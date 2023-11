https://sputniknews.lat/20231125/se-observa-una-anomalia-la-politica-de-sanciones-de-eeuu-afecta-mas-a-la-ue-1145950469.html

"Se observa una anomalía": la política de sanciones de EEUU afecta más a la UE

"Se observa una anomalía": la política de sanciones de EEUU afecta más a la UE

La economía europea es la que más sufre por la política de sanciones antirrusas impulsada por EEUU, señalan varios expertos consultados por Sputnik. No... 25.11.2023, Sputnik Mundo

2023-11-25T16:02+0000

2023-11-25T16:02+0000

2023-11-25T16:02+0000

occidente

eeuu

unión europea (ue)

elecciones presidenciales de eeuu (2024)

🌍 europa

alemania

francia

💬 opinión y análisis

joe biden

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0b/07/1145508473_393:336:2750:1662_1920x0_80_0_0_6cf58c32b19dd92ed0d4c33eff4e590c.jpg

La paradoja de la 'bidenomía'Más de la mitad de los estadounidenses cree que su situación financiera ha empeorado, el 52% ahorra en alimentos y artículos de primera necesidad, indica una encuesta del Financial Times. Casi el 70% cree que la bidenomía es ineficaz.Politico indica que el presidente actual no logra convencer al público de sus logros económicos. Y eso tendrá un impacto en las elecciones de 2024.The Washington Post confirma: la calidad de vida de los estadounidenses ha caído durante el mandato de Biden. Su índice de aprobación está por debajo del 40%, mientras el de Trump está por encima, lo que preocupa seriamente a los demócratas.The Wall Street Journal señala que la inflación bajó en septiembre y octubre, pero se espera que disminuyan los ingresos y el empleo. Esta situación causa una paradoja: por un lado, la economía muestra estabilidad, por otro, las personas se sienten decepcionadas, no ven perspectivas y se teme la recesión, señala el autor del material.No obstante, la estabilidad económica en EEUU no ayudará a mantener en la presidencia a Biden, expone a Sputnik el investigador jefe del Instituto de Estados Unidos y Canadá de la Academia de Ciencias de Rusia, Vladímir Vasíliev."Hay un indicador medio clave de las tasas de crecimiento de los salarios reales. Desde 2019, cuando la economía estadounidense estaba en auge, los salarios solo han aumentado un 0,2%. De hecho, esto es estancamiento. Y el electorado reaccionará", señala el politólogo.El experto destaca una regularidad estadounidense básica: la aprobación del presidente crece solo junto con el PIB. Para la oposición, ocurre lo contrario. La Casa Blanca no sabe si seguir el juego económico o pasar a otras tácticas, añade. "El problema es también la personalidad del jefe de Estado. Si el presidente fuera joven, enérgico o al menos tuviera un estado mental más adecuado, los éxitos en la economía afectarían sin duda a la aprobación", afirma el profesor.Escenario pesimista para la UEEn la Unión Europea la situación parece ser aún peor. Así, Bloomberg constata una caída de los índices de actividad empresarial de Francia y Alemania. CNBC advierte de una contracción del 3% en la industria alemana. Según el servicio sociológico Forsa, dos tercios de los alemanes prevén un descenso del nivel de vida de los jóvenes.Diez de los 27 países de la UE están en recesión, incluidos los aparentemente prósperos Alemania y Suecia. El PIB de la comunidad europea crecerá solo un 0,6% (antes decían que un 0,8%). El déficit presupuestario comunitario es del 2,8%, informa la Comisión Europea.Eurostat también informa de una recesión. La crisis ucraniana y el conflicto en Oriente Medio aumentan los riesgos económicos, explican en Bruselas. En la situación actual influyeron varios factores, declaró a Sputnik Alexéi Zúdin, profesor titular del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú (MGIMO, por sus siglas en ruso), declaró a Sputnik. Y todo esto ocurre en el contexto de un mundo cambiante, agrega. Los centros alternativos del Este se están fortaleciendo. Rusia resiste con éxito las sanciones que pesan más sobre la Unión Europea y al mismo tiempo estimula el desarrollo de economías no occidentales, concluyó Zúdin.

https://sputniknews.lat/20231121/el-articulo-de-biden-en-the-washington-post-es-una-muestra-del-delirio-en-su-administracion-1145903173.html

https://sputniknews.lat/20231122/la-financiacion-estadounidense-de-ucrania-no-trae-nada-bueno-a-kiev-1145941117.html

https://sputniknews.lat/20231121/occidente-violo-sus-propias-normas-por-las-tentaciones-del-poder-1145925519.html

occidente

eeuu

unión europea (ue)

alemania

francia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

occidente, eeuu, unión europea (ue), elecciones presidenciales de eeuu (2024), 🌍 europa, alemania, francia, 💬 opinión y análisis, joe biden, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania