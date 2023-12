https://sputniknews.lat/20231206/la-gran-paradoja-del-mercosur-es-que-carece-de-un-proyecto-regional-1146320643.html

La gran paradoja del Mercosur es que "carece de un proyecto regional"

La gran paradoja del Mercosur es que "carece de un proyecto regional"

Los jefes de Estado del Mercosur se reunirán en Río de Janeiro para evaluar las resistencias de las partes sobre la anhelada firma del acuerdo de libre... 06.12.2023, Sputnik Mundo

2023-12-06T03:20+0000

2023-12-06T03:20+0000

2023-12-06T03:20+0000

américa latina

mercosur

el acuerdo entre la ue y el mercosur

política

javier milei

alberto fernández

emmanuel macron

argentina

brasil

china

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/09/11/1116163142_0:214:2272:1492_1920x0_80_0_0_9000e6dc4c6feab751a1dc2460ee4b3d.jpg

Los mandatarios de Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil se reunirán el 7 de diciembre, en el marco de la 63ª Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, para evaluar los avances en el acuerdo comercial con el bloque europeo.Tras más de dos décadas de negociaciones, las partes reconocen "avances significativos", tal como lo afirmaron el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, con motivo de la cumbre Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático (COP28) en Dubái.Al respecto, el presidente saliente de Argentina, Alberto Fernández, quien tendrá su última participación como jefe de Estado en una cumbre regional, afirmó que "no están dadas las condiciones" para alcanzar un acuerdo con la UE, en función de los reproches franceses ante un acuerdo "mal remendado", como acusó el mandatario francés, Emmanuel Macron."La apuesta máxima" de la presidencia pro témpore brasileña y "también de la presidencia del bloque europeo por parte de España, era darle fin a la negociación del acuerdo interregional", afirmó en conversación con Sputnik el experto en relaciones internacionales argentino Emanuel Porcelli.En efecto, el presidente paraguayo, Santiago Peña, reiteró que cuando su país asuma la presidencia pro témpore del bloque se enfocará en buscar acuerdos con otros mercados y dejará las negociaciones en curso con la UE.La gran paradoja que presenta el Mercosur como bloque supranacional es que "carece de un proyecto regional", señaló el experto. Por ello, establecer un acuerdo con la UE, después de casi 20 años de negociaciones, "parecía que reordenaba algunos elementos en pos de establecer un horizonte, un norte", agregó.En la actualidad "no existe una respuesta compartida al para qué del Mercosur", a diferencia de la dinámica del bloque en las décadas de 1990 y 2000, resumió.Ingreso de Bolivia al MercosurLa cumbre señala asimismo el esperado ingreso de Bolivia al bloque regional, del que es un Estado asociado desde 1997, y cuya adhesión como miembro pleno había sido aprobada en 2015, restando la aprobación de los parlamentos de los países integrantes para ratificarla.De acuerdo con Porcelli, lo que hace el Mercosur "es, esencialmente, incorporar un miembro pleno, un Estado parte, con todos los derechos y obligaciones", lo que no se traduce en un cambio en la distribución de poder propia del conglomerado.Llegada de MileiLa cumbre del Mercosur se produce en vísperas del cambio de mando en Argentina, con la asunción de Javier Milei como nuevo presidente a partir del próximo 10 de diciembre.Previo a su arribo a la Casa Rosada, sede del ejecutivo argentino, el representante de La Libertad Avanza sostenía la necesidad de "eliminar el Mercosur porque es una unión aduanera defectuosa que perjudica a los argentinos de bien".Porcelli precisó que, a pesar de "las declaraciones grandilocuentes de Milei" sobre una posible salida de Argentina del bloque, es necesario "matizar" los dichos del presidente electo en el contexto de una campaña electoral.De acuerdo con el experto "no hay que tomar esa literalidad. Lo que posiblemente pase es que la crítica hacia el proteccionismo de Mercosur obligue o invite a que el Gobierno argentino pretenda reabrir la discusión sobre el arancel externo común", reflexionó.A su vez, el académico argentino destacó que la postura confrontacional de Milei respecto a mantener acuerdos comerciales con China, "que se suma a la tradición paraguaya" en materia de relaciones exteriores hostiles hacia el gigante asiático, no supone un cambio de timón para el bloque sudamericano."Obviamente incide, pero no es que por la presencia de Milei, un acuerdo de Mercosur con China que estaba a punto de firmarse no se firma. No hay ningún acuerdo dando vuelta, más allá de algunas actas de entendimiento", indicó.

https://sputniknews.lat/20231204/presidente-de-paraguay-reafirma-que-ya-no-espera-cerrar-un-acuerdo-mercosur-ue-1146274990.html

https://sputniknews.lat/20231205/bolivia-concretara-su-ingreso-al-mercosur-en-la-proxima-cumbre-de-jefes-de-estado-1146311800.html

https://sputniknews.lat/20230925/el-mercosur-esta-en-riesgo-con-candidato-argentino-milei-1144093985.html

argentina

brasil

china

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Álvaro Roslik https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/01/1144295004_156:0:556:400_100x100_80_0_0_f4fdc1e0d48643e5970259052ac4522f.jpg

Álvaro Roslik https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/01/1144295004_156:0:556:400_100x100_80_0_0_f4fdc1e0d48643e5970259052ac4522f.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Álvaro Roslik https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/01/1144295004_156:0:556:400_100x100_80_0_0_f4fdc1e0d48643e5970259052ac4522f.jpg

mercosur, el acuerdo entre la ue y el mercosur, política, javier milei, alberto fernández, emmanuel macron, argentina, brasil, china, comisión europea, bolivia, 📈 mercados y finanzas