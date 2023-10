https://sputniknews.lat/20231031/faltan-farmacos-en-la-ue-casi-1000-en-espana-razones-economicas-mal-uso-y-picardia-1145279987.html

Faltan fármacos en la UE, casi 1.000 en España: razones económicas, mal uso y picardía

Faltan fármacos en la UE, casi 1.000 en España: razones económicas, mal uso y picardía

La carencia crece año tras año y abarca medicamentos de todo tipo. La EMA está elaborando una lista estratégica para asegurar el suministro. La baja... 31.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-31T16:17+0000

2023-10-31T16:17+0000

2023-10-31T16:17+0000

españa

💗 salud

agencia española de medicamentos y productos sanitarios (aemps)

bayer

📝 reportajes

industria

medicamentos

desabasto de medicamentos

unión europea (ue)

paracetamol

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/02/0e/1121616016_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c3b53a67d0676770586ced9baccef790.jpg

934 a fecha de 31 de octubre, según el cómputo oficial del Centro de Información de Medicamentos (CIMA), organismo dependiente del Ministerio de Sanidad del país ibérico. Las razones de esta situación son variadas, pero fundamentalmente obedecen a varios factores, entre ellos la fabricación y la distribución.La falta de suministro ocasiona que "las unidades disponibles de un medicamento en el canal farmacéutico son inferiores a las necesidades de consumo nacional", tal y como explica la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), que es el organismo que vela en España para aliviar las tensiones derivadas y evitar que ningún paciente vea interrumpido su tratamiento.Actualmente, el suministro de Efferalgan, un analgésico que también combate la fiebre, es el que mayores incidencias registra, de acuerdo con información suministrada por el Consejo General de Colegios Farmacéuticos. También hay problemas con el Neobrufen (un antiinflamatorio), el Daktarin (antifúngico) o el Fixaprosto (para pacientes con glaucoma). En menor medida, antibióticos como la amoxicilina y la azitromicina también escasean, si bien el CIMA advierte que el facultativo prescriptor "deberá determinar la posibilidad de utilizar otros tratamientos comercializados".Dependiendo de cada fármaco, el CIMA advierte en su listado de "problemas de suministro activos" de la existencia de análogos "con el mismo principio activo y para la misma vía de administración" (como en el caso del Efferalgan), de "desabastecimiento temporal" (Rocaltrol, que aumenta la absorción del calcio), o de que "el titular de autorización de comercialización está realizando una distribución controlada al existir unidades limitadas (Amchafibrin, un antihemorrágico).Móvil económico, mal uso y picardía"Es la tormenta perfecta, porque se juntan varios factores. En primer lugar, los económicos", explica a Sputnik Ramón P. C., farmacéutico comunitario en Castilla y León, que asegura que el Efferalgan "falta desde hace años" y que la caja de 20 pastillas y la de 40 cuestan lo mismo: 2,50 euros. "Así que el laboratorio ha decidido no fabricar la de 40. Porque la Seguridad Social [SS] solo les paga 2,50", señala.También, advierte este profesional, hasta hace unos años la picardía española jugaba un papel. "Por ejemplo, una caja de Adiro 100 mg (un anticoagulante que se usa mucho) cuesta en España 2,48 euros, pero en Berlín 8,20. Y el fabricante (Bayer) sabe que en España vende más del doble de lo normal. Algunas farmacias reetiquetaban las cajas y las enviaban de vuelta a Europa. Así que Bayer ya no suministra tanto a España, porque la SS le paga muy poco por un medicamento por el que en el resto de Europa pagan bastante más. El resultado es que somos casi el último mercado al que abastecen, pues en otros pagan bastante más", afirma."Pero cada vez hay más controles, como el Datamatrix [código de identificación], que es como un DNI para cada caja, no por lotes. La UE quiere saber dónde se vende cada caja y que no haya más trapicheos entre países".También se da el caso de que un uso indebido dispara la demanda de fármacos, dejando a quien realmente lo necesita en posición comprometida. Así pasa con el antidiabético Ozempic, un inyectable también muy solicitado en España por quien necesita adelgazar. Prescrito para diabéticos, cuesta poco más de cuatro euros."Pero con prescripción para adelgazar, el Ozempic 1 mg cuesta 120 euros. Y hay gente que se lanza por él sin receta al doble de precio. Yo mismo tuve que ir a buscar dos cajas a farmacias amigas para dos de mis clientes. El resultado es que hay un desabastecimiento terrible", lamenta Ramón P. C., que asegura que el laboratorio (Novo Nordisk, danés) pregunta por qué se vende en España tanto, porque no puede producir más. "Los colegios de farmacéuticos ya han solicitado que no se prescriba más para este uso", apunta.Desde antes de la pandemiaLas cadenas de suministro globales quedaron afectadas durante y después de la pandemia de COVID-19. Además, las compañías farmacéuticas occidentales tienen externalizada en terceros países, como la India y China, la producción de la mayoría de los principios activos. Alrededor del 80% de los que componen fármacos usados en Europa y EEUU se producen allí, según datos de la Federación Empresarial Farmacéuticos Españoles (FEFE)."Los principios activos se fabrican en la India y, sobre todo, en Bangladesh, porque es allí donde chinos e indios están montando sus fábricas", advierte Ramón P. C., que señala también la escasez en la industria farmacéutica europea de materias primas como el plástico, el aluminio, el cartonaje, necesarios para hacer blísters y cajas. Además, el gran desarrollo de las economías asiáticas resulta también en una mayor demanda y consumo de fármacos, por lo que la exportación se ve afectada. "Ya ni siquiera Bayer fabrica ácido acetilsalecílico", recuerda.En su último informe, la AEMPS constata que la tasa de incidencias relacionadas con la cadena de suministro aumentó considerablemente en 2022 en España, por lo que ha emprendido diversas iniciativas para "favorecer la autonomía estratégica de medicamentos y productos sanitarios". Una de ellas es la identificación de esos fármacos estratégicos y su inclusión en una lista, la primera de esta naturaleza que se ha elaborado en la UE.Con el listado, explica la AEMPS, se focaliza y prioriza a "un grupo de medicamentos con el fin de aplicar sobre ellos medidas regulatorias que permitan protegerlos y favorecer su continuidad en el mercado". Buena parte de esos fármacos podrían ser fabricados total o parcialmente en España, lo que permitiría controlar mejor la cadena de suministro, ya dentro de Europa, mientras se reduce la dependencia de terceros países.Un problema europeoEn la UE las cosas tampoco pintan bien al respecto, por lo que a nivel comunitario se trabaja desde hace meses en una reforma de la ley farmacéutica europea que sustituya al texto legal actual, que tiene 20 años de antigüedad. El objetivo es garantizar la disponibilidad de los medicamentos y reducir el riesgo de desabastecimiento.A tal fin, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha tomado una serie de medidas que, enmarcadas dentro de la línea de actuación de la Comisión Europea, encarnan un "mecanismo de solidaridad" al que los Estados miembros podrán acudir ante una situación de "desabastecimiento crítico de medicamentos".Según informa la EMA, la medida permitirá "solicitar ayuda" para obtener reservas de medicamentos. "Este mecanismo solo puede utilizarse en condiciones muy limitadas y se ha desarrollado como último recurso para los Estados miembros después de haber agotado todas las demás posibilidades". Otros instrumentos incluyen recomendaciones para "supervisar la oferta y la demanda" y orientaciones tanto para los responsables de autorizar la comercialización como para los fabricantes, para aumentar y redistribuir las existencias".Es decir, unos países podrán señalar a otros las necesidades de un determinado fármaco en situación de escasez crítica a nivel nacional, para que puedan indicar la disponibilidad de existencias que podrían redistribuirse. Asimismo, se pretende introducir antes de 2025 un plan de compras conjuntas de antibióticos y medicamentos contra las afecciones respiratorias. Todo es resultado del listado de fármacos estratégicos o críticos que están ultimando países como España, Bélgica, Francia o Alemania.Solución a mediasLos representantes del sector se muestran escépticos ante la futura ley del medicamento europea, todavía en fase de primera lectura en el Europarlamento. Piensan que no acabará con el desabastecimiento de fármacos, sino que solo lo mitigará, pues las decisiones trascendentales exceden el ámbito regulatorio y atañen a la política industrial y la colaboración entre Estados.Para Jordi de Dalmases, vicepresidente del Consejo General de Farmacéuticos, el problema del desabastecimiento "se ha agravado en toda Europa" y es de naturaleza "estructural". "En España faltan más de 900 medicamentos y lo tenemos medido. En 2022 todas las clases de medicamentos se vieron afectadas por la escasez en todas las farmacias comunitarias", declaró durante el simposio La Farmacia Española y su aportación a la construcción de la Unión Europea de la Salud, celebrado el 24 de octubre la oficina del Parlamento Europeo en Madrid.En su opinión, la industria farmacéutica europea "ya no es lo que era" y cabe ampliar las competencias de la EMA "para afrontar los problemas en el suministro". Y para gestionar la falta de suministros, reveló De Dalmases, los farmacéuticos dedican un promedio de seis horas y 40 minutos extras a la semana en diversas tareas que también incluyen la sustitución de los fármacos que faltan por fórmulas magistrales."Yo siempre me tengo que quedar media hora más en la farmacia, todos los días", corrobora Ramón P. C. Este profesional indica que hace uso de un listado de códigos de los diferentes de almacenes farmacéuticos por todo el país que le facilita Cofares, una cooperativa especializada en la distribución de medicamentos y productos sanitarios. "Cada vez que tengo faltas, introduzco los códigos para que me envíen las cosas desde almacenes en otras provincias. Cada día solicito medicamentos a cuatro o cinco sitios diferentes, es una locura", admite.Los farmacéuticos españoles se valen también de FarmaHelp, una herramienta digital que integra a las farmacias comunitarias en una red y permite detectar en cuál de ellas hay existencias del medicamento solicitado, y del CISMED (Centro de Información sobre el Suministro de Medicamentos). "El programa manda las faltas al Ministerio de Sanidad, para que sepan lo que falta en el día día", explica Ramón P. C., que confirma que cada vez se recurre más a fórmulas magistrales en sustitución del medicamento que falta."En general, la gente se está acostumbrando a cambiar de medicamentos si falta el habitual y a hacer lo que yo llamo la ruta de las farmacias. Yo les digo que paren, si ya han visitado más de 10, no van a encontrar el medicamento", cuenta.El aspecto económico, clave"No podemos esperar que la nueva regulación vaya a solventar ese problema, porque su objetivo es otro: que haya medicamentos seguros, eficaces, de calidad y con la información necesaria. Pero no se mete en el aspecto económico, pilar fundamental", explicó Antonio Blázquez, Jefe del Departamento de Medicamentos de Uso Humano de la AEMPS durante el mismo simposio. A su juicio, es la estrategia farmacéutica y no la nueva regulación la que aborda los aspectos económico-industriales y de deslocalización de la producción."Algunas están en nuestras manos, por ejemplo la sustitución [mediante formulación magistral en farmacia]. Pero otras no. Las causas son más profundas y ni siquiera la normativa europea va a poder solventar que haya un único fabricante de principio activo en el mundo y que además esté en India o China. Esto no lo va a poder paliar la normativa de regulación farmacéutica. Tienen que ser otras medidas las que puedan revertir esta dependencia".

https://sputniknews.lat/20230517/eeuu-enfrenta-escasez-record-de-medicamentos-1139579416.html

https://sputniknews.lat/20230314/cientificos-rusos-desarrollan-un-remedio-para-los-coagulos-sanguineos-a-partir-de-residuos-de-1136823690.html

https://sputniknews.lat/20230404/ministro-de-salud-frances-denuncia-la-escasez-de-medicamentos-clave-en-el-pais-1137708048.html

unión europea (ue)

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Yarisley Urrutia

Yarisley Urrutia

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Yarisley Urrutia

💗 salud, agencia española de medicamentos y productos sanitarios (aemps), bayer, 📝 reportajes, industria, medicamentos, desabasto de medicamentos, unión europea (ue), paracetamol, laboratorio, 🌍 europa