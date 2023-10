EEUU fracasa cumplir su plan de producción de los avanzados cazas F-35 por "problemas inesperados"

https://sputniknews.lat/20231022/eeuu-fracasa-cumplir-su-plan-de-produccion-de-los-avanzados-cazas-f-35-por-problemas-inesperados-1145030018.html

La serie de retrasos en la producción del caza estadounidense de quinta generación F-35 no parece terminar. En 2023, el fabricante planea entregar hasta 59... 22.10.2023, Sputnik Mundo

La empresa-fabricante Lockheed Martin, el principal desarrollador del avanzado avión de combate, ha revisado a la baja su objetivo de entrega para 2023, fijándolo en solo 97 unidades, frente a las 156 previstas inicialmente. La noticia llega tras el anuncio previo del fabricante sobre el incumplimiento del objetivo para 2023, hecho en abril pasado. Sin embargo, el artículo nota que, la nueva cifra resultó ser inesperada debido a las mayores expectativas de rendimiento, que persistían a pesar de todos los obstáculos que siguen erosionando su producción.Como explicó la empresa, los retrasos en el proceso de certificación de vuelo de los F-35 construidos bajo el programa the Technology Refresh 3 (Actualización Tecnológica, o TR 3) fueron causados por "problemas inesperados" de un subcontratista. El TR 3 está diseñado para actualizar componentes electrónicos del avión de combate hasta el estándar Block 4. Estas mejoras en su perspectiva van a reducir los retrasos en una serie de características tecnológicas de ese modelo de caza de quinta generación estadounidense en comparación con los J-20 chinos.Sin embargo, el proceso de modificación no se realiza conforme a lo esperado, lo que procede del hecho de que los primeros F-35 del estándar TR-3 no entraron en servicio en abril de este año, como estaba previsto. El primer lote de aviones modificados fue previsto para su finalización en diciembre, pero estos planes tampoco se hicieron realidad.Sin las actualizaciones de TR3 el Pentágono se niega a recibir los aviones, indica el artículo. La necesidad se debe a los aparentes progresos chinos en el desarrollo y tempos de fabricación de su caza J-20 ya desplegado en escuadrones completos. China, siendo el único fabricante de sus aviones avanzados, puede alcanzar las 120 de unidades al año en 2025, mientras Lockheed Martin, que produce los F-35 en una cooperación con varios países, sigue con problemas y retrasos.El presidente y director ejecutivo de la empresa, Jim Taiclet, anunció que, aunque a finales de septiembre se habían entregado 80 cazas de quinta generación, los planes para el último trimestre son significativamente inferiores, con solo 17 aeronaves proyectadas.Además, todos los cazas planeados para el resto del año, junto con los ya fabricados, tendrán la configuración Technology Refresh 2, o TR2, cita el artículo las palabras del representante de Lockheed Martin. Ahora, después de todos los retrasos de 2023, la empresa espera entregar el primer avión basado en TR3 solo entre abril o junio de 2024.El programa de cazas F-35 es considerado el más importante en la industria armamentista estadounidense. Se trata de aviones de quinta generación que se encuentran en los arsenales de varias naciones del mundo, como el Reino Unido, Corea del Sur, Japón e Israel. Sin embargo, estas aeronaves han sido criticadas por algunos especialistas y han protagonizado diversos episodios controversiales en medios de comunicación.En este sentido, el portal recordó una de las recientes investigaciones estadounidenses revelando que un fallo de su software avanzado fue la principal causa del accidente con el F-35A de la Fuerza Aérea de EEUU en la base aérea de Hill el 19 de octubre de 2022. La aeronave quedó completamente fuera del control del piloto y no respondía a sus comandos, según el reporte.El accidente dio impulso a una nueva ola de críticas hacia el programa de cazas de quinta generación F-35, que sigue teniendo al día de hoy casi 800 fallos de rendimiento registrados desde el inicio de su fabricación.Además, a principios de octubre, la Agencia de Gestión de Contratos de la Defensa del Pentágono informó de que los F-35 siguen registrando un número excesivo de defectos tras su entrega a los clientes. El informe destacó que las tasas de "desechos, reprocesado y defectos" en planta de producción "seguían limitando la eficiencia de la producción durante el montaje" debido a "la rotación de personal y a algunos proveedores de bajo rendimiento", cita el portal militar.

