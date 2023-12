https://sputniknews.lat/20231209/los-buenos-resultados-economicos-de-rusia-aumentan-la-legitimidad-de-putin--1146427063.html

Los buenos resultados económicos de Rusia aumentan la legitimidad de Putin

Que la población de la Federación de Rusia haya experimentado un nivel de vida y un nivel de bienestar y que este no haya caído en los últimos años a pesar de los conflictos geopolíticos es una muestra de "la enorme legitimidad" con la que cuenta el líder ruso, afirma el doctor Humberto Morales, especialista en Europa del Este de la Universidad Autónoma de Puebla.Lo anterior, dice, ayudará a Putin en su camino para buscar la reelección, que es lo que le permite la Constitución del país, añade el académico. Para el maestro Adán Rodríguez, del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, una de las claves de este éxito en materia económica es la capacidad de adaptación de la economía rusa ante la imposición de sanciones occidentales por la operación militar en Ucrania."Rusia se ha movido para adaptar su economía a nuevos mercados para sus productos; ha reducido su dependencia de la venta de productos a Europa y se ha dirigido a China y a la India", afirma Rodríguez, quien explica que uno de los factores clave ha sido el crecimiento de la inversión de China en el país euroasiático.El mandatario ruso, cuyo mandato concluye el 7 de mayo de 2024, anunció el 8 de diciembre sus planes de presentarse a un nuevo período presidencial."En diferentes momentos hubo diferentes pensamientos (...) Pero me doy cuenta de que hoy es imposible hacer otra cosa. Así que me presentaré", declaró Putin.Europa: apuesta equivocadaEl doctor Morales señala que la Unión Europea (UE) "calculó mal" la capacidad técnica-militar-financiera de Rusia en el conflicto con Ucrania. "Apostaba un modelo tipo Vietnam; es decir, se apostaba a que Ucrania iba a ser la nueva Vietnam (…) y que el desgaste militar y económico de Rusia iba a ser relativamente rápido y que se iba a permitir una victoria relativamente rápida del frente occidental. Esto no sucedió", asegura Morales.De acuerdo con el académico de la BUAP, estas nuevas alianzas y la ampliación del grupo de los BRICS han llevado a Moscú a incluso plantear junto con Pekín la posibilidad de un sistema monetario diferente, lo cual "era algo impensable" antes de la crisis ucraniana. Según el académico, esta situación pone nerviosos a las bolsas occidentales porque Moscú económicamente ha crecido, aunque no está claro si es como consecuencia de o a pesar de las sanciones occidentales.Estabilidad y autosuficiencia Para el maestro Adán Rodríguez otro de los factores que enmarcan el anuncio del presidente Putin es la estabilidad que ha tenido Rusia en los últimos años."Ha tenido una estabilidad económica a pesar de la salida de grandes empresas extranjeras, ha logrado posicionarse como el líder que rescató a Rusia de la situación que se vivió en la década de los 90 y ha impulsado un orden multipolar más justo, desde el punto de vista de Moscú", señala el académico. Y es que, para Morales, el nivel de vida en Rusia no solo no ha caído, sino que se ha prácticamente duplicado."La sensación que uno tiene recorriendo las calles de Moscú o de San Petersburgo es que no hay ningún conflicto, la gente está en la calle comprando; el turismo evidentemente es mucho más", dice. Para el académico, la Administración de Putin es un gobierno que se ha acompañado de reformas sociales, lo que eleva la posibilidad de que tenga aceptaciones mayores a que si fuera un gobierno en el cual aumenta la pobreza."Esto le da una enorme vitalidad, una enorme legitimidad al gobierno", afirma el experto, quien señala que esta situación permitirá al mandatario ruso esperar hasta que Bruselas y Washington se convenzan de que se tienen que intentar una mesa de negociación sobre el conflicto en Ucrania.Vladímir Putin ha sido elegido presidente de Rusia cuatro veces: en 2000, 2004, 2012 y 2018. Luego de la aprobación de enmiendas a la Constitución, obtuvo el derecho a presentarse a las elecciones de 2024.

