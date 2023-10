https://sputniknews.lat/20231030/mas-de-10-millones-de-migrantes-han-cruzado-la-frontera-de-eeuu-en-la-administracion-biden-1145238613.html

Más de 10 millones de migrantes han cruzado la frontera de EEUU en la Administración Biden

Más de 10 millones de migrantes han cruzado la frontera de EEUU en la Administración Biden

Es posible que más de 10 millones de personas hayan entrado sin documentación a Estados Unidos desde que el presidente Joe Biden tomó las riendas en enero de... 30.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-30T03:45+0000

2023-10-30T03:45+0000

2023-10-30T03:45+0000

internacional

joe biden

eeuu

oficina de aduanas y protección fronteriza de eeuu (cbp)

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/1e/1145238868_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_64469eb4c6179d2576c2faf9ddd6e675.jpg

Los republicanos han criticado duramente la política fronteriza del presidente estadounidense Joe Biden desde el comienzo de su mandato, que vio una abrupta afluencia de inmigrantes a través de la frontera con México.Actualmente, los candidatos presidenciales y legisladores republicanos están atacando al equipo Biden por no asegurar la frontera sur, lo que llevó a este último a dar marcha atrás en su decisión de cancelar el esfuerzo de la era de Donald Trump para construir un muro fronterizo. Así, a principios de octubre, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció planes para instalar más de 30 kilómetros de barreras nuevas a lo largo del Río Grande (también conocido como río bravo), en el sureste de Texas.Los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EEUU, publicados el viernes (27 de octubre), indicaron que las autoridades de inmigración de estadounidenses liberaron a más de 900.000 migrantes en el país en el año fiscal 2023, lo que marca el tercer año consecutivo de cruces fronterizos sin documentos récord durante el gobierno de Joe Biden.Mientras tanto, Center Square –un proyecto de la Franklin News Foundation, una organización conservadora de noticias en línea– estima que el número de personas que ingresan a Estados Unidos sin documentos ha alcanzado la enorme suma de 10 millones desde que el presidente Joe Biden asumió el cargo en enero de 2021.El medio citó datos oficiales de la CBP de EEUU para los años fiscales 2020-2023 (el año fiscal del CBP es del 1 de octubre al 30 de septiembre). Dado que CBP informó 3.201.144 detenciones en el año fiscal 2023; 2.766.582 en el ejercicio 2022; 1.956.519 en el ejercicio 2021; y 471.954 en nueve meses de la administración Biden en el año fiscal 2020, el número total de aprehensiones oficiales asciende a 8.396.199.Los medios conservadores continuaron diciendo que la cifra no incluye los "datos de fugas", que la CBP no hace públicos. Sin embargo, el medio señaló que logró obtener esos números de un agente de la Patrulla Fronteriza, quien habló con el medio bajo condición de anonimato.De esa manera, el medio estimó que el mínimo reportado de fugas desde el 1 de enero de 2021 al 30 de septiembre de 2023 podría ser de al menos 1.678.979.El informe lamenta el hecho de que la gigantesca cifra sea mayor que las poblaciones individuales de 41 estados, y agrega que los únicos estados con una población estimada superior a los 10 millones son California, Texas, Florida, Nueva York, Pensilvania, Illinois, Ohio, Georgia y Carolina del Norte.Es más, entre quienes cruzaron la frontera sin papeles se encontraban miles de presuntos terroristas, así como traficantes de drogas y personas, según el medio de comunicación conservador.La candente cuestión fronteriza se suma a la caída en picado de las cifras de aprobación del presidente Joe Biden, quien anunció su candidatura a la reelección en abril. La calificación de Joe entre sus compañeros del Partido Demócrata ha caído 11 puntos porcentuales desde septiembre hasta el 75%, mientras que su aprobación general ha caído al 37%, según una nueva encuesta de Gallup.

https://sputniknews.lat/20231006/biden-incumple-su-promesa-de-construir-el-muro-fronterizo-con-mexico-solo-busca-reelegirse-1144451979.html

https://sputniknews.lat/20231005/amlo-afirma-que-el-reforzamiento-del-muro-de-eeuu-con-mexico-es-un-retroceso--1144429608.html

https://sputniknews.lat/20231004/la-embajada-de-eeuu-utiliza-a-kiko-contra-la-migracion-y-genera-controversia--video-1144376007.html

eeuu

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

joe biden, eeuu, oficina de aduanas y protección fronteriza de eeuu (cbp), méxico