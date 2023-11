https://sputniknews.lat/20231124/buscan-mantener-la-hegemonia-el-congreso-de-peru-disena-reformas-al-sistema-electoral-1146021236.html

"Buscan mantener la hegemonía": el Congreso de Perú diseña reformas al sistema electoral

"Buscan mantener la hegemonía": el Congreso de Perú diseña reformas al sistema electoral

El Congreso de Perú avanza hacia una bicameralidad mientras que la Comisión de Constitución busca eliminar las elecciones primarias y pide más firmas para... 24.11.2023

Perú se encamina a establecer el retorno de la bicameralidad en el Congreso. Con 93 votos a favor, 28 abstenciones y 1 voto en contra, el pleno aprobó un dictamen que busca una reforma constitucional para volver a tener el sistema bicameral en el país.La propuesta, que debe ser sometida a un nuevo debate y votación en la próxima legislatura, fue presentada inicialmente por el partido derechista Avanza País y establece una Cámara Alta con un número mínimo de 60 senadores y una Cámara Baja con un mínimo de 130 diputados.Pero, a pesar del respaldo que tuvo en el Congreso, la propuesta parece no convencer a todos los peruanos. En diálogo con Sputnik, el abogado y analista Martín Manco consideró que "no es momento [de establecer la bicameralidad] por la situación económica que atraviesa el país, porque tiene un alto gasto a nivel del presupuesto nacional".Para el analista, si bien el argumento para defender esta propuesta es que dotará a Perú de una mayor "independencia de poderes", en este momento el país no puede dar este salto dado que se "elevarían los costos políticos y los costos económicos".Sin embargo, con la votación del 16 de noviembre, Perú estableció un primer paso hacia la bicameralidad. En efecto, la Constitución del país latinoamericano establece en su artículo 206 que toda reforma constitucional debe ser aprobada por mayoría absoluta del Congreso y además debe ser ratificada por un referéndum."La próxima legislatura tiene que trabajar para obtener una mayoría que reafirme esa bicameralidad aunque podría hacerse un referéndum en el que se tendría que consultar a los peruanos si queremos volver a la bicameralidad o mantener la unicameralidad", explicó el experto.Sin embargo, de llegar a la instancia de consulta popular, el experto consideró que la reforma no tendría receptividad.De acuerdo al Instituto de Estudios Peruanos (IEP), la desaprobación del Congreso no tuvo cambios significativos durante 2023 y se situó en 90% a fines de octubre. En el centro y sur del país es un poco más el descontento, que alcanza 93%.Este no es el primer intento para volver a instaurar un modelo de dos cámaras en el país. En junio de 2023, el fujimorista Hernando Guerra presentó una iniciativa que no alcanzó los votos necesarios para omitir el referendo. Tanto entonces como ahora los principales defensores de la propuesta parten de las bancadas de las agrupaciones de centro y de derecha.Uno de los partidos que más se inclina por instaurar la bicameralidad es Fuerza Popular, que lidera Keiko Fujimori, la hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), quien fue el responsable de establecer la unicameralidad en Perú en 1993.En 2018 la administración de Martín Vizcarra (2018-2020) sometió a referéndum el retorno de la bicameralidad, pero la iniciativa fue rechazada por los peruanos.Sin primarias y con más requisitos para nuevos partidosParalelamente a la instauración de la bicameralidad, la Comisión de Constitución del Congreso dió el visto bueno a un proyecto que busca modificar la Ley de Organizaciones Políticas sobre elecciones primarias.La Comisión, que preside la congresista de Fuerza Popular Martha Moyano, aprobó abandonar el modelo de las elecciones primarias en el país para que los postulantes sean electos a través de delegados. La propuesta, sin embargo, deberá votarse en el pleno del Congreso.Para Manco, no es casualidad que estas reformas se hayan votado el martes 21, cuando los peruanos estaban pendientes del partido de la selección de Perú frente a Venezuela por las Eliminatorias para el mundial de fútbol de 2026. "Los políticos están utilizando esta ventana aparentemente de tranquilidad de la población para comenzar a hacer las reformas", advirtió el especialista.Si bien el régimen electoral peruano dispone la realización de elecciones primarias y abiertas en los partidos, estas instancias fueron suspendidas tanto en las elecciones generales de 2021 como en las municipales y regionales de 2022. La suspensión se debió a la pandemia de COVID-19 y a limitaciones organizativas del sistema electoral, respectivamente.Según consignó La República, esta propuesta habilita que los partidos puedan elegir a sus candidatos con los votos de sus afiliados o delegados. El proyecto, impulsado por el vocero fujimorista Eduardo Castillo y Moyano, genera especial interés en Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Renovación Popular de acuerdo al medio local, debido a que estos sectores buscan que sean las mismas cúpulas de los partidos quienes definan a sus aspirantes.Asimismo, el dictamen también supone más requisitos para la inscripción de nuevos partidos políticos, debido a que estos deberán reunir el 3% de firmas de quienes sufragaron en las últimas elecciones de carácter nacional, aproximadamente medio millón de personas.La Junta Nacional de Elecciones (JNE) se posicionó en contra del dictamen de la comisión y consideró que podría obstaculizar el proceso de democratización partidaria y ser perjudicial para la democracia en el país.La posición de la JNE es acompañada por algunas organizaciones sociales como Transparencia, que se dedica a trabajar por la calidad de la democracia y la representación política en el país. La ong aseguró que si bien la bicameralidad es una decisión acertada, eliminar las primarias abiertas y debilitar la competencia entre los partidos "agravará los muy altos niveles de desconfianza que genera el Parlamento en la ciudadanía".Para Manco, más que perseguir intereses para la nación, los congresistas están buscando beneficios para sus sectores políticos: "Buscan mantener la hegemonía en los partidos políticos grandes".En ese sentido, el experto remarcó que para los nuevos partidos "va a ser casi imposible conseguir medio millón de firmas y participar en las elecciones que se avecinan en el 2026".

