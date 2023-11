Brasil invertirá más de $100.000 millones para ser una potencia petrolera

https://sputniknews.lat/20231127/brasil-invertira-mas-de-100000-millones-para-ser-una-potencia-petrolera-1146075704.html

El monto de la inversión fue anunciado el pasado 24 de noviembre por el presidente de la compañía petrolera, Jean Paul Prates, como parte de un plan estratégico 2024–2028. "En el nuevo Plan Estratégico 2024-2028+, hemos aumentado las inversiones totales de Petrobras con responsabilidad, foco en la disciplina de capital y compromiso total con las personas. Estamos intensificando las inversiones de bajo carbono con proyectos rentables para generar valor a largo plazo. Con el PE 24-28+, tendremos capacidad de inversión para promover la transición energética de forma gradual, responsable y creciente, sin renunciar a la producción de petróleo y gas", dijo Patres en un video que subió a redes sociales. "Alguien tiene que producir petróleo, ¿no?", dijo el presidente de Petrobras en una entrevista con el diario estadounidense The Wall Street Journal publicada este 27 de noviembre.De acuerdo con el periódico, Brasil ha invertido cada vez más dinero en la producción de petróleo, explotando las reservas de aguas profundas frente a la costa de Río de Janeiro y buscando nuevos yacimientos potencialmente vastos cerca de la desembocadura del río Amazonas.Si no fuera por los beneficios del petróleo, explicó Prates, Petrobras ni siquiera podría invertir en energías renovables. Además, aseguró que volverse ecológico es un proceso de "metamorfosis continua". Según el rotativo especializado en finanzas, con los recortes de producción de Arabia Saudita y Rusia, Brasil será una de las tres principales fuentes de crecimiento de la producción mundial de petróleo este año, junto con Estados Unidos e Irán.Brasil es ya el noveno productor mundial de petróleo y es el mayor de América Latina. En septiembre registró una producción récord de petróleo y gas de 4,7 millones de barriles equivalentes de petróleo al día, más del doble que México. De esa cantidad, 3,7 millones de barriles fueron de crudo, lo que equivale a más de una cuarta parte de la producción estadounidense y un 17% más que en el mismo mes del año anterior, según el regulador petrolero ANP.De acuerdo con Galdi, el problema de Petrobras no es el flujo de caja o los conocimientos técnicos, sino la política. El analista citó los temores de que el presidente Lula da Silva podría buscar una mayor influencia sobre cómo se administra la mayor empresa de Brasil.Según el rotativo, entre 2011 y 2016, durante la última etapa del Partido de los Trabajadores en el gobierno, Petrobras perdió unos 30.000 millones de dólares después de que las autoridades estatales obligaran a la empresa a financiar subsidios a la gasolina y el diésel para combatir la inflación. En 2015, Petrobras se había convertido en la petrolera más endeudada del mundo y debía 130.000 millones de dólares a sus acreedores.Los políticos también utilizaron la empresa como alcancía durante décadas, recibiendo sobornos a cambio de contratos, según determinaron los fiscales en el escándalo de corrupción conocido como Lava Jato. que destaparon en 2014; el asunto atrapó a decenas de los empresarios más poderosos de Brasil. También llevó al propio Lula da Silva a la cárcel en abril de 2018 durante 19 meses, antes de que se anularan sus condenas.Prates dijo que no había sufrido presiones de Da Silva para bajar los precios y que no esperaba recibirlas. "Lula nunca me pidió directa ni indirectamente que interfiriera con los precios", comentó el ejecutivo.

