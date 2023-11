https://sputniknews.lat/20231123/el-doble-rasero-de-occidente-ante-gaza-hay-una-especie-de-anatema-contra-rusia-1145961235.html

El doble rasero de Occidente ante Gaza: "Hay una especie de anatema contra Rusia"

El conflicto entre Israel y el grupo palestino Hamás dejó al descubierto que las varas con las que países occidentales miden los conflictos en Oriente Medio y... 23.11.2023

Este 22 de noviembre, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se preguntó por qué los líderes mundiales "no están conmocionados" con las palabras del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, sobre que Gaza "es un enorme cementerio infantil", al responder a los cuestionamientos de líderes de G20 que se declararon consternados por las acciones de Rusia en Ucrania."Entiendo que esto es la guerra, la pérdida de vidas no puede dejar de ser impactante. Y el sangriento golpe de Estado en Ucrania en 2014, seguido de la guerra del régimen de Kiev contra su propio pueblo en Donbás, ¿no es chocante? Y el exterminio de civiles en Palestina, en la Franja de Gaza, ¿no es chocante hoy en día?", expresó Putin en la cumbre virtual del G20.Para el doctor Humberto Morales, académico de la Universidad Autónoma de Puebla y especialista en las relaciones Rusia-México, en el conflicto palestino-israelí hay una violación clara del derecho internacional por parte de Israel.Occidente y su "moral desorientada"En ese sentido, dice, "ha habido una especie de anatema de Occidente hacia Rusia" porque, cuando comenzó la crisis ucraniana en febrero de 2022, se acusó injustamente a Moscú de grandes agresiones contra la población civil, cuando en realidad no fue así y no puede compararse con lo que Tel Aviv hizo "de manera deliberada" en el enclave palestino, donde han muerto más de 14.000 personas a causa de las hostilidades entre las tropas del país hebreo y Hamás, según los últimos datos oficiales disponibles. A pesar de la tragedia, Estados Unidos y algunos países occidentales han hecho caso omiso o han sido ambiguos en sus posturas sobre la crisis en Gaza, considera el maestro Carlos Manuel López Alvarado, experto en Relaciones Internacionales de la UNAM. Y añade: "Esta moral ficticia, esta moral construida, esta moral chueca responde a intereses políticos, y por supuesto van a dejar que el conflicto continúe a pesar de que ya se habló un alto al fuego, pero tenemos que entender que el conflicto ha estado presente desde 1947". Según López Alvarado, lo que se está jugando Washington en el conflicto en Medio Oriente es su proyecto civilizatorio. "Estados Unidos observa cómo está siendo desafiada su hegemonía (…), se siente amenazado Occidente, y entonces se moviliza la maquinaria propagandística total, la maquinaria política y diplomática para medir, para hablar de diferentes maneras sobre estos conflictos", dijo el académico de la UNAM.Guerra energéticaPara el doctor Morales, detrás de la postura de Occidente yace una batalla por asegurar el suministro de energéticos y de alimentos a Europa y un intento por hacer que no dependan de Rusia."Estados Unidos ha tratado siempre de controlar la influencia de Rusia a través de Irán y de Siria en el Medio Oriente porque son territorios donde no hay que olvidar que se juega el futuro energético de Europa y del Medio Oriente; es decir, Israel necesita tener control del gas que se encuentra en la zona de Gaza porque es el energético que puede garantizar la supervivencia en autonomía energética de Europa y en el Medio Oriente respecto al gas ruso", explicó el académico de la UAP.También, señaló el especialista, se intenta controlar territorios clave para el traslado de alimentos y materias primas que Moscú ha estado ha estado recientemente moviendo hacia África, pero que anteriormente se movían hacia Europa.Sin embargo, señala Morales, Estados Unidos está en una posición muy delicada porque tienen que justificar las acciones de sus aliados, aunque estos violen el derecho internacional humanitario, como el caso de Israel.

