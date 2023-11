https://sputniknews.lat/20231124/milei-aun-no-logra-formar-su-gabinete-le-estan-perforando-su-autoridad-presidencial-1146026171.html

Milei aún no logra formar su gabinete: “Le están perforando su autoridad presidencial”

Milei aún no logra formar su gabinete: “Le están perforando su autoridad presidencial”

Las idas y vueltas del presidente electo de Argentina en los nombramientos dentro de áreas clave, en medio de negociaciones con otras fuerzas políticas, ponen en duda el perfil que adoptará su Gobierno. En Ecuador, Daniel Noboa tomó el poder para finalizar el mandato de Guillermo Lasso.

El nuevo Gobierno que asumirá sus funciones el próximo 10 de diciembre no termina de definir quiénes estarán al mando de instituciones clave. Esto debido a negociaciones con dirigentes políticos de otros partidos, como el expresidente Mauricio Macrí, quien tuvo gran responsabilidad en el triunfo del libertario, al haberle expresado su apoyo y facilitado fiscales con experiencia para cuidar los votos en las elecciones.Durante esta semana hubo una danza de nombres desmentidos luego de haber sido confirmados. Tal es el caso de Emilio Ocampo, economista de confianza de Milei y experto en dolarización, al cual se le iba a confiar el Banco Central, pero a último momento cambiaron los planes. Asimismo, fue desestimada la llegada de Carolina Píparo a ANSES, luego de ser confirmada por ella misma.“Si bien Milei planteó un ajuste, no fue para sus electores. Por lo tanto, ellos no van a estar dispuestos a eso, porque esperan que lo pague otro. Sus votantes depositaron muchas expectativas en que él les mejore su situación económica”, sostuvo el consultor sobre los riesgos del libertario de dilapidar su imagen pública.Por su parte, Mercedes D’alessandro, doctora en Economía y ex directora Nacional de Economía, igualdad y género en el Ministerio de Economía, dijo que “los nombres que suenan para Economía muestran tendencias contrarias y eso es preocupante. Si no se pone de acuerdo con su equipo y socios políticos, es difícil que sus políticas tengan éxito”.“Tiene que ejercer pragmatismo y buscar la forma de imponerse, porque si no es ahora ¿cómo podrá hacerlo luego, cuando no tenga el viento de cola del 56% de los votos?”, se preguntó Giorgetta.Asumió Noboa en EcuadorEste jueves, Daniel Noboa, empresario de 35 años y proveniente de una influyente familia bananera, asumió la presidencia de Ecuador para finalizar el mandato del expresidente Guillermo Lasso hasta mayo de 2025, que adelantó las elecciones tras ejecutor la “muerte cruzada” por un escándalo político y denuncias de corrupción que lo comprometían.“Seis de cada diez ecuatorianos los respaldan, porque representa un cambio en el país. Él se muestra dialoguista y no como un ‘anti’. Busca lograr alianzas y buscar acercamientos con opositores”, afirmó el periodista ecuatoriano Andrés Jaramillo.“Él saltó a la cancha sin el equipo completo, porque le falta aún nombrar a ministros, en especial en el área económica. Los mercados aguardan saber para dónde conducirá su política económica”, añadió.

