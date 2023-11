¿Qué exporta, importa y comercia Palestina?

https://sputniknews.lat/20231124/que-exporta-importa-y-comercia-palestina-1146014661.html

La encarnizada guerra de Gaza amenaza con obstaculizar el desarrollo económico de Palestina, un Estado parcialmente reconocido formado por la Franja de Gaza y... 24.11.2023, Sputnik Mundo

Aunque Palestina suele aparecer en los titulares cuando aumentan las tensiones geopolíticas, a uno le sorprendería saber que también es una tierra de trabajadores industriosos y empresarios con talento.Sputnik ha examinado los indicadores económicos del Estado de Palestina para averiguar qué compra y vende, y quiénes son sus principales socios comerciales.Geografía y población de PalestinaEl Estado de Palestina fue fundado el 15 de noviembre de 1988, cuando Yasir Arafat, entonces presidente de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), emitió la Declaración de Independencia de Palestina.Hasta la fecha, Palestina ha sido reconocida por un total de 139 de los 193 Estados miembros de la ONU, entre ellos Rusia, China, Irán y Turquía. Sin embargo, Estados Unidos, las principales potencias europeas y sus aliados aún dudan en dar el paso, admitiendo, no obstante, el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación.La superficie combinada de Cisjordania y la Franja de Gaza es de 6.165 kilómetros cuadrados, lo que equivale aproximadamente a un tercio de la superficie del Estado de Israel. Cisjordania tiene 5.800 km2, mientras que la Franja de Gaza es mucho más pequeña, con sólo 365 km2.La Franja de Gaza está formada en gran parte por llanuras costeras y dunas de arena.Por su parte, Cisjordania, que no tiene salida al mar, presenta la friolera de cuatro zonas topográficas: llanuras fértiles de unos 400 km2 (Valle del Jordán); una zona rocosa semiárida de 1.500 km2 (las laderas orientales); la zona montañosa de altiplanos centrales, que es la zona más extensa de la región de 3.500 km2; y una zona semilitoral de 400 km2.La población del Estado de Palestina en 2023 se estima en 5.371.230 personas (con una tasa de crecimiento anual del 2,4%), mientras que su producto interno bruto per cápita (PIB) era de 3.789 dólares en 2022, o 19.112 millones de dólares para toda la economía.¿Qué exporta Palestina?En 2021, Palestina exportó productos por valor de 3.180 millones de dólares, de acuerdo con el CIA World Fact Book. Los productos de exportación incluían piedra de construcción, chatarra, tapas de plástico, muebles, asientos, dátiles, aceite de oliva y otros productos agrícolas.De acuerdo con el sitio web TrendEconomy, la estructura exportadora del Estado (2021) estaba representada por las siguientes mercancías principales:La lista de los principales destinos de las exportaciones de productos básicos incluye 10 países y está encabezada por Israel, que es con diferencia el mayor cliente de Palestina:En los últimos años, Palestina ha intentado diversificar sus lazos comerciales y reducir su dependencia de Israel. En particular, el Estado parcialmente reconocido de Oriente Medio firmó una serie de acuerdos comerciales y de asociación empresarial con la UE, Estados Unidos, Egipto, Rusia y Turquía, y en los últimos años ha ampliado sus lazos comerciales con Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. Los palestinos también se han centrado en desarrollar nuevas rutas comerciales a través del Mediterráneo y Jordania.Por su parte, la Agencia Palestina de Promoción de las Inversiones (APPI) se ha fijado el objetivo de desarrollar nuevos sectores de la economía como parte de su estrategia nacional de exportación más amplia, entre los que se incluyen: turismo; alimentos y bebidas; carne agroprocesada; productos farmacéuticos; tecnologías de la información y la comunicación (TIC); y energías renovables, por nombrar solo algunos.¿Qué importa Palestina?Las importaciones de Palestina son tres veces mayores que sus exportaciones y ascienden a 10.245 millones de dólares. El país compra principalmente alimentos, bienes de consumo, materiales de construcción, petróleo y productos químicos.En 2021, Palestina importó los siguientes productos básicos:En cuanto a las fuentes de importación de Palestina, Israel ocupa de nuevo el primer lugar, con un 53% del total de las importaciones. Así, la lista de los principales socios comerciales de Palestina incluye:Además, Palestina depende en gran medida de Israel y de sus otros vecinos en términos de energía. Los palestinos importan el 86% de su electricidad de Israel, Jordania y Egipto (generando localmente el 14% restante), de acuerdo con la Administración de Comercio Internacional.Mientras tanto, la central eléctrica de Yenín, en la gobernación de Yenín, al norte de Cisjordania, aún no está terminada. Fue diseñada como una turbina de gas de ciclo combinado (TGCC) con una capacidad de generación de 450 megavatios. Se prevé que se abastezca de gas natural procedente del yacimiento de Gaza Marine. Se espera que la central de Jenin satisfaga el 50% del consumo total actual de electricidad de Palestina.Conflictos y desarrolloA pesar de los conflictos esporádicos en la región, el comercio de Palestina ha crecido lenta pero constantemente en los últimos 10 años, a juzgar por los gráficos de TrendEconomy. Aun así, Palestina ha sido durante mucho tiempo receptora de ayuda exterior.Mientras tanto, las condiciones de vida y los indicadores económicos difieren en las dos partes principales del Estado parcialmente reconocido. Así, Cisjordania, gobernada por la Autoridad Palestina, tiene menos desempleo y se desarrolla más rápidamente que la Franja de Gaza (gobernada por Hamás), en gran parte porque esta última ha estado bloqueada durante los últimos 16 años.Los donantes internacionales dirigen principalmente ayuda financiera a Cisjordania, mientras que el resto de paquetes de asistencia, que fluyen hacia la Franja de Gaza, consisten básicamente en ayuda humanitaria. En 2020, el 77% de los hogares de la Franja de Gaza recibieron asistencia en forma de alimentos y transferencias de efectivo, ante todo a través de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), de acuerdo con el informe de septiembre del Fondo Monetario Internacional (FMI). La Franja de Gaza depende en gran medida de los suministros de Israel, Egipto y la ayuda humanitaria internacional. El mayor donante de los palestinos es Europa.La actual guerra de Gaza ya ha asestado un duro golpe a sus infraestructuras, socavando la capacidad de la región para seguir desarrollándose. Según algunas estimaciones, entre el 40% y el 51% de todos los edificios del norte de Gaza han sufrido daños desde el comienzo de la operación militar de Israel contra Hamás.Asimismo, los continuos enfrentamientos pueden obstaculizar las obras de Gaza Marina, un yacimiento palestino de gas en alta mar, y retrasar la puesta en marcha de la central eléctrica de Yenín, lo que dificultaría el desarrollo económico de Palestina.

