analiza en duros términos un informe de 145 páginas elaborado por expertos en defensa, exlegisladores y miembros de 'think... 16.10.2023, Sputnik Mundo

El análisis, presentado por el legislativo este jueves 12 de octubre y titulado "La postura estratégica de Estados Unidos", según pondera el Global Times, representa la primera vez que una institución gubernamental reconoce en público que Washington se está preparando para lo que llaman una "guerra simultánea" contra China y Rusia.El punto central del documento, explica el artículo publicado en el medio chino, es que Estados Unidos debe ampliar su poder militar, en particular su "programa de modernización de armas nucleares", a fin de prepararse para posibles guerras simultáneas contra Moscú y Pekín.El Global Times señala, además, que el informe legislativo difiere de la actual estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos de ganar un conflicto y al mismo tiempo disuadir otro, y de la actual política nuclear de la Administración del presidente Joe Biden. El diario advierte que el informe del Congreso "nos hace sentir que una pesadilla estratégica se está colando en la agenda política de Estados Unidos", aunque observan que sus recomendaciones "no ha suscitado la debida preocupación y vigilancia en Washington", añadiendo que la élite representada por los expertos encargados de la elaboración del reporte está trabajando activamente en que la pesadilla bélica se haga realidad."También pide a Estados Unidos que despliegue ojivas en misiles balísticos intercontinentales (ICBM) terrestres y que considere agregar ICBM móviles a su arsenal, estableciendo un tercer astillero que pueda construir barcos de propulsión nuclear", señala el diario.¿A qué profundidades de locura se está hundiendo Estados Unidos?, se pregunta el Global Times acto seguido, recordando que el gasto militar de la nación norteamericana ya representa casi el 40% del gasto total en defensa del mundo. Además, ha estado creciendo dramáticamente durante varios años, con un dispendio militar en 2023 que alcanzó los 813.300 millones de dólares, más que el producto interno bruto (PIB) de la mayoría de los países, pero ello "no es suficiente" para el complejo militar industrial y sus representantes políticos y académicos, distingue el editorial del medio asiático.El diario califica este enfoque de "imprudente", ya que, argumentan, tanto China como Rusia son potencias nucleares, y todo el mundo sabe que provocar una confrontación entre potencias nucleares es una idea descabellada. "Incluso promover una carrera de armamentos nucleares bajo la bandera de la 'disuasión' es un desastroso paso atrás en la historia. Las élites políticas de Washington, que vivieron la Guerra Fría, no pueden ignorar esto", apunta el Global Times. "Sin embargo, el hecho de que el Congreso de Estados Unidos presente con toda seriedad un informe tan absurdo y fuera de tono es a la vez surrealista y no sorprende. Está en consonancia con la distorsionada atmósfera política que reina hoy en Washington", observan.Los motivos detrás de esta exageración de las amenazas rusas y chinas y de la creación de una atmósfera bélica son muy sospechosos, señala el diario, que apunta que el reciente estallido del conflicto palestino-israelí provocó un fuerte aumento de las acciones de la industria de defensa estadounidense, que además ha sido una gran beneficiada de la escalada bélica de Kiev financiada por Washington."El complejo militar-industrial, como una monstruosidad geopolítica, se aferra parasitariamente a la sociedad estadounidense, manipulando cada uno de sus movimientos, empujando a Washington paso a paso para introducir e incluso preparar ideas que antes se consideraban imposibles", apunta el Global Times. La realidad es que esa retórica se está volviendo cada vez más aceptable políticamente en el Washington de hoy, advierte la nota. La idea de "prepararse para posibles guerras simultáneas con Rusia y China", que alguna vez fue una fantasía marginal, se ha ido abriendo camino gradualmente en la agenda del país angloparlante, lo cual es profundamente inquietante, señalan."Si Washington adoptara incluso una pequeña parte de las recomendaciones de este informe, el daño y las amenazas que podría representar para la paz mundial serían inmensurables y, en última instancia, resultarían contraproducentes para los propios Estados Unidos. Hay un viejo dicho chino: 'Quien juega con fuego, en él perecerá'. Esto es algo que merece una cuidadosa consideración por parte de Washington", concluye el Global Times.

