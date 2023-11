Las relaciones entre Brasil y la India están en su punto álgido con un crecimiento exponencial

https://sputniknews.lat/20231107/las-relaciones-entre-brasil-y-la-india-estan-en-su-punto-algido-con-un-crecimiento-exponencial-1145423032.html

A pesar de los retos y obstáculos, Brasil va por el camino más apropiado para aumentar su comercio con la India, pero es importante romper con la lógica... 07.11.2023, Sputnik Mundo

Con el segundo mayor PIB agrícola del mundo y la mayor población del planeta, la India es el principal socio comercial asiático de Brasil, pero solo representa el 2% de las exportaciones brasileñas y el 3,3% de las importaciones.La infrautilización de la asociación se debe principalmente a la falta de conocimiento mutuo sobre los sectores y productos potenciales que podrían aumentar el comercio entre los dos países, afirmaron a Sputnik el economista Fábio Sobral, profesor de la Universidad Federal de Ceará (UFC), y el presidente de la Cámara de Comercio India-Brasil (CCIB), Leonardo Ananda Gomes.A pesar de las dificultades y obstáculos, Brasil va por el "buen camino" en su intento de aumentar el comercio con el gigante asiático, según Ananda Gomes. El empresario formó parte de la delegación del Ministerio de Agricultura y Ganadería y de empresarios brasileños que estuvo esta semana en la India con una amplia agenda bilateral.Son los empresarios los que realmente hacen que la relación comercial ocurra y el equilibrio se fortalezca, agregó. Entretanto, recuerda que, en los últimos años, la relación comercial entre los dos países ha superado los 15.000 millones de dólares, con un crecimiento del 106% en las exportaciones de materias primas de Brasil al país indio entre 2022 y 2023, y la perspectiva es que se intensifique aún más en los próximos meses.En sus palabras, el momento actual representa la punta del iceberg en la relación bilateral, no solo desde el punto de vista del comercio, sino también en términos de atracción de inversiones."Los indios todavía no conocen en profundidad a los brasileños, no conocen el potencial de Brasil, los principales sectores del país, al igual que los brasileños no conocen la India. No saben que es uno de los mayores mercados de consumo del mundo, que ya tiene la mayor población del mundo, que es el país que más crece en el mundo desde hace muchos años y que es la quinta economía mundial", comentó el empresario.¿Qué importa la India de Brasil?Actualmente, solo tres productos (aceite de soya, petróleo crudo y oro) representan el 80% de las exportaciones al mercado indio, de acuerdo con los datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería.Fábio Sobral considera que el momento actual es positivo para la asociación bilateral entre las dos naciones, pero los resultados se verán a largo plazo y si se aplican estrategias innovadoras para responder a los enormes desafíos a los que se enfrentan las sociedades india y brasileña.La India es el socio estratégico de BrasilEl profesor de la UFC cree que todavía falta inteligencia estratégica que permita a los países dar un salto con una lógica no tradicional hasta una asociación más orientada a la agregación de valor industrial.A juicio de Sobral, el hecho de que las dos economías ocupen segmentos de mercado muy similares (agricultura, textil, calzado, automóviles) exige que ambas naciones inviertan en diversificación y estudio para que se puedan encontrar más oportunidades.La asociación conjunta debe priorizar el intercambio tecnológico como el desarrollo de semiconductores y microchips para los dos países, áreas en las que están atrasados, a pesar de que el sector de tecnologías informáticas de India está incomparablemente más avanzado que el de Brasil, destacó el profesor.¿Qué importancia tiene la relación entre Brasil y la India? De acuerdo con el profesor de la UFC, la actual ausencia de la ONU hace que iniciativas como la trilateral entre la India, Brasil y Sudáfrica (IBSA) y el bloque de los BRICS y el G20 desempeñen un papel fundamental en este proceso en el que los países contrarrestan el dominio de las grandes potencias, pero las iniciativas de integración aún son muy incipientes.El hecho de que India presidiera el G20 en 2022 y pasara la presidencia a Brasil también fue crucial, ya que propició importantes encuentros bilaterales de diversos sectores y áreas, así como reuniones de jefes de Estado.Mercosur y la India El acuerdo entre la India y Mercosur podría ampliar aún más el número de productos con preferencias arancelarias y contribuir en gran medida al fortalecimiento de la relación, opinan los expertos.Las negociaciones, paralizadas desde hace diez años, podrían duplicar el actual flujo comercial de Brasil con los indios hasta alcanzar los 30.000 millones de dólares en 2030. La suma podría alcanzar los 50.000 millones de dólares (255.000 millones de reales) si se incluye el comercio de servicios.En una encuesta realizada por el Gobierno brasileño, quedó clara la magnitud de las barreras a las exportaciones de productos brasileños destinados a la India. El arancel a la importación de pollo, por ejemplo, es del 100%. La carne de cerdo un 30%, el maíz un 50% y el café del 53% al 10%.

