https://sputniknews.lat/20231201/cuales-son-las-etapas-clave-en-el-camino-de-ucrania-hacia-la-ue--1146211654.html

¿Cuáles son las etapas clave en el camino de Ucrania hacia la UE?

¿Cuáles son las etapas clave en el camino de Ucrania hacia la UE?

La historia de la integración europea de Ucrania ya dura casi 30 años, con las primeras declaraciones de varios altos funcionarios del país hechas en 1991... 01.12.2023, Sputnik Mundo

2023-12-01T18:18+0000

2023-12-01T18:18+0000

2023-12-01T18:18+0000

🌍 europa

unión europea (ue)

comisión europea

consejo de la ue

parlamento europeo

ucrania

volodímir zelenski

ursula von der leyen

peter szijjarto

sputnik explica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0c/01/1146211031_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_80191bbcdf4d67b804a0b84cb8552b69.jpg

A pesar de que el 16 de junio de 1994, Ucrania se convirtió en el primero del espacio postsoviético en firmar un Acuerdo de Colaboración y Cooperación con la Unión Europea (UE), aprobado cuatro años después, sus intentos de convertirse en miembro de la comunidad cobran el impulso actual solo en la década de 2010. En este sentido, la suscripción del Acuerdo de Asociación entre la UE y Ucrania en 2014 luego de las protestas masivas en Kiev, conocidas también como Euromaidán (movilizaciones de partidarios de la integración europea descontentos con el hecho de que Kiev hubiera aplazado la firma del acuerdo de asociación con la UE) marcó el momento de inflexión en el proceso. Así, el 21 de marzo de 2014, ambas partes firmaron la parte política, que contemplaba aspectos de la interacción en esa esfera, la seguridad y la lucha contra el terrorismo. En cuanto a las cláusulas económicas, fijadas en el documento, el espacio europeo y el expresidente ucraniano, Petró Poroshenko (2014-2019), las cerraron el 27 de junio de 2014. Con todo, el Acuerdo de Asociación entró plenamente en vigor el 1 de septiembre de 2017. El 28 de febrero de 2022, Ucrania solicitó oficialmente su adhesión a la UE. Al hacerlo, el mandatario del país, Volodímir Zelenski, exigió la admisión inmediata en virtud de un "nuevo procedimiento especial" debido a la crisis actual. Por su parte, el 1 de marzo de 2022, el Parlamento Europeo contestó con su recomendación de otorgar al Estado un estatus de candidato oficial a la adhesión, y el 10 de marzo de 2022, el Consejo de la UE solicitó el dictamen de la Comisión Europea sobre la solicitud. En este contexto, la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, declaró que apoyaba la adhesión de Ucrania. No obstante, añadió que el proceso requeriría tiempo y profundos procesos de transformación y no puede realizarse en unos meses. El 8 de abril de 2022, la funcionaria de Bruselas presentó a Zelenski un cuestionario legislativo, una parte del cual contenía criterios políticos y económicos, mientras que la segunda — una evaluación de la conformidad de la legislación ucraniana con los actos jurídicos de la UE. El Estado respondió a la primera parte el 17 de abril y a la segunda el 9 de mayo de 2022.El 17 de junio de 2022, la Comisión Europea recomendó conceder a Ucrania el estatuto de candidato a la adhesión a la UE. Solo cinco días después, el 23 de junio de 2022, el Parlamento Europeo aprobó por abrumadora mayoría de votos la relacionada decisión a favor de Kiev. No fue hasta un año después, cuando el 8 de noviembre de 2023, la Comisión Europea recomendó que el Consejo de la UE iniciara negociaciones con Ucrania sobre su admisión en la comunidad. Von der Leyen señaló que, en el mejor de los casos, estos podrían comenzar a finales de marzo de 2024, pero, en sus palabras, es imposible predecir el plazo para su finalización, ya que se trata de un proceso "basado en los méritos". El mismo día, Hungría declaró que la UE no debería iniciar aún las negociaciones de adhesión con Ucrania. "Dado que la Comisión Europea no considera que Ucrania cumpla las condiciones para la adhesión, no considera oportunos ningunos ulteriores pasos en relación con las negociaciones de adhesión de Ucrania a la UE", indicó el canciller de Hungría, Peter Szijjarto. El comentario de Szijjarto sobre dicha decisión, que causó resonancia en Europa, no fue el único. El canciller austriaco, Alexander Schallenberg, declaró en una entrevista al diario Die Presse que la UE miraba la cuestión de la adhesión de Ucrania con gafas de color de rosa. El 1 de diciembre de 2023, el primer ministro húngaro, Viktor Orban, declaró que no consideraba necesario incluir la cuestión de la adhesión de Ucrania en el orden del día de la cumbre de la UE de diciembre. En su opinión, no habrá acuerdo entre los países, por eso sugirió aplazar la cuestión de la adhesión de Ucrania a la UE entre 5 y 10 años.

https://sputniknews.lat/20231201/referendum-a-favor-o-en-contra-de-la-ue-los-paises-miembros-ponen-en-duda-su-integracion-1146169289.html

https://sputniknews.lat/20231130/se-cometen-errores-por-todos-lados-la-inestabilidad-en-kiev-cada-vez-mas-evidente-1146151812.html

unión europea (ue)

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🌍 europa, unión europea (ue), comisión europea, consejo de la ue, parlamento europeo, ucrania, volodímir zelenski, ursula von der leyen, peter szijjarto