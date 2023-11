https://sputniknews.lat/20231113/se-debe-asegurar-la-financiacion-del-eln-secuestros-vuelven-a-desatar-el-debate-en-colombia-1145701064.html

¿Se debe asegurar la financiación del ELN? Secuestros vuelven a desatar el debate en Colombia

El secuestro de los padres del futbolista de la selección colombiana Luis Díaz evidenció los problemas que debe afrontar el Gobierno de Gustavo Petro para alcanzar un acuerdo de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que continúa cometiendo actos delictivos bajo la justificación de que son vías para su financiamiento.En efecto, el comandante de la guerrilla Antonio García calificó los secuestros como "operaciones militares para conseguir finanzas" y justificó el accionar del ELN a través de la red X diciendo que es una organización pobre que debe hacerse de recursos.Si bien la madre del deportista, Cilenis Marulanda, fue liberada pocas horas después y el padre, Luis Manuel Díaz, tras 12 días de cautiverio, el hecho generó gran repudio nacional e internacional y fue catalogado como un agravio contra el proceso de negociación por el propio mandatario colombiano. El secuestro, cometido el 28 de octubre, se produjo en medio de negociaciones de paz entre la guerrilla y el Gobierno y mientras estaba vigente un acuerdo de cese al fuego.Para Villamizar, el grupo insurgente está lejos de depender exclusivamente de estas prácticas, ya que mantiene vinculaciones económicas con el narcotráfico, así como con la minería ilegal, donde mantiene cierta participación en la cadena productiva de exportación.Por su parte, la delegación del Gobierno en la Mesa de diálogos de paz consideró insostenible la justificación del grupo insurgente y reivindicó la ilegalidad de estas prácticas, aún bajo condiciones de conflicto armado. Además, adelantó que las discusiones en torno al financiamiento de la guerrilla sólo podrán hacerse "una vez que se aclaren los términos de su proceso de incorporación política en el escenario del fin del conflicto", algo que será prioritario para la mesa.En la misma línea, la oficina del Alto Comisionado para la Paz indicó que la discusión sobre la financiación del ELN será uno de los principales temas que se abordarán en los diálogos, junto a la liberación de todos los secuestrados y a la proscripción de este delito.Hablar de financiamiento, ¿una discusión para una etapa más avanzada?A los ojos del experto, el caso del secuestro de los familiares de Luis Díaz pone al descubierto la continuidad de las prácticas delictivas por parte del ELN que para él suponen una violación al acuerdo."El acuerdo ya hablaba de suspender las infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), por lo que la toma de rehenes es una clara infracción, llámese como se le llame: retención por parte de algunos, secuestro por parte de otros", valoró.Sin embargo, meses antes tras el tercer ciclo de diálogos, el representante del ELN en las negociaciones con el Gobierno, Pablo Beltrán, aseguró que las extorsiones y los secuestros no eran parte de lo pactado pero que se aspiraba a que fueran incorporadas en el acuerdo.Para Villamizar hablar de financiación del ELN es "precipitado" dado que la guerrilla no ha suspendido sus actividades de financiación en los territorios, donde continúan realizando extorsiones o actividades vinculadas al narcotráfico.La idea de financiar a los grupos insurgentes no es nueva. En junio, en el marco de una visita del presidente colombiano a Alemania, Petro no descartó la creación de un fondo internacional para financiar la desmovilización de la guerrilla pero no se avanzó en esa iniciativa, que generó amplio repudio social, principalmente por parte de la oposición política del país.El experto recordó que, en su momento, el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) también planteó la necesidad de financiarlos en una etapa del proceso para que el acuerdo tuviera éxito."Si la guerra necesita dinero, la paz mucho más", sentenció Villamizar, señalando que por el momento el proceso "está muy crudo y sin avances importantes" por lo que "no se ve que se pueda llegar a un final feliz".Para el especialista, "los recursos económicos deben fortalecerse" mientras tanto para poder apostar a una reinserción efectiva de los miembros en la vida civil y evitar que no vuelvan a delinquir.Otra piedra para la paz totalA la difícil situación que atraviesa el Gobierno de Petro con el ELN se suma la suspensión de la agenda de diálogo por parte del Estado Mayor Central, una de las disidencias de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). La agrupación liderada por Iván Mordisco advirtió se incumplieron acuerdos por parte del Estado, al incrementar sus fuerzas militares en zonas donde la guerrilla se había comprometido a desocupar y el gobierno a desmilitarizar."Es un golpe duro porque que son los dos grupos más importantes además de las AGC [Autodefensas Gaitanistas de Colombia]", destacó el especialista, que consideró que la posición del Estado Mayor Central "es muy negativa para el proceso porque el Gobierno ha sido muy generoso"."Los grupos ilegales están aprovechándose del afán del Gobierno de que la negociación sea exitosa", apuntó Camilo Villamizar, quien agregó que toda esta situación queda en la opinión pública como una debilidad del Estado en la negociación.

