https://sputniknews.lat/20231103/extirpan-un-tumor-cerebral-con-un-insolito-procedimiento-quirurgico-por-primera-vez-en-sudamerica-1145370646.html

Extirpan un tumor cerebral con un insólito procedimiento quirúrgico por primera vez en Sudamérica

Extirpan un tumor cerebral con un insólito procedimiento quirúrgico por primera vez en Sudamérica

Un hospital público argentino realizó la primera cirugía cerebral con mapeo de emociones de la región. El hito científico permite disminuir el riesgo de... 03.11.2023, Sputnik Mundo

2023-11-03T04:31+0000

2023-11-03T04:31+0000

2023-11-03T04:31+0000

américa latina

📝 reportajes

argentina

💗 salud

sociedad

hospital

cirugía

tumores

buenos aires

cirujanos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0b/03/1145374806_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_51a029e4d3f1cda05cadd388cca8a0e3.jpg

El sistema de salud público argentino reafirmó su prestigio al concretar un hito en la ciencia regional. Por primera vez en América del Sur, se le extirpó un tumor cerebral a un paciente despierto mientras se le efectuaba un mapeo de emociones a fin de orientar el procedimiento y seguir las reacciones simultáneamente.La intervención quirúrgica tuvo lugar en el Hospital Interzonal General de Agudos Petrona Villegas de Cordero, nosocomio público dependiente ubicado en la provincia de Buenos Aires, partido de San Fernando, 30 kilómetros al norte de la capital argentina.En la operación, que estuvo encabezada por el prestigioso neurocirujano español Jesús Martín Fernández, invitado por los especialistas de la institución argentina, trabajaron mancomunadamente neuropsicólogos, neurofisiólogos y neurocirujanos de todo el país.El paciente exitosamente tratado es un joven de 17 años, quien lidiaba con un tumor cerebral que le generaba trastornos en el habla y convulsiones, dado que la alteración en el tejido lindaba con el área que ejerce control sobre las emociones, el lenguaje, la memoria y la expresión.Conocida como "cirugía a la carta", la técnica empleada por Fernández apunta a monitorear las reacciones de los pacientes, que se mantienen despiertos durante la intervención con el fin de preservar a las sensibles áreas del cerebro y evitar secuelas de gravedad.En términos prácticos, al doliente se le proyectan avatares con rostros humanos con el objetivo de que reconozca las distintas expresiones vertidas en la pantalla. Si la persona responde incorrectamente, los especialistas advierten la sensibilidad del área en cuestión y, así, identifican que la zona no debe ser lesionada bajo ningún punto de vista durante la extracción del tumor.De este modo, optimizan las probabilidades de preservar la cognición del sujeto intervenido y reducen las consecuencias de la intervención.Hito de la ciencia"Es un verdadero hito para el país. La particularidad que tuvo esta cirugía es que el tumor estaba en un lugar donde se ubican los centros de las emociones. Nosotros teníamos la experiencia de cirugías sobre pacientes despiertos, pero nunca contamos con la posibilidad de identificar las reacciones en tiempo real", dice a Sputnik el director ejecutivo del hospital Cordero, Juan Delle Donne.El especialista explica el salto cualitativo que supone la técnica inédita en la región: "El eje ya no es tanto la complejidad quirúrgica, sino la disminución de riesgos de secuelas. Hace un tiempo se decía que estos tumores estaban en zonas rojas, que no se podían operar porque las consecuencias podrían ser incompatibles con una vida social o laboral. Ahora ya tenemos la forma de preservar al paciente", explica.Matías Baldoncini es un reconocido neurocirujano argentino, integrante del equipo del hospital Cordero. Fue él quien contactó al español Fernández para la compleja intervención. "Esta cirugía abre infinitas posibilidades a futuro. Si se logra estandarizar la técnica, podría llegar a ser un test utilizado para cualquier intervención cercana a algún estrato que sea necesario preservar", afirma ante la consulta de Sputnik."El reconocimiento de emociones es crucial para múltiples profesiones: perder esa sensibilidad sería gravísimo a nivel social, y por eso es fundamental su mapeo. Cuando el tumor se ubica en el área del habla, este tipo de cirugía monitoreada nos brinda mayor seguridad para remover la lesión y preservar la función, y ese es el eje central de este hito", sostiene el médico.La reivindicación del sistema públicoEl hecho de que la primera cirugía de este tipo haya tenido lugar en un hospital estatal contiene una carga política insoslayable: la defensa al sistema de gestión gracias al cual los sectores más postergados de la sociedad pueden acceder al derecho a la salud, como es el caso del joven de 17 años operado, cuya familia es de origen humilde.De acuerdo con Delle Donne, "que hoy en día estemos llevando a cabo estos desarrollos para el acceso para todo el mundo es un enorme logro. Esto da cuenta claramente de un avance en la salud pública y en el rol del Estado, que puede llegar a gente a la cual le sería inaccesible este tipo de cirugías".Por su parte, Baldoncini destaca la elección de una institución estatal, a pesar de las evidentes condiciones que presenta la órbita privada de gestión de la salud: "Es más valedero: prueba que incluso una cirugía de vanguardia internacional se puede realizar en un hospital público".El propio Jesús Martín Fernández reivindicó públicamente al sistema estatal: "Yo me muevo con mi equipo a diferentes partes del mundo, y casi toda la actividad la hacemos en sistemas públicos", dijo el cirujano español en declaraciones a la prensa, quien aceptó gratuitamente la invitación y financió el viaje de todos sus colaboradores.Una dosis de autoestimaCualesquiera que sean las voces consultadas respecto de la cirugía llevada a cabo, todas tienen un común denominador: la reivindicación de la salud provista por Argentina, aun en épocas de profunda crisis económica y social.El director del hospital agrega que el país austral "es un lugar que me genera respeto por parte de la neurocirugía. Son profesionales que llevan muchísimo tiempo haciendo cosas increíbles, con un gran conocimiento de la anatomía"."Los cirujanos argentinos son muy reconocidos. El propio colega español nos dijo que el hecho de haber venido a un hospital público y de haber sentido de los profesionales ya le daba una pauta importante del peso de la medicina pública en el país", concluye el funcionario.

https://sputniknews.lat/20230915/hospital-publico-de-argentina-realiza-tres-transplantes-en-simultaneo-1143761836.html

https://sputniknews.lat/20230906/como-tomar-una-pastilla-probiotica-crean-bacterias-capaces-de-detectar-tumores-y-destruirlos-1143396468.html

https://sputniknews.lat/20231018/argentina-presenta-primera-vacuna-contra-covid-19-desarrollada-integramente-en-el-pais-1144893073.html

https://sputniknews.lat/20230722/gratuito-y-publico-el-sistema-de-salud-argentino-resiste-pese-a-la-crisis-economica--videos-fotos-1141814367.html

argentina

buenos aires

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Juan Lehmann https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Juan Lehmann https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Juan Lehmann https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

📝 reportajes, argentina, 💗 salud, sociedad, hospital, cirugía, tumores, buenos aires, cirujanos, neurología