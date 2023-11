https://sputniknews.lat/20231118/estabilizacion-sin-recuperacion-total-el-balance-de-la-reunion-de-biden-y-xi-en-la-cumbre-de-apec-1145838736.html

"Estabilización sin recuperación total": el balance de la reunión de Biden y Xi en la cumbre de APEC

"Estabilización sin recuperación total": el balance de la reunión de Biden y Xi en la cumbre de APEC

En el contexto de una tensa situación geopolítica, lo más destacado de la cumbre APEC, como era de esperar, fue el primer encuentro en un año entre el... 18.11.2023

Biden y Xi no se cruzaban desde hace exactamente un año, desde la cumbre del G20 en Indonesia. Pekín rompió los contactos militares con Washington en 2022, después de que Nancy Pelosi, entonces presidenta de la Cámara Baja del Congreso, oficialmente la tercera persona de Estados Unidos, visitara Taiwán sin el consentimiento chino.Ahora los lazos se han restablecido, y no solo a nivel de mando de las Fuerzas Armadas. Los jefes de Estado están dispuestos a "descolgar el teléfono" para discutir cualquier asunto urgente.Abordando la cuestión taiwanesa, Biden reafirmó el compromiso de Washington con el concepto de "una sola China". Xi, por su parte, aseguró que no hay ningún escenario militar para resolver la crisis en torno a Taiwán, pero criticó la ayuda militar estadounidense a la isla."Salvar a los estadounidenses"China exporta a EEUU medicamentos que contienen precursores del fentanilo, pero la propia sustancia es consumida como narcótico por algunos estadounidenses, lo que causa la muerte de un elevado número de personas cada año.De acuerdo con The Guardian, Biden y Xi acordaron limitar las exportaciones. "Salvará vidas", dijo el presidente de Estados Unidos, añadiendo que apreciaba la postura del líder chino en este asunto.Por su parte, Xi expresó el deseo de que se levanten las restricciones al sector tecnológico chino. Se desconoce cómo reaccionó Biden, sin embargo, según los observadores occidentales, el hecho de que Xi planteara la cuestión puede tranquilizar a los empresarios chinos, alarmados por el descenso de las inversiones en el extranjero.Las discrepancias no han quedado resueltasPor último, el programa máximo de Washington incluía influenciar a Moscú y Teherán a través de Pekín, y por eso Biden instó a Xi a utilizar la capacidad china en estos ámbitos. Fuentes anónimas que asistieron a la reunión afirman que fue sobre todo el líder estadounidense quien habló. No está claro cómo percibió el dirigente chino sus argumentos, pero tras las conversaciones, Biden volvió a llamar "dictador" a Xi, aunque intentó no darle una connotación ofensiva."Es un dictador en el sentido de que dirige un país comunista con una forma de gobierno completamente diferente a la nuestra", aclaró el presidente estadounidense, mientras que Xi le dijo que la percepción negativa del Partido Comunista Chino en EEUU es injusta, y la portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ning, calificó esa declaración de irresponsable y errónea.Sin embargo, de acuerdo con el mandatario chino, Washington y Pekín pueden coexistir en paz y buscar una cooperación beneficiosa para todos, a pesar de sus diferencias socioculturales."Es un hecho que China y Estados Unidos son diferentes en historia, cultura, sistema social y caminos de desarrollo", apuntó el líder asiático.Los expertos encuestados por Sputnik creen que las conversaciones de San Francisco dieron el mejor resultado posible en las circunstancias actuales.En sus palabras, el solo hecho de la reunión cara a cara demuestra la voluntad de ambos países de suavizar las contradicciones "insuperables". Los estadounidenses no tocaron el asunto de Taiwán, y "está claro que la isla será devuelta de forma no militar". Las conversaciones sobre el tráfico de fentanilo y la cooperación en el campo de la inteligencia artificial "demuestran que Washington y Pekín tienen puntos de contacto", profundizó.Al mismo tiempo, destacó el experto, no se prometió liberalizar el mercado de EEUU para los productos chinos, no se pronunció ni una palabra sobre cooperación científica y técnica entre los dos Estados, y las posturas sobre los conflictos en Oriente Medio y Ucrania "tampoco han convergido".De este modo, las relaciones se han estabilizado, pero "no se han restablecido" del todo. En cuanto a las esperanzas de Washington de presionar a través de Pekín a Moscú y Teherán, son "absolutamente vanas", consideró Máslov.Andréi Vinogradov, director del Centro de Estudios de la China Contemporánea del Instituto de Estudios Orientales, recordó que una ruptura total entre Washington y Pekín es imposible porque los países son "interdependientes".No obstante, "el tira y afloja va a continuar", ya que las posiciones clave que Estados Unidos y China habían esbozado en 2011 en una reunión entre Hu Jintao, predecesor de Xi, y Barack Obama, antiguo jefe de Casa Blanca, no han cambiado, concluyó Vinogradov.

