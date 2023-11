https://sputniknews.lat/20231116/la-reunion-de-amlo-y-xi-en-la-apec-es-una-oportunidad-para-limar-asperezas-entre-mexico-y-china-1145753398.html

La reunión de AMLO y Xi en la APEC es una oportunidad "para limar asperezas" entre México y China

Los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y China, Xi Jinping, se reunirán en el marco del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC... 16.11.2023, Sputnik Mundo

El 14 de noviembre, la canciller mexicana, Alicia Bárcena, anunció que el jefe de Estado del país latinoamericano sostendrá el 16 de noviembre un encuentro bilateral en el margen de la APEC, que se desarrolla en San Francisco, Estados Unidos.Este evento es esencial, ya que la última vez que Xi se reunió con un mandatario mexicano fue durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018). En lo que va del Gobierno de López Obrador, las únicas gestiones bilaterales se han realizado entre funcionarios de alto nivel de ambas naciones. A esto se suma la disposición del líder mexicano, quien el 15 de noviembre comentó que Xi está invitado a visitar el país latinoamericano, al igual que sus pares de otras naciones."Claro que lo invitamos. Está invitado el presidente de China, al igual que otros. Queríamos que viniera el presidente [Joe] Biden, pero va a estar difícil", destacó en su conferencia de prensa matutina.Pero, más allá de esto, hay una apertura para hablar de temas sensibles entre Pekín y la Ciudad de México, como aranceles y fentanilo.En esta línea, la doctora Natalia Rivera, coordinadora del módulo del Sudeste Asiático del Diplomado en Estudios sobre Asia del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África (PUEAA) de la misma UNAM, estima que en el encuentro se tratarán algunos tópicos que ayudarán a dar un segundo aire al vínculo."Es para actualizar la relación y ponerse al corriente al respecto. Además, ayuda a que Pekín y México mantengan el diálogo, ya que sabemos que [la nación latinoamericana] está muy vinculada a los intereses norteamericanos (...) Es un poco tardía, porque se está llevando a cabo justo al final del periodo de nuestro actual presidente", destaca.Un vistazo a la historia entre ambas nacionesMéxico y China sostienen relaciones diplomáticas desde el 14 de febrero de 1972. De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía mexicana, en el primer semestre de este 2023 la inversión extranjera directa (IED) china en México fue de 10,7 millones de dólares. En 2022, el producto que más compró México a China fueron teléfonos fijos, móviles y de otras redes inalámbricas, mientras que el que más vendió el país latinoamericano fueron minerales de cobre y sus concentrados.Durante los últimos meses, un tema ha estado en la relación entre ambas naciones: su asociación comercial con EEUU. Recientemente México rebasó a China como el principal socio comercial de Washington.Prueba de ello es el análisis que realiza el diario mexicano El Economista, que, retomando los datos de la Oficina del Censo estadounidense, refiere que de enero a septiembre de este año el país latinoamericano tuvo una participación de 15,7% en el total de intercambios estadounidenses de mercancías con el mundo. En segundo sitio se posicionó Canadá, con 15,3%, y en tercero, China, con 11,1%, precisamente. A través de los años, los lazos han ido más allá de lo comercial, agrega Rivera, ya que pueden divisarse también en infraestructura.El fentanilo: ¿qué podría pasar?Otro aspectos por el que ambos países han estado bajo los reflectores derivan de que ambos han sido señalados por Estados Unidos por su presunta participación coordinada en la crisis derivada del consumo de fentanilo en la nación norteamericana. No obstante, tanto México como China han negado los señalamientos y han trabajado en abordar el tema de los precursores químicos utilizados para producir drogas ilícitas, como el opiáceo sintético.Ante esto, Méndez Bautista prevé que en la charla bilateral se alcancen acuerdos para limitar este tipo de productos. "Se hará una vigilancia todavía más estricta en la frontera [norte] de México para frenar la entrada de la droga y sus elementos al país y, de esta manera, acabar definitivamente con este [estupefaciente] que acaba con la vida de miles de jóvenes en EEUU", expone.Sobre este rubro, la docente en el PUEAA de la UNAM considera que el fentanilo es un grave problema en la relación bilateral, debido a las diversas versiones sobre si México produce o no esta sustancia.Tras finalizar la APEC, ¿qué sigue para estos países?De acuerdo con Rivera, un aspecto central para las resoluciones y estrategias que se adopten tras el encuentro de López Obrador con Xi serán las elecciones presidenciales en México, que se realizarán a mediados de 2024."Si Morena (Movimiento de Regeneración Nacional, partido oficialista) permanece en el poder otro periodo más, es probable que el siguiente Gobierno mexicano siga la misma línea, con una relación bilateral no tan profunda como la que tenemos con EEUU, pero sí considerable", acota.Además, indica que sería pertinente resolver en un futuro cercano el tema del déficit comercial que existe en la relación bilateral."Esto no es culpa de China, sino de la falta de una política industrial en México. En este sentido, debe darse un llamado de atención, que si una de las palancas que puede contribiuir al crecimiento económico es el tema de las exportaciones, se tiene que resolver el problema, no tanto como una responsabilidad de Pekín, sino de México", concluye la experta.

