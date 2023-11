https://sputniknews.lat/20231122/milei-presidente-se-viene-el-estallido---1145930288.html

Milei presidente: ¿Se viene el estallido?

Milei presidente: ¿Se viene el estallido?

Tras la victoria del derechista Javier Milei en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Argentina, los analistas Néstor Piccone y Agustín Kozak...

Milei presidente: ¿Se viene el estallido?

El líder de la coalición La Libertad Avanza se impuso en segunda vuelta de las elecciones presidenciales del pasado domingo con 55,6% de los votos, frente al 44,3% que obtuvo su rival oficialista. Con estos resultados "comienza una nueva etapa política en el país", indicó Piccone. Si bien Unión por la Patria hizo una mala lectura, el resultado fue bastante sorpresivo "porque no se esperaba que la suma de adhesiones tuviera tanto caudal electoral", añadió el analista.En este marco, "Massa trató de no ser triunfalista e hizo un trabajo muy inteligente, pero lo que estuvo en cuestionamiento fue toda la estructura democrática que no garantiza la participación y el acceso a los servicios públicos de muchos millones de argentinos que están en la marginalidad", expresó. A su vez, la confianza en Milei se fundamenta, sobre todo, "en una profunda desconfianza hacia Unión por la Patria en su capacidad de resolver los problemas de la gente", sostuvo.Conmoción en los sectores popularesSi no se abraza la sociedad a defender el patrimonio del Estado, "va a ser muy difícil", lamentó. Si bien se prevé que haya resistencia popular, "estamos en una situación muy complicada porque no hay conducción política". El anuncio del retiro de Massa deja un vacío muy grande, "sumado a que Cristina Fernández no apareció en toda la campaña". Ante ello, estamos ante una debilidad del progresismo, "que tiene muchas organizaciones pero no hay quien las coordine y las dirija", concluyó.¿Cómo se implementará la dolarización?El clima de incertidumbre tras la victoria de Milei "ya tiene un impacto en los mercados", dijo a Sputnik el economista argentino Agustín Kozak.El resultado electoral "traerá mucha turbulencia y volatilidad a los mercados financieros y lo que más urge es saber cuál va a ser el régimen cambiario de referencia que establecerá los precios de la economía", indicó Kozak. La poca claridad de Milei en torno a su programa económico está abriendo una "fuerte incertidumbre y los mercados financieros van a reaccionar ante eso", explicó el economista. Aun "no se sabe si la dolarización va a incluir los depósitos a plazo o sólo la base monetaria", dijo.Otro asunto de índole político pero con "serias repercusiones macroeconómicas es qué tan ordenada va a ser la transición", expresó. La incertidumbre política "abre un panorama con muchas indefiniciones, ya que se especulaba que el Gobierno pudiera entregar antes la presidencia", dijo. También se habló que Fernández no iba a hacer el ajuste que pide Milei, "por lo que este último trataría de fogonear una corrida cambiaria para hacer pagar el costo del ajuste a la administración saliente".Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre algunos desafíos internacionales en el marco de los cambios de la globalización.CulturaEn el cierre cultural de Sputnik y M24 nos contactamos con los actores más importantes de la escena cultural montevideana.

