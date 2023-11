https://sputniknews.lat/20231102/plan-para-reconstruir-acapulco-y-coyuca-tras-el-paso-de-otis-en-que-consiste-y-que-tan-viable-es-1145324117.html

Plan para reconstruir Acapulco y Coyuca tras el paso de Otis: ¿En qué consiste y qué tan viable es?

Plan para reconstruir Acapulco y Coyuca tras el paso de Otis: ¿En qué consiste y qué tan viable es?

El Gobierno de México presentó la primera etapa de una estrategia para auxiliar a Acapulco y Coyuca de Benítez, dos de las zonas más afectadas en el estado... 02.11.2023, Sputnik Mundo

2023-11-02T00:31+0000

2023-11-02T00:31+0000

2023-11-02T00:31+0000

sputnik explica

huracán otis (2023)

andrés manuel lópez obrador

méxico

sociedad

seguridad

acapulco

coyuca de benítez

guerrero

gobierno de méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0b/01/1145321383_0:286:3072:2014_1920x0_80_0_0_116098bd355014892fa1c4c9d268124e.jpg

La estrategia anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se conforma de 20 rubros y tendrá un presupuesto de 61.313 millones de pesos (más de 3.400 millones de dólares), busca apoyar, especialmente a través recursos económicos, a la población, así como a los empresarios, sin importar el tamaño de su negocio. Además, pretende proteger en materia de seguridad a la región que, previo a la llegada del meteoro, era de por sí azotada por la inseguridad y la violencia.Para el politólogo y experto en turismo sostenible César González Madruga, se trata de una buena estrategia para buscar el rescate tanto del puerto como de Coyuca, especialmente porque, a la par, la clase empresarial está trabajando por impulsar la zona."La situación es muy grave y delicada, por lo que podemos tener filias o fobias políticas, pero Acapulco tiene la obligada necesidad de renacer", comenta en entrevista para Sputnik.La directora de análisis económico del Grupo Financiero Base, Gabriela Siller Pagaza, explica en una charla para este medio que, más allá de la viabilidad del plan, se requiere analizar el golpe económico que representa el daño del huracán y la situación vulnerable en el puerto para la nación latinoamericana.Los puntos del plan de reconstrucciónEl Plan general de reconstrucción y apoyo a la población afectada en Acapulco y Coyuca de Benítez por el huracán Otis consiste de 20 aspectos y los más importantes son: 1. Apoyar a los familiares de quienes perdieron la vida por el huracán e intensificar la búsqueda de los desaparecidos; las personas que viven en la región no pagarán el servicio de luz desde noviembre de este año hasta febrero de 2024.Además, alrededor de 250.000 familias de Acapulco y Coyuca de Benítez recibirán semanalmente una canasta básica con 24 productos. Esto será durante un periodo de tres meses. También se otorgarán 8.000 pesos (aproximadamente 446.98 dólares) a cada hogar acapulqueño, esto para que puedan comprar los enseres necesarios de limpieza y pintura de sus instalaciones. Dependiendo la afectación, a las viviendas se darán entre 35.000 y 60.000 pesos (entre 1.955 y 3.352 dólares). Hasta el momento, se han identificado 50.000 casas con daños.Entre las otras medidas se contempla dispersar 20.000 créditos por un monto de 25.000 pesos (1.396 dólares) cada uno para los pequeños comerciantes de la región. Estos podrán pagarse en un lapso de tres años y sin intereses.Lo positivo de la estrategiaDurante la conferencia de prensa donde se presentó el plan, el secretario de Hacienda mexicano, Rogelio Ramírez de la O, anunció que el presupuesto para llevar a cabo la primera etapa de esta estrategia es de 61.313 millones de pesos (más de 3.400 millones de dólares).En esto, aún falta contemplar el dinero de los fideicomisos del poder judicial, cuyo monto total ronda los 15.000 millones de pesos (alrededor de 831 millones de dólares). Recientemente, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, aceptó la propuesta de integrar esos montos a la estrategia de reconstrucción de Acapulco, pero aún faltan trámites por hacer.No obstante, la cifra presentada por el Gobierno mexicano para atender la situación en el principal puerto guerrerense y otras localidades contrasta con las previsiones hechas por expertos, calificadoras y la firma de análisis de riesgo Enki Research.Según sus estimaciones, el monto del Gobierno de México no sería suficiente, ya que las pérdidas monetarias que ellos identifican rondarían los 15.000 millones de dólares, es decir, unos 300.000 millones de pesos, por lo que se requeriría un presupuesto muy superior para atender las necesidades de la región.Para González Madruga, el dinero será suficiente siempre y cuando se utilice verdaderamente para el beneficio de la población y no se difumine en actos de corrupción. El especialista agrega que cada aspecto del proyecto debe aplicarse a la brevedad, con el fin de hacer una promoción intensa que faculte recuperar el turismo."Es un lugar que tiene que levantarse rápido y esto implica que su infraestructura esté reactivada lo más pronto posible y que, en cuanto antes, empiece a normalizar la posibilidad de recibir turistas. Ese último punto es porque de ello depende principalmente la actividad económica del puerto", menciona.Esto va en línea con las previsiones del mandatario mexicano, quien aseveró en su conferencia de prensa de este 1 de noviembre que los primeros avances serán visibles ya este diciembre."¿Cuánto tiempo nos va a llevar el que Acapulco vuelva a la normalidad en su totalidad? Va a depender, más que nada, de las inversiones que se hagan para restaurar, restablecer la hotelería. Pero las viviendas, lo que tiene que ver con la gente y el apoyo [a la población], y los servicios públicos, yo les diría que ya en diciembre se van a notar ya los cambios", dijo.El lado BSiller Pagaza señala que, a pesar de la estrategia, podría suscitarse una presión en las finanzas públicas mexicanas, especialmente por la falta de planes de previsión y los diversos problemas suscitados por la extinción del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Fonden).La experta expone que, además de la implementación de la estrategia gubernamental en la zona devastada por el huracán Otis, urge una reestructuración que permita una mejor gobernabilidad y seguridad en las ciudades de Guerrero, históricamente una de las entidades más violentas y vulnerables de la federación mexicana.Acapulco, por ejemplo, "es una ciudad importantísima y, lo que vamos a empezar a ver si no se recupera la gobernabilidad, es un éxodo, una salida masiva de persona que pues ya no quieran estar ahí. Además, observaremos que otros querrán seguir defendiendo por sí solos sus negocios y esto no es aceptable para ninguna economía", acota.

https://sputniknews.lat/20231101/el-huracan-otis-arraso-con-acapulco-nos-enfrentamos-al-final-de-la-perla-del-pacifico-1145288876.html

https://sputniknews.lat/20231030/el-paso-letal-del-huracan-otis-en-mexico-estas-son-las-graves-y-duraderas-secuelas-para-guerrero-1145254467.html

https://sputniknews.lat/20231027/tras-paso-de-otis-se-establecen-puentes-aereos-desde-acapulco-para-auxiliar-a-la-poblacion-1145185604.html

https://sputniknews.lat/20231028/medicos-cubanos-ayudan-a-atender-afectados-por-el-huracan-otis-en-mexico-1145208875.html

https://sputniknews.lat/20231026/ciudad-portuaria-mexicana-de-acapulco-devastada-por-el-azote-del-huracan-otis-1145131472.html

méxico

acapulco

coyuca de benítez

guerrero

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Angélica Ferrer https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

Angélica Ferrer https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Angélica Ferrer https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

huracán otis (2023), andrés manuel lópez obrador, méxico, sociedad, seguridad, acapulco, coyuca de benítez, guerrero, gobierno de méxico, issste (instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del estado), luisa maría alcalde, becas, pensiones