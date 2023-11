https://sputniknews.lat/20231101/soberania-choque-diplomatico-entre-bolivia-e-israel-por-su-asedio-en-gaza-1145325693.html

Soberanía: choque diplomático entre Bolivia e Israel por su asedio en Gaza

Soberanía: choque diplomático entre Bolivia e Israel por su asedio en Gaza

La decisión del Gobierno de Luis Arce responde al asedio militar de Israel contra la Franja de Gaza.En particular, tras los recientes bombardeos al campo de refugiados de Jabalia, al norte del enclave. La acción fue reconocida por las Fuerzas de Defensa del país judío.La agresión dejó más de 400 víctimas, entre muertos y heridos, muchos de ellos niños y mujeres, según el Ministerio del Interior palestino, controlado por el movimiento islamista Hamás.Arabia Saudita, Irán y la Unión Europea, entre otros países, condenaron los bombardeos. En tanto, la ONU calificó el hecho como una "atrocidad".Ante la decisión de La Paz, Tel Aviv respondió que el país sudamericano "capituló ante el terrorismo y el Gobierno de Irán", al decidir "alinearse con Hamás”."Bolivia tiene el absoluto derecho soberano de tener relaciones con cualquier país", dijo a En órbita Hugo Siles, internacionalista y exministro de Bolivia durante el Gobierno de Evo Morales.Luego de la oficialización de la decisión de Bolivia, otros países de la región, como Chile y Colombia, llamaron a sus embajadores en Israel para consultas. "No apoyamos genocidios", manifestó el mandatario colombiano Gustavo Petro.Israel también respondió a Bogotá y a Santiago, instándolos a condenar a Hamás."Los países de la región tienen la decisión soberana de seguir la posición tomada inicialmente por Bolivia o no. Es una decisión a tomar por cada nación”, consideró Siles.También consultamos al sociólogo boliviano Emilio Rodas, militante de Columna Sur, integrante del MAS-IPSP.Para el experto, la decisión evidencia la "injusticia cometida contra el pueblo palestino y la solidaridad internacional al respecto".El conflicto palestino-israelí volvió a estallar el sábado 7 de octubre, cuando Hamás, gobernante en Gaza, lanzó un ataque sin precedentes contra Israel.Como saldo, más de 1.400 israelíes murieron y fueron secuestradas 240 personas, trasladadas a Gaza como rehenes.El Ministerio de Sanidad del enclave palestino informó de más de 8.500 muertos, consecuencia de la represalia israelí.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— el informe del Índice Global de Crimen Organizado que ubicó a Paraguay en el cuarto puesto entre los 193 Estados miembros de la ONU con mayor criminalidad.Conversamos con Caio Manhanelli, consultor político brasileño con oficina en Paraguay y Brasil.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Concepto FM 95.5 de lunes a viernes de 18 a 19 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

