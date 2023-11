https://sputniknews.lat/20231201/los-pagos-de-diciembre-desatan-la-primera-tension-entre-milei-y-las-provincias-argentinas-1146180039.html

Los pagos de diciembre desatan la primera tensión entre Milei y las provincias argentinas

El pago de aguinaldos y sueldos de diciembre de las provincias se volvió un problema para Javier Milei aún antes de asumir como presidente argentino. Según... 01.12.2023, Sputnik Mundo

américa latina

argentina

javier milei

política

sergio massa

ministerio de economía de argentina

alberto fernández

El pago de los aguinaldos de diciembre a los funcionarios públicos amenaza con desatar la conflictividad en los días previos a la asunción de Javier Milei como nuevo presidente argentino. De acuerdo a la normativa nacional, la segunda parte del Sueldo Anual Complementario (SAC) debe abonarse en el país antes del 18 de diciembre de cada año.Sin embargo, Milei puso en duda su pago en entrevistas previas a su asunción. "No hay plata", respondió durante una entrevista con el canal TN en la que le consultaron sobre si el pago de los aguinaldos de diciembre estaba asegurado.Si bien el presidente electo aseguró que su premisa es "que a la gente no se la toca", se mostró firme en su intención de que los gobiernos provinciales ajusten sus gastos al extremo para hacer frente a sus obligaciones sin requerir desembolsos desde el Estado nacional.El escenario reactivó al ministro de Economía y excandidato presidencial, Sergio Massa, que mantuvo reuniones con los gobernadores provinciales para asegurar los pagos de los salarios y los aguinaldos del mes de diciembre, luego de que los líderes regionales señalaran dificultades debido a la situación fiscal que atraviesa el país.Asimismo, el Polo Obrero, el Movimiento Socialista y otras organizaciones sociales se movilizaron hacia el Ministerio de Desarrollo Social para reclamarle al Gobierno de Alberto Fernández que asegure el aguinaldo de fin de año antes de que termine su mandato, así como alimentos y el aumento de los programas sociales en función de la inflación. En este marco, las organizaciones populares prevén movilizaciones para los días 19 y 20 de diciembre —fechas que coinciden con el aniversario del estallido social de 2001— una vez que esté instalado el Gobierno de Milei, para exigir que se cumplan los compromisos con los trabajadores.En diálogo con Sputnik, el economista Bruno Bonafede consideró que la delicada situación fiscal del país se vincula con decisiones adoptadas por Massa en los meses previos a las elecciones, cuando "decidió aumentar el mínimo imponible del Impuesto a las Ganancias".La baja en la recaudación repercute directamente en las provincias, cuyas arcas se nutren del sistema de coparticipación que distribuye entre los gobiernos subnacionales lo que se recauda a través de impuestos nacionales.Bonafede recordó que el sistema de coparticipación está consagrado por la Constitución y que "no es discrecional", por lo que recibe cada provincia está establecido de antemano. En efecto, Argentina se rige por la Ley de Coparticipación Federal, una normativa vigente desde 1988 que dispone que del total de la recaudación se distribuye 42,34% en forma automática a la Nación y 54,66% al conjunto de las provincias. Además, un 1% se destina al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).Un alivio "temporal"El artículo 5 de la Ley de Coparticipación también comprende la distribución de recursos ante situaciones de emergencia o desequilibrios financieros en las provincias. Estos recursos parten del ATN y su aplicación depende directamente del Ministerio del Interior. Precisamente esta fue la solución que encontró el Gobierno actual para atender el pedido de las provincias que denunciaron una "merma de los recursos coparticipables que trae aparejada la modificación en la recaudación en el Impuesto a las Ganancias".Bonafede consideró que la medida adoptada por el Gobierno saliente "es una transferencia discrecional" que funciona como "una solución temporal" al problema, aunque reconoció que termina siendo un alivio en un contexto económico crítico.En este marco, diez gobernadores de la región del Norte Grande Argentino, que abarca las provincias de Santiago del Estero, Salta, Catamarca, La Rioja, Jujuy, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Tucumán, solicitaron al Gobierno que incorpore a la masa coparticipable el 25% de la recaudación del Impuesto a los débitos y créditos bancarios y el 35% de la recaudación del Impuesto País y lo incluya en el presupuesto para 2024.Otra propuesta, firmada incluso por gobernadores electos, llegó a pedir coparticipar el 50% del Impuesto a los débitos y créditos bancarios. De todas maneras, la iniciativa deberá ser evaluada por el Congreso y recién sería debatida con Milei como presidente.Los pedidos de las provincias pueden ir a contracorriente de lo que prevé el nuevo presidente. Bonafede recordó que Milei está pensando eliminar unos 100 de los 154 impuestos, entre ellos estos que forman parte de la solicitud de las provincias. Por eso, el analista consideró que el pedido puede que "no sea factible en un futuro", apuntó."Se vienen menores transferencias de la Nación hacia las provincias porque el Tesoro mismo se va a desfinanciar", pronosticó Bonafede, recordando que Milei promete un ajuste de 15 puntos del PIB.

