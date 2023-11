https://sputniknews.lat/20231121/el-articulo-de-biden-en-the-washington-post-es-una-muestra-del-delirio-en-su-administracion-1145903173.html

El artículo de Biden en 'The Washington Post' es "una muestra del delirio" en su Administración

El artículo de Biden en 'The Washington Post' es "una muestra del delirio" en su Administración

El artículo de Joe Biden en el 'Washington Post' en el que afirmó que los conflictos en Ucrania y en el Oriente Medio se convertirán en un "tremendo progreso"... 21.11.2023, Sputnik Mundo

Cuando el presidente de EEUU, Joe Biden, indicó en su artículo que Estados Unidos seguirá apoyando a Ucrania e Israel —y enviando ayuda militar a ambos— en aras de la "paz" y la "democracia", refleja hasta qué punto esta "potencia hegemónica" perdió toda capacidad de responder adecuadamente a los acontecimientos, subrayó el analista.El mandatario recurrió en gran medida a una retórica sentenciosa, refiriéndose a EEUU como una "nación esencial", al prometer en el artículo antes mencionado que las acciones de Washington en relación tanto con la crisis de Ucrania como con la última espiral violenta del conflicto palestino-israelí estaban motivadas por la preocupación por "nuestros propios intereses de seguridad nacional, y por el bien del mundo entero". Biden también afirmaba estar "desconsolado" por los acontecimientos de Ucrania y Gaza.En cuanto a afirmar que está "desconsolado", así debería estarlo, aclaró el experto, señalando que "la actual Presidencia de Biden y sus anteriores funciones en la Administración estadounidense no han conseguido otra cosa que estas catástrofes innecesarias que afectan a masas de inocentes atrapados en la estela de una potencia hegemónica perdida e incapaz de manejar los acontecimientos adecuadamente".Pero este deplorable resultado no es ninguna sorpresa, añadió el analista, ya que "los neoconservadores belicistas se han hecho con el control de la Administración y el aparato estadounidense, poniendo en práctica los horribles planes estratégicos para la hegemonía estadounidense escritos en 1997 por Zbigniew Brzezinski en su Gran tablero de ajedrez".Esto puede verse en Ucrania, donde Estados Unidos y la OTAN han canalizado miles de millones de dólares en armas. Al apuntalar a Kiev, han envalentonado al presidente Volodímir Zelenski para que "envíe continuamente a las tropas ucranianas a la picadora de carne de una contraofensiva fracasada".Biden condena los duros métodos de Hamás, que utiliza a civiles como "escudos humanos"Este escenario destructivo se refleja también en el trágico número de muertos y en los cuantiosos daños que sufre Gaza. La negativa de Joe Biden a aplicar un alto al fuego en medio del conflicto de Israel con Hamás está lejos de contribuir a la causa de la paz. Hasta la fecha han muerto al menos 14.120 personas en la Franja de Gaza, de las cuales más de 5.800 son niños.Al intervenir sobre la situación en Gaza, donde Israel está llevando a cabo una operación para acabar con Hamás tras su ataque del 7 de octubre, Biden condenó los duros métodos del grupo palestino, que utiliza a civiles como "escudos humanos" escondiéndose bajo hospitales, mezquitas y zonas residenciales. Sin embargo, señalando la historia de la búsqueda de un Estado por parte de los palestinos, Paolo Raffone indicó que el ataque de Hamás contra Israel, que provocó una dura represalia del Estado judío, era un ejemplo de "último recurso para luchar contra una opresión abrumadora y duradera"."Esto ocurrió en muchas ocasiones en la historia —las revoluciones estadounidense y francesa, a lo largo de las guerras de identidad nacional en el siglo XIX y durante la Comuna de París, las revoluciones en Eurasia contra el antiguo régimen y las guerras contra el dominio colonial europeo— y se confirma de nuevo en la lucha por la supervivencia, la dignidad y los derechos que los palestinos llevan a cabo desde hace 70 años contra los ocupantes", recordó el analista.En sus palabras, la cuestión de los "escudos humanos" es una "inquietante lectura moralista de los acontecimientos". "Cuando las personas no tienen nada más que perder porque su vida tiene una perspectiva nula, está dispuesta al sacrificio. Considerar al pueblo palestino como un escudo es ignorar la realidad desde 1948. Si Biden dio a entender que apuntar a escudos humanos es justificable, significa que perdió cualquier resto de su alma católica que exige no destruir lo que Dios dio. La vida es el mayor don de Dios. Aceptar que los escudos humanos pueden ser destruidos a propósito es un pecado imperdonable", subrayó.La solución de los dos Estados "murió hace al menos dos décadas"En cuanto a la solución de los dos Estados que, según Biden, es la única manera de resolver el conflicto de 75 años entre israelíes y palestinos, Raffone la describió como "una cómoda pantalla que oculta la decisión política de deshacerse de todo un pueblo, el palestino". Profundizando en el apoyo inquebrantable que Estados Unidos ha mostrado al país judío y en la "actitud hacia los palestinos como víctimas no declaradas que, cito, deben ser tratadas como un pasivo financiero". "Las consecuencias de la ignorancia y la arrogancia son lecciones nunca aprendidas por las élites de poder estadounidenses", concluyó.

