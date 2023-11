https://sputniknews.lat/20231122/la-inmoralidad-de-la-guerra-de-eeuu-nunca-ha-tratado-de-minimizar-la-muerte-de-civiles-1145666556.html

"La inmoralidad de la guerra" de EEUU "nunca ha tratado de minimizar la muerte de civiles"

"La inmoralidad de la guerra" de EEUU "nunca ha tratado de minimizar la muerte de civiles"

A lo largo de su historia, Estados Unidos nunca ha permitido que la preocupación por el número de víctimas civiles influyera en su estrategia bélica, recordó a... 22.11.2023, Sputnik Mundo

2023-11-22T16:41+0000

2023-11-22T16:41+0000

2023-11-22T16:41+0000

"La inmoralidad fundamental de la guerra estadounidense es que nunca ha tratado de minimizar la muerte de civiles. Sabemos que en las últimas guerras estadounidenses había un 90% de muertes de civiles", subrayó el K.J Noh.En sus palabras, la doctrina de EEUU aplicada en países como Corea, Vietnam y otros, ha sido "simplemente matar a todo lo que se mueva". Después, pueden utilizar los principales medios de comunicación para "cubrirlo todo" con "medios de relaciones públicas y comunicados de prensa", agregó.El negocio de EEUU "es la guerra" Ya sea suministrando armas para alimentar la guerra por delegación de la OTAN contra Rusia en Ucrania, o enviando ayuda militar a Israel en su lucha contra Hamás, "fundamentalmente, el negocio de EEUU es la guerra", destacó K.J. Noh. En sus palabras, desde el ataque de Hamás del 7 de octubre, la contundente respuesta del Estado judío, con sus incesantes ataques y posterior operación terrestre en Gaza que ha elevado el número de víctimas civiles en el enclave, ha impulsado la simpatía por la cuestión palestina en todo el mundo. Sin embargo, añadió que vemos cómo EEUU ha redoblado su determinación de ofrecer un apoyo "inquebrantable" a Israel.Mientras las Fuerzas de Defensa de Israel continúan sus ataques contra Gaza, el número de muertos palestinos en el enclave desde el 7 de octubre ha superado los 11.200, de acuerdo las autoridades sanitarias locales. Sin embargo, el presidente estadounidense, Joe Biden, rechazó los llamamientos a un alto al fuego. Washington propuso una breve pausa humanitaria en el asalto israelí para permitir la entrada de ayuda a Gaza o la salida de civiles del enclave.Después de que la Administración Biden pidiera al Congreso 14.000 millones de dólares adicionales para el país hebreo, Washington se comprometió a entregar al Estado judío misiles de defensa antiaérea Cúpula de Hierro y bombas de pequeño diámetro, además de los acuerdos armamentísticos acordados anteriormente, según los medios estadounidenses. Al mismo tiempo, a diferencia del caso de Ucrania, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, reconoció que los suministros militares de EEUU a Israel estaban rodeados de secretismo. Durante una rueda de prensa el 23 de octubre, el vocero indicó que "tenemos cuidado de no cuantificar o entrar en demasiados detalles sobre lo que reciben, por sus propios fines de seguridad operativa, por supuesto."En cuanto a los acontecimientos en curso en la asediada Gaza, que está siendo bombardeada por las Fuerzas de Defensa de Israel, afirmó que Washington "proporciona las armas".En sus palabras, el uso de la guerra por parte de EEUU ha sido una constante, al menos desde la década de 1990. Agregó que el propio ISIS (autodenominado Estado Islámico, proscrito en Rusia) fue cultivado por Washington hasta que empezó a contraatacar. Además, ahora Israel habría solicitado varios cientos de drones kamikazes desechables, señaló K.J. Noh, lo que indica "que va a haber una intensa guerra urbana con intensas bajas". "Y esto habla de la constante escalada y del hecho de que esta guerra continúa", afirmó.Los costes reales de la guerra Desde los opacos acuerdos armamentísticos de la Administración Biden con el país judío hasta la falta de preocupación por la muerte de civiles en Gaza, el académico se detuvo en la actitud de la clase dirigente estadounidense hacia sus propios soldados. Un informe de The New York Times parecía arrojar luz sobre nuevas y extrañas heridas físicas y psíquicas discernidas entre las tropas de EEUU, que se remontan a una "ofensiva secreta" durante 2016 y 2017 que buscaba derrotar al Estado Islámico en Siria. En ese momento, un plan para poner un número mínimo de militares estadounidenses sobre el terreno para atacar al enemigo con fuego de artillería resultó contraproducente en el sentido de que los soldados de EEUU regresaron plagados de pesadillas, ataques de pánico, depresión, etc. Muchos, según el informe, murieron por suicidio. El Cuerpo de Marines publicó en 2019 los resultados de una investigación que mostraba que estas tripulaciones de artillería estaban probablemente lesionadas por tener que disparar un enorme número de rondas diariamente. Y, sin embargo, los militares parecieron desestimar estas preocupaciones."Lo que hace este artículo, en mi opinión, es tomar lo que a mí me parece una descripción de trauma de guerra, trastorno por estrés postraumático, daño moral, y luego tratar de meterlo con calzador en una especie de síntoma biofísico que es la exposición a explosiones o shock por explosión. Esto no es nuevo. Este tipo de pensamiento se remonta a la Segunda Guerra Mundial", afirmó el experto.Agregó que es "parte de una cruzada ideológica que quiere distraer de los costos morales, y convertir el daño moral en un fenómeno médico que luego se puede tratar con procedimientos médicos". "El simple hecho es que cuando intentas acabar con la vida de otro ser humano, tienes que silenciar tu propia conciencia. Y a veces eso no funciona, y entonces esta conciencia vuelve con una venganza (...) Y creo que este tipo de fantasmas y alucinaciones forman parte de ese fenómeno", subrayó K.J. Noh.Las hostilidades han causado hasta la fecha unos 1.200 muertos y cerca de 5.500 heridos en Israel y alrededor de 14.128 muertos, incluidos más de 5.840 niños, y más de 33.000 heridos en la Franja de Gaza, según datos oficiales.

