Rusia continuará con su programa lunar pese al accidente de Luna-25

MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de Rusia, Vladímir Putin, prometió seguir apoyando el programa lunar del país a pesar del accidente de la misión Luna-25. 27.10.2023, Sputnik Mundo

"No tenemos previsto cerrar [el programa]", dijo el mandatario en una reunión con jóvenes científicos y especialistas de la industria espacial, respondiendo a la pregunta correspondiente. El líder ruso lamentó lo ocurrido con la sonda Luna-25, calificándolo de una "experiencia" que, si bien fue negativa, "se utilizará en el futuro para que no haya errores". Por su parte, el jefe de la corporación espacial Roscosmos, Yuri Borísov, admitió que el lanzamiento del orbitador Luna-26, previsto para 2027, podría tener lugar un año antes. La primera sonda lunar rusa en casi medio siglo, Luna-25, fue lanzada el 11 de agosto de 2023 desde el cosmódromo de Vostochni, en el Lejano Oriente de Rusia, pero finalmente la misión fracasó. Según explicó Roscosmos, la sonda se desvió de la trayectoria asignada. El 19 de agosto, la sonda iba a recibir un impulso para pasar a una órbita previa al alunizaje, pero un imprevisto impidió ejecutar la maniobra acorde a los parámetros especificados. Al día siguiente, el 20 de agosto, Roscosmos informó que la estación Luna-25 se estrelló contra la superficie lunar tras un fallo. La causa más probable de la avería, según la empresa, fue el funcionamiento irregular del sistema de control a bordo; un bloque de acelerómetros en el dispositivo BIUS-L (bloque de medición de velocidades angulares) no se encendió por un posible conflicto de prioridades en el conjunto de datos.

