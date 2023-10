https://sputniknews.lat/20231016/vladimir-putin-el-proceso-de-la-construccion-de-un-mundo-multipolar-es-inevitable-1144783339.html

Vladímir Putin: "El proceso de la construcción de un mundo multipolar es inevitable"

Así lo anunció el mandatario en una entrevista concedida a la cadena estatal china CCTV, de China Media Group. 16.10.2023, Sputnik Mundo

Rusia y China, en el desarrollo de sus relaciones, siempre han intentado alcanzar compromiso, aunque se tratara de cuestiones de naturaleza complicada, heredadas de épocas anteriores, declaró el mandatario. "Y en cada paso, tanto la parte rusa como la china han partido en primer lugar de sus intereses nacionales, tal y como cada parte los entiende. Y en la consecución del siguiente paso por ambas partes, siempre hemos escuchado la opinión y los intereses de la otra parte. Siempre hemos intentado llegar a un compromiso en cualquier asunto, aunque se tratara de cuestiones complicadas que heredamos de los viejos tiempos", agregó Putin.Enfoque colonial de las potencias occidentalesAdemás, el mandatario ruso acusó a Occidente de reescribir constantemente a su antojo las llamadas reglas del orden internacional.Quienes preconizan esas reglas, a juicio del líder ruso, "las van inventando para cada ocasión según les convenga. Es muestra de un enfoque colonial".Para el líder ruso, "no es de extrañar que la actual élite política, en EEUU por ejemplo, proclame su excepcionalidad". "Es una continuación del mismo pensamiento colonial (...) Significa que los demás son de segunda categoría", dijo.En otro pasaje de la entrevista, Putin constató que es muy difícil conversar con una parte que no cumple sus promesas. A modo de ejemplo, el mandatario ruso mencionó cinco fases de expansión de la Alianza Atlántica hacia el Este, a pesar de que el gobierno estadounidense prometió en 1991 que no lo haría."Siempre hemos manifestado nuestra preocupación y siempre han salido con el cuento de que fue una promesa verbal, sin una firma sobre el papel", lamentó.El presidente ruso enfatizó que "no se puede construir la seguridad de unos Estados a expensas de la de otros". "Debe haber seguridad igual para todos", concluyó.Plan de paz para Ucrania presentado por ChinaEl plan de arreglo pacífico del conflicto ucraniano propuesto por China es bastante realista y podría servir como base para un futuro acuerdo de paz, declaró este lunes el presidente de Rusia, Vladímir Putin.Putin recalcó que Rusia nunca se ha negado a considerar un arreglo pacífico del conflicto y recordó que su homólogo ucraniano, Vladímir Zelenski, emitió un decreto que le prohíbe a Kiev llevar a cabo negociaciones de paz con Moscú.Putin recalcó que antes de lanzar la operación militar especial, Moscú, por su parte, trató de hacer todo lo posible para resolver la situación, pero no se lo permitió hacer Washington, que comenzó a seducir a Kiev con las promesas de una posible membresía de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).Sin embargo, para el Gobierno ruso es muy importante que el estatus de Ucrania se mantenga no alineado, ya que la expansión de la OTAN en este país representa una amenaza para Rusia, agregó el presidente.Las autoridades chinas propusieron en febrero un plan de paz de 12 puntos para Ucrania que observan: respetar la soberanía de todos los países; abandonar la mentalidad de la Guerra Fría; cesar las hostilidades; reanudar las conversaciones para la paz; resolver la crisis humanitaria; proteger a los civiles y prisioneros de guerra.Asimismo, incluyen mantener la seguridad de las centrales nucleares; reducir los riesgos estratégicos; facilitar las exportaciones de cereales; poner fin a las sanciones unilaterales; mantener estables las cadenas industriales y de suministro; y promover la reconstrucción posconflicto.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania. El conflicto de Ucrania, según el Kremlin, puede avanzar hacia una solución política siempre y cuando se tengan en cuenta la situación de facto y la nueva realidad territorial.

