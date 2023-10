https://sputniknews.lat/20231028/el-lago-era-todo-para-nosotros-asi-vive-este-pueblo-boliviano-la-sequia-del-poopo--fotos-1145207422.html

"El lago era todo para nosotros": así vive este pueblo boliviano la sequía del Poopó | Fotos

"El lago era todo para nosotros": así vive este pueblo boliviano la sequía del Poopó | Fotos

El pueblo indígena Uru vivió ancestralmente en comunión con el lago Poopó, del departamento boliviano de Oruro, que le proveía peces, aves y otros animales

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/1c/1145205597_0:0:2674:1504_1920x0_80_0_0_fea0457710cae75ea580476278fbe315.jpg

