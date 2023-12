https://sputniknews.lat/20231206/avanza-el-proceso-legislativo-para-investigar-posibles-delitos-de-biden-y-su-familia-1146322727.html

Avanza el proceso legislativo para investigar posibles delitos de Biden y su familia

La votación para continuar con la investigación al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por presuntos delitos relacionados con el propio mandatario y con... 06.12.2023

De acuerdo con información de The Hill, los líderes republicanos están planeando una votación para formalizar su investigación, que podría derivar en una posible destitución del presidente Biden.El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo el 5 de diciembre que el plan es que la Cámara vote para autorizar la investigación la próxima semana, que es la última semana programada en sesión antes de que los legisladores entren en periodo vacacional. Sin embargo Johnson puntualizó que con una eventual votación no se decidirá específicamente la destitución o no del actual presidente de Estados Unidos, quien además buscará reelegirse en las elecciones del próximo año.Según informa The Hill, la investigación sobre la destitución tiene varias vertientes: las actividades empresariales en el extranjero del hijo de Biden, Hunter Biden, y de otros miembros de su familia; las controvertidas acusaciones de que Biden, como vicepresidente, ejerció presiones políticas para beneficiar a la empresa energética ucraniana Burisma, en la que colaboraba su hijo, y si el Departamento de Justicia retrasó indebidamente una investigación sobre delitos fiscales contra Hunter.El paso a una votación formal se presenta en medio de un debate entre el Partido Republicano en la Cámara de Representantes y la Casa Blanca en torno a los pasos que se deben seguir para iniciar la investigación contra Biden. Los republicanos aseguran que no es necesaria una votación para iniciar la investigación, mientras el Gobierno considera que sí.En la primera mitad de septiembre, el entonces jefe de la Cámara de Representantes de EEUU, Kevin McCarthy, anunció que ordenó a un comité legislativo abrir una investigación formal de juicio político en contra el mandatario por su presunto vínculo con los negocios ilegales de su hijo Hunter. En sus palabras, la investigación hecha por la Cámara encontró una "cultura de corrupción" por parte de la familia de Biden.El 29 de noviembre, Hunter Biden aceptó testificar ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, como se le solicitó, el próximo 13 de diciembre. Su abogado comunicó que su cliente apelará a un procedimiento público para "evitar filtraciones selectivas, transcripciones manipuladas, pruebas manipuladas o declaraciones de prensa unilaterales".

