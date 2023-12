https://sputniknews.lat/20231207/es-la-creciente-oposicion-al-apoyo-de-eeuu-un-indicio-de-la-muerte-de-la-ayuda-a-ucrania-1146371911.html

¿Es la creciente oposición al apoyo de EEUU un indicio de la "muerte" de la ayuda a Ucrania?

¿Es la creciente oposición al apoyo de EEUU un indicio de la "muerte" de la ayuda a Ucrania?

Cada vez hay menos voces en Estados Unidos a favor de seguir financiando el conflicto en Ucrania, pues el envío de dinero a uno de los países más corruptos del... 07.12.2023, Sputnik Mundo

2023-12-07T18:54+0000

2023-12-07T18:54+0000

2023-12-07T18:54+0000

internacional

📰 suministro de armas a ucrania

ucrania

eeuu

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0c/02/1146230419_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_ec620ad97df70a1b72d13e39b2e22dec.jpg

Helali afirmó que el último paquete de ayuda exterior propuesto, de unos 110.500 millones de dólares, "no es solo asistencia militar, sino también financiación para la reconstrucción, para infraestructura. Se trata de financiación para Ucrania, para Israel y una cantidad muy pequeña para los palestinos".El periodista aclaró, que "Ucrania está en primera fila", señalando que la mayor parte de la financiación del proyecto de ley estaba destinada a Kiev, y sería utilizada para el rearme del país.La corrupción descontrolada en Ucrania ha obstaculizado en repetidas ocasiones sus intenciones de ingresar en la Unión Europea y otros organismos internacionales, indicó. Algunos políticos occidentales también señalan el altísimo nivel de corrupción en el país.Las actividades de Hunter Biden, hijo del presidente estadounidense Joe Biden, también han sido objeto de duras críticas. Biden aseguró que no tenía nada que ver con los negocios de su hijo.Helali recordó las grandes cantidades de dinero que han quedado en paradero desconocido en anteriores operaciones militares respaldadas por Estados Unidos: "Recordamos las viejas citas sobre el dinero que se transportaba en palés en Irak y ni siquiera se pesaba ni se medía... Creo que eso es lo que está ocurriendo de nuevo en Ucrania".El dinero estadounidense destinado al conflicto en Irak fue gastado en servicios y proyectos que apenas aportaron beneficios y a veces resultaron inútiles, afirmó en aquel momento la exsenadora de los Estados Unidos, Claire McCaskill.La financiación para Ucrania fracasó en el Senado de Estados Unidos, que se negó a aprobar el proyecto de ley suplementario de ayuda exterior. Los legisladores republicanos, encabezados por el líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell, y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, aprovecharon la oportunidad para pedir más fondos para la seguridad fronteriza de Estados Unidos y asegurarse así el apoyo del Partido Republicano.Helali precisó que el aumento de la financiación de la protección de las fronteras no es un factor de arranque para los segmentos de la base del Partido Demócrata, alegando que consideran la política fronteriza estadounidense como un "instrumento de opresión" y un "vestigio del colonialismo y del imperio de EEUU". Con todo, el periodista estima que la administración Biden se verá obligada a ceder en este asunto.

https://sputniknews.lat/20231206/cuales-de-los-antiguos-aliados-de-ucrania-han-abandonado-el-barco-de-apoyo-que-se-hunde-1146333595.html

https://sputniknews.lat/20231205/el-apoyo-a-kiev-genera-desencuentros-entre-republicanos-y-democratas-en-eeuu-1146317268.html

ucrania

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📰 suministro de armas a ucrania, ucrania, eeuu, 💬 opinión y análisis