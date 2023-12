https://sputniknews.lat/20231207/una-pelea-de-tuertos-viendo-quien-se-queda-con-el-ojo-peru-a-un-ano-del-estallido-social-1146297350.html

"Una pelea de tuertos viendo quién se queda con el ojo": Perú a un año del estallido social

"Una pelea de tuertos viendo quién se queda con el ojo": Perú a un año del estallido social

El 7 de diciembre de 2022, el entonces presidente del Perú, Pedro Castillo, emitió un mensaje a la nación que ordenaba la disolución del Congreso de la... 07.12.2023, Sputnik Mundo

2023-12-07T15:00+0000

2023-12-07T15:00+0000

2023-12-07T15:00+0000

américa latina

perú

📰 crisis política en perú tras la destitución de castillo

pedro castillo

dina boluarte

keiko fujimori

sendero luminoso

alberto fujimori

congreso de perú

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0c/05/1146297187_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_7e7085d3114a9fb7dacbcbba497fb428.jpg

Ante la decisión del Ejecutivo, el poder legislativo decidió aplicar la vacancia contra el mandatario, lo que orilló a su vicepresidenta, Dina Boluarte, a hacerse cargo del mandato, que ostenta hasta hoy.La medida, que llevó a la cárcel al dirigente, elegido en las urnas en junio de 2021 por sobre Keiko Fujimori, fue repudiada masivamente por millones de peruanos, que se manifestaron en puntos clave del territorio peruano, como la ciudad rural de Ayacucho, en el sur, o en las localidades de Puno y Juliaca, aledañas al lago Titicaca, y ante las que la represión policial generó decenas de víctimas mortales.A estas dificultades, en el momento en que se cumple un año del inicio de ese proceso político y social, se suman nuevas sacudidas, como la liberación del expresidente Alberto Fujimori, corresponsable de la crisis de institucionalidad que atraviesa el país porque implementó cambios agresivos, como reescribir la constitución, y operó fuerzas del Estado para perpetrar ejecuciones extrajudiciales con el pretexto de la persecución del movimiento armado de Sendero Luminoso.Otro episodio crítico de los últimos días en la patria andina es el escándalo de la titular de la Fiscalía de la Nación, Patricia Benavides, acusada de operar una trama de corrupción desde la dependencia, lo que podría derivar en su separación del cargo y sanciones administrativas y penales.En un contexto en el que, a razón del aniversario de aquella irrupción política y social, las organizaciones de activistas y los ciudadanos anuncian, ya que retomarán las movilizaciones contra Boluarte, Sputnik conversó con peruanos universitarios sobre su perspectiva ante la situación."Nos sentimos traicionados también por Castillo"En opinión del egresado de la Fundación Universidad del Cine, Jorge Isaac Aróstegui, originario de Abancay, en el sur del Perú, el presidente Castillo también traicionó a los ciudadanos, mientras que en el extranjero se tiene la idea de que fue depuesto de manera injusta."En cierto punto, nosotros nos sentimos traicionados también por Castillo porque él venía de ser un outsider [que contravino las malas expectativas sobre su desempeño electoral], declara en diálogo con Sputnik."Sí, representaba un cambio total porque hasta ese entonces nos había gobernado solamente la élite peruana y teníamos muchas esperanzas puestas en Castillo. Empezó mal y lo que hizo fue totalmente olvidar a toda la izquierda que lo había apoyado" y empezó a pactar con el fujimorismo, acusa el también estudiante de escritura creativa en la Universidad Nacional de Tres de Febrero.Así, Aróstegui considera que la maniobra de disolución de poderes del entonces mandatario que aceleró su vacancia fue un intento de golpe de Estado que, además, contravino el marco constitucional. "Lo mismo hizo Fujimori en el 92", acusa.El estudioso dice que, desde su nacimiento, el Perú es un Estado fallido, como exhibe la clásica novela de Mario Vargas Llosa Conversación en La Catedral, que pronto se pregunta, precisamente: "¿En qué momento se había jodido el Perú?".El país andino es una sociedad quebrada, no en el sentido económico sin los desafíos inflacionarios de Argentina, sino desde una perspectiva social, con claras diferencias de poder adquisitivo y de diálogos fragmentados entre la región de la costa, la selva y la sierra.Pese a sus críticas a Castillo, el estudiante y ciudadano peruano considera que no es clara la posibilidad de una salida gubernamental a la situación, por lo que apela a un adelanto de elecciones, en un escenario en que, de acuerdo con el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), la mandataria Boluarte cuenta únicamente con el 8% de la aprobación ciudadana.Aróstegui asegura, a su vez, que es probable que no sea urgente la Asamblea constituyente por el momento.Ante la situación de desigualdad y para salir de la crisis, el Perú necesita un pacto de perdón donde se deje de aislar a ciudadanos como de segunda categoría, subraya Aróstegui, además de excarcelar a Castillo, porque considera excesivo su aislamiento.Tolerancia "en tanto sirva a la derecha"En tanto, el editor Marco Campos, titular de la revista sobre traducción Lengua imperfecta, considera que el proceso contra Castillo ejerció un punitivismo que incluyó a la familia del ahora exmandatario y que, sin embargo, no afecta a Boluarte, a pesar de que también padece señalamientos de corrupción y por las muertes ocasionadas por las protestas sociales.Esto, dice, se explica porque el actual Ejecutivo peruano sirve a la derecha conservadora y a la influencia de Estados Unidos en la nación andina."La debacle ha llegado, es una pelea de tuertos viendo quién se queda con el ojo, quién sale mejor de todo esto. No sé desde qué lado ganemos, pero inevitablemente ellos van a perder", asevera.Para comenzar a superar la crisis de impopularidad, de descontento, de inestabilidad política —que además de Fujimori y Castillo, ha generado acciones judiciales contra los también exmandatarios Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, por distintas causas, una fotografía del problema de gobernabilidad que vive la nación andina—, Campos considera que es necesario el consenso entre las fuerzas políticas.El joven, colaborador del sello editorial Pesopluma y traductor de literatura brasileña, considera que sigue vigente la discusión sobre el proceso que llevó a la vacancia de Castillo, porque explica la situación actual que vive el país.De cara a la activación de las protestas, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado el 4 de diciembre de 2023 donde califica de lamentables los hechos de represión policial de diciembre de 2022 y los primeros meses de 2023, que condujeron a la muerte a más de 50 personas, además de llamar a que las nuevas manifestaciones se conduzcan en paz."Nuestras manifestaciones funcionan desde el sentido común, nacen donde las cosas duelen, y ponerles nombres complicados desde la comodidad de la burguesía, lucrando desde otro lado con los muertos, es igual de despreciable que el ser que nos dispara", expresa el inconforme."Se impuso una coalición conservadora"El estudiante de literatura en la Universidad Nacional Federico Villarreal, con formación en economía en la histórica Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Peter Camilo, apunta directamente a Boluarte como el problema.Con ella, acusa, "se impuso una coalición conservadora de gobierno, formada por el ejecutivo, el legislativo, la Fiscalía y los grandes medios, los conservadores, en ese sentido, no tienen ningún reparo en usar" a la mandataria Boluarte, mientras siga sus intereses y defienda el modelo neoliberal en el Perú, acusa Camilo.La actual presidenta del Perú, dice, dio la espalda a los votantes que la apoyaron en su llegada como vicemandataria de Castillo al Palacio de Gobierno, sede del ejecutivo peruano."Ella hoy gobierna con quienes perdieron la última elección presidencial, algo parecido a lo que ocurrió en el Ecuador con el expresidente Lenin Moreno", a quien califica de traidor de la izquierda.No obstante, el estudiante de literatura considera que la situación política actual del Perú es imprevisible porque la coalición gobernante está cargada de intereses contrarios que pueden estallar entre sí en cualquier momento.Una posibilidad para atender la crisis, pondera, es convocar a un encuentro conciliador entre los peruanos, para lo que podría funcionar un proceso constituyente, abierto y participativo.El estallido social con que los ciudadanos rechazaron la vacancia de Castillo en Puno, Cusco, Juliaca, Ayacucho o Lima, recuerda Camilo, conjuró indignación popular, pero también esperanza. "El Perú no oficial irrumpió y ganó las calles", describe."Ahora la derecha ha tenido que recurrir a la violencia desatada" para sostener su control del poder político, orientados por el clasismo, el racismo y el autoritarismo, califica. "Y, por eso mismo, la conciencia de la mayoría de peruanos, creo yo, ha salido fortalecida de este episodio doloroso, más allá de que resurjan o no las protestas en lo inmediato, para mí esto es algo a valorar positivamente".

https://sputniknews.lat/20231205/reforma-a-codigo-penal-peruano-impone-penas-de-prision-de-hasta-15-anos-por-corte-de-rutas-1146292383.html

https://sputniknews.lat/20230725/el-poder-judicial-de-peru-ordena-el-embargo-de-bienes-del-expresidente-pedro-castillo-1141899914.html

https://sputniknews.lat/20230324/abogado-de-pedro-castillo-a-sputnik-es-vital-encontrarme-con-el-presidente-de-mexico-1137271623.html

https://sputniknews.lat/20220223/juicio-en-peru-ollanta-humala-otro-expresidente-salpicado-por-la-corrupcion-1122136972.html

https://sputniknews.lat/20230111/habitantes-de-juliaca-peru-despiden-a-sus-muertos-tras-jornada-represiva-con-18-victimas-1134538516.html

https://sputniknews.lat/20231013/peru-podran-destituir-a-boluarte-por-crimenes-contra-manifestantes-1144693152.html

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Samuel Cortés Hamdan https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/19/1145105129_156:0:556:400_100x100_80_0_0_bde5a4bc6be3f85b61570935462609a9.jpg

Samuel Cortés Hamdan https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/19/1145105129_156:0:556:400_100x100_80_0_0_bde5a4bc6be3f85b61570935462609a9.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Samuel Cortés Hamdan https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/19/1145105129_156:0:556:400_100x100_80_0_0_bde5a4bc6be3f85b61570935462609a9.jpg

perú, 📰 crisis política en perú tras la destitución de castillo, pedro castillo, dina boluarte, keiko fujimori, sendero luminoso, alberto fujimori, congreso de perú, 💬 opinión y análisis