"Putin está decidido a romper con el orden hegemónico de EEUU de manera progresiva"

Rusia, como futuro presidente del grupo BRICS, tiene la intención de contribuir a incrementar el papel del organismo en la solución de los problemas actuales... 06.12.2023

El 4 de diciembre, el mandatario ruso dijo que su nación, como futura líder del bloque BRICS, desea contribuir a que el organismo tenga mayor peso en la solución de los problemas actuales del mundo."Pretendemos hacer todo lo posible para mejorar el papel de la organización en la solución de cuestiones urgentes de la agenda global, hacer esfuerzos para fortalecer la asociación estratégica integral en el marco de los BRICS, desarrollar la interacción en los ámbitos económico, financiero y otros", explicó Putin durante la ceremonia de presentación de cartas credenciales en el Kremlin.De acuerdo con el doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara, José de Jesús López Almejo, las palabras de Putin reflejan que el mandatario está enfocado en romper la hegemonía de Estados Unidos de la mano de la cooperación internacional y la presencia de su país en el bloque de los BRICS. Para el maestro en relaciones internacionales Rubén Ramos Muñoz, la estrategia de Moscú es una muestra de cómo se reconfigura el tablero geopolítico en esta época."Rusia no pierde la oportunidad de hacer aliados y, a través del BRICS, puede mostrar los intereses de su política interior, ya que, históricamente, Occidente siempre se ha opuesto a todo lo que se oponga a los deseos de Washington y la Unión Europea. De esta manera, Moscú aprovecha el debilitamiento en el que se encuentra Estados Unidos y el bloque europeo para apostar por ser líderes en el Sur Global", asevera en charla con este medio. Áreas de oportunidadEn este avance, Rusia tiene distintos caminos hacia donde desarrollarse en conjunto con los BRICS, coinciden los especialistas. Entre esos están el impulso de la desdolarización de la economía, dentro y fuera del bloque, así como un sistema internacional de pagos distinto a la existente.Ramos Muñoz rescata que el poder de Moscú en aspectos como el económico se ha mantenido a pesar de las sanciones impuestas por Washington y sus aliados, lo que le permite forjar nuevos vínculos o contrarrestar los avances del hegemón.Mientras tanto, López Almejo estima que el elemento más importante para que esto funcione es la legitimidad del liderazgo ruso, ya que ayuda a que las labores en pro de la población sean más visibles.Esto es lo contrario a lo que propone Putin, quien apela al acercamiento entre todos los países, respetando la Carta de las Naciones Unidas."Rusia será la primera nación en presidir el bloque BRICS ampliado, y desea lidiar con sus integrantes de manera armoniosa, en un liderazgo que no pretende violar el orden internacional y que predica con el ejemplo, lo que moralmente obliga a sus miembros a comportarse en la misma línea", ahonda el experto.Relaciones con otras nacionesEn su discurso en el Kremlin, el mandatario ruso también mencionó cómo es la relación con naciones como Australia, Alemania y Suecia en la actualidad. Por ejemplo, en el primer caso, lamentó que los lazos entre ambos Estados se hayan deteriorado con el paso de los años.Ante ello, Ramos Muñoz, quien también es docente en la UNAM, expone que este mensaje muestra cómo, en todos los casos, Occidente o el conflicto con Ucrania han tenido alguna relación en este alejamiento.Rusia tiene una postura en la tesitura de "lo lamento pero, si en algún momento nos llevábamos muy bien, ahora ustedes están siendo prácticamente títeres de los intereses de Washington (...). Putin muestra que, las nuevas acciones que puede implementar junto con los BRICS, que pudiesen ser benéficas para Australia, Alemania o Suecia", no les rendirán frutos a estas últimas naciones, ya que estarán fuera del radar, expone el experto.Al respecto, López Almejo, quien es investigador por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) de México, menciona que este mensaje está más inclinado a mantener un lazo cordial con los Estados.Esto va en línea con lo comentado por el mandatario ruso, quien declaró que, en la actualidad, una de las prioridades tanto de su país como de los BRICS, es la cooperación entre todas las naciones.El grupo BRICS (Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica) se autodefine como una asociación de mercados emergentes y países en desarrollo, fundada sobre vínculos históricos de amistad, solidaridad e intereses compartidos. En la cumbre de Johannesburgo, celebrada en agosto pasado, se anunció la decisión de invitar a Argentina, Egipto, Irán, Etiopía, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita a convertirse en miembros de la organización a partir del 1 de enero de 2024.El bloque fue fundado en 2009 y actualmente representa más del 31,5% del Producto Interno Bruto (PIB) global y el 42% de la población mundial.

