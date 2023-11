https://sputniknews.lat/20231129/argentina-de-cara-a-su-cuarta-ola-de-neoliberalismo-1146148610.html

Argentina, ¿de cara a su cuarta ola de neoliberalismo?

Argentina, ¿de cara a su cuarta ola de neoliberalismo?

En 11 días asume el poder el economista Javier Milei, quien sigue formando su gabinete. En otro orden, la Fiscalía investiga las amenazas de muerte al presidente de Colombia. Estas y más noticias en 'En órbita'.

Este miércoles 29 la Asamblea Legislativa argentina proclamó la fórmula de Javier Milei como presidente con Victoria Villarreal de vicemandataria.El futuro jefe de Estado confirmó que Luis Caputo será su ministro de Economía. Caputo lideró la cartera entre 2017 y 2018, durante el mandato de Mauricio Macri, actual aliado político de Milei.Al ser consultado respecto a si le dará autonomía o intervendrá en la gestión de Caputo, Milei respondió que el equilibrio fiscal es "no negociable".El futuro presidente consideró que la respuesta de Washington al plan económico de su próxima Administración fue "extremadamente favorable"."El saldo del viaje a EEUU fue magro, infructuoso. No produjo ningún resultado concreto. Veremos, una vez que asuma el Gobierno, si esto cambia", destacó el entrevistado.Milei también se reunió con Macri para definir las autoridades de las Cámaras Legislativas."Milei necesita respaldo parlamentario, no lo tiene en ninguna cámara y busca el respaldo de Macri. Pero esto depende de la reacción de los gobernadores, tanto oficialistas como opositores, una vez asuma el nuevo Gobierno", indicó López.A juicio del sociólogo entrevistado, "no es claro que se consiga el respaldo parlamentario que requiere un plan de las características planteadas por Javier Milei, con un ajuste feroz y medidas de restricciones presupuestarias notables para las provincias".En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas—la investigación de la Fiscalía colombiana de las amenazas de muerte al presidente Gustavo Petro.Conversamos con el periodista René Ayala, director de la Agencia Prensa Rural, y con Ángela Olaya, analista senior de la Fundación Conflict Responses-Core.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Concepto FM 95.5 de lunes a viernes de 18 a 19 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

