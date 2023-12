https://sputniknews.lat/20231206/la-victoria-de-milei-representa-un-soplo-de-esperanza-para-la-derecha-en-brasil-1146331293.html

La victoria de Milei representa un "soplo de esperanza para la derecha en Brasil"

Pocos d√≠as despu√©s, su postura cambi√≥: declar√≥ que invitar√≠a a Lula a la toma de posesi√≥n del 10 de diciembre. Su futura canciller, Diana Mondino, una de sus personas de mayor confianza, afirm√≥ que le gustar√≠a que el l√≠der del Partido de los Trabajadores (PT) fuera a Argentina para la ceremonia.En entrevista con Sputnik, la diputada federal Bia Kicis cree que el "cambio de tono" es natural en el contexto actual. Tradicionalmente, en la diplomacia sudamericana es costumbre que los presidentes brasile√Īo y argentino est√©n presentes en las tomas de posesi√≥n del otro. Sin embargo, la pr√°ctica no es una norma oficial y, en el pasado, hubo situaciones en las que no se produjo.As√≠, Jair Bolsonaro no estuvo presente en la toma de posesi√≥n de Alberto Fern√°ndez en 2019, habiendo enviado a su vicepresidente, Hamilton Mourao, para representarlo. En cambio, la expresidenta Dilma Rousseff dej√≥ de lado las diferencias ideol√≥gicas con el liberal Mauricio Macri y asisti√≥ a su ceremonia. Este a√Īo, la Presidencia brasile√Īa anunci√≥ que enviar√≠a al ministro de Exteriores, Mauro Vieira, a la toma de posesi√≥n de Milei, prevista para el 10 de diciembre.El diputado del estado de R√≠o de Janeiro Rodrigo Amorim cree que la realpolitik requiere negociaciones con diferentes grupos pol√≠ticos. "Es un elemento con el que la derecha est√° muy acostumbrada a tratar, a diferencia de los partidos que proponen socialismo y libertad, por parad√≥jico que resulte", sostiene.A pesar de los cambios en el discurso, Kicis cree que la victoria de Milei en Argentina representa un "soplo de esperanza para la derecha en Brasil", que deber√≠a ayudar en las elecciones brasile√Īas de 2026. "Creo que Milei est√° intentando de alguna manera con este cambio, mostrar que √©l, sin renunciar a sus convicciones, a su proyecto, va a lidiar con las instituciones".¬ŅUn giro a la derecha en Sudam√©rica? La profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Federal de Sao Paulo (Unifesp) Regiane Bressan cree que la victoria del libertario distanciar√° a Argentina de los pa√≠ses vecinos, ya que muchos presidentes electos en Sudam√©rica son de izquierda. Otro factor es que varias de estas naciones mantienen relaciones comerciales muy importantes con China, que tambi√©n se han visto comprometidas por las declaraciones de Milei.Agrega que apoyar el aislamiento ser√≠a coquetear con el autoritarismo y que, a pesar de cuestionar las elecciones, abogar por una ruptura con el Banco Central y otras agendas radicales, el apoyo de Mauricio Macri y Patricia Bullrich apunta al mantenimiento de algunas relaciones econ√≥micas.La investigadora subraya que los l√≠deres latinoamericanos no tienen "superpoderes" pol√≠ticos y que, en general, suelen gobernar teniendo en cuenta distintos intereses. Adem√°s, la situaci√≥n econ√≥mica de Argentina no favorece que el territorio tenga influencia sobre el conjunto del continente."Fue interesante ver c√≥mo Milei ya ha dado marcha atr√°s en gran parte de su discurso. Al principio hablaba de acabar con la inflaci√≥n inmediatamente, de dolarizar la econom√≠a, de acabar con el Banco Central, y cuando fue elegido, ni siquiera ha tomado posesi√≥n, ya est√° diciendo que tardar√° dos a√Īos en luchar contra la inflaci√≥n", explica el profesor.Bressan subraya que la elecci√≥n de Milei "proviene de la ola conservadora del Gobierno de Bolsonaro", a trav√©s de las redes sociales, por ejemplo, y que existen estrechos v√≠nculos con los sectores de comunicaci√≥n del expresidente brasile√Īo. Como ocurri√≥ en el Congreso Nacional de Brasil, es probable que la elecci√≥n de Milei traiga m√°s candidatos de derecha a su pa√≠s.Similitudes entre Bolsonaro y Milei La diputada federal Bia Kicis afirma a su vez que Bolsonaro respet√≥ las instituciones brasile√Īas, a pesar de las cr√≠ticas, y ambos pol√≠ticos tienen similitudes. "Es que √©l ten√≠a esa forma aut√©ntica de hablar y la gente se quedaba atrapada en la forma, en vez de prestar atenci√≥n a todas las cosas buenas que hac√≠a", declara.Para el diputado Rodrigo Amorim, es probable que el acercamiento entre Bolsonaro y Milei se fortalezca a medida que se acerquen las elecciones de 2026, a pesar de que el expresidente brasile√Īo ha sido declarado inelegible hasta 2030. "La gesti√≥n de Brasil y Argentina tiene que ser muy cuidadosa. Pensando en el futuro y con cl√°usulas de hierro. Puntos comunes bien enfatizados", a√Īade."Hay una gran expectativa de que Argentina d√© un salto adelante en su econom√≠a y de que este movimiento pueda influir en Brasil", afirma Amorim, que ya ocup√≥ un cargo vinculado al bloque y preside la Comisi√≥n de Seguridad P√ļblica de la Uni√≥n de Parlamentarios Sudamericanos y del Mercosur (UPM). El pol√≠tico comenta que algunas estrategias de la derecha pretenden generar un impacto en el discurso p√ļblico, pero que la verdadera acci√≥n pol√≠tica no debe verse como una "retirada", sino como una forma de "dominar y monopolizar un tema"."Milei atac√≥ a Lula como una forma de dejar claro y evidente que, en aquella campa√Īa en Argentina, √©l era el √ļnico que estaba en contra del PT, era antiestatista, antisocialista. Pero es un tipo inteligente, sabe que necesita dialogar con Brasil y seguramente va a adoptar una postura m√°s institucional", resumi√≥.

