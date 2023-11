https://sputniknews.lat/20231127/no-se-que-puedo-aportar-la-falta-de-personal-militar-sigue-siendo-un-desafio-para-kiev-1146077245.html

"No sé qué puedo aportar": la falta de personal militar sigue siendo un desafío para Kiev

"No sé qué puedo aportar": la falta de personal militar sigue siendo un desafío para Kiev

Ucrania enfrenta un nuevo desafío en el conflicto que dura ya casi dos años: la falta de combatientes voluntarios y la ausencia de experiencia de sus posibles... 27.11.2023

El diario británico Financial Times señala que Kiev enfrenta un déficit de voluntarios para formar parte de las Fuerzas Armadas. Y es que actualmente las filas en los centros de reclutamiento son de cuatro o cinco personas, mientras que en el inicio del conflicto eran miles, detalla el medio. La cantidad de hombres es un problema, pero también lo es la falta de experiencia de quienes llegan a combate, así como su entrenamiento. De hecho, recopila el artículo, Valeri Zaluzhni, comandante en jefe de las FFAA de Ucrania, señaló recientemente a The Economist que, para romper el "estancamiento" de sus tropas, necesitaba no solo nuevas capacidades en artillería, remoción de minas y sistemas de guerra electrónica, sino "acumular nuestras reservas". Sin embargo, agregó que "nuestra capacidad para entrenar reservas en nuestro propio territorio también es limitada".El reclutamiento selectivo ha continuado desde febrero de 2022, pero ha perdido fuerza a medida que el conflicto se prolonga. Miles de ucranianos eludieron los avisos de reclutamiento, huyendo del país y desafiando una prohibición de salida u obtención fraudulenta de permiso para salir.De acuerdo con el Ministerio de Defensa de Rusia, en total, desde el comienzo de la operación militar especial fueron destruidos 542 aviones militares ucranianos, 255 helicópteros, 9.236 drones, 442 sistemas de misiles antiaéreos, 13.629 tanques y otros vehículos blindados de combate. Además, fueron eliminados 1.185 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 7.187 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 15.642 vehículos militares especiales.De acuerdo con el mismo ente, tan solo en la semana del 17 al 24 de noviembre, el Ejército de Ucrania perdió más de 4.100 militares, entre muertos y heridos. Solo en la dirección de Donetsk, además de varios vehículos blindados y piezas de artillería destruidos, Kiev sufrió bajas de más de 1.680 soldados.

