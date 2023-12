https://sputniknews.lat/20231210/la-autoridad-de-la-onu-se-ve-socavada-tras-el-veto-de-eeuu-sobre-el-cese-al-fuego-en-gaza-1146443951.html

La autoridad de la ONU "se ve socavada" tras el veto de EEUU sobre el cese al fuego en Gaza

Como recordó Guterres, "el número de víctimas civiles en dos meses de hostilidades no tiene absolutamente ningún precedente". Añadió que, además de las hostilidades, se ven amenazados por una catástrofe humanitaria y epidemias de enfermedades.El proyecto de una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que habría pedido un alto el fuego inmediato entre el grupo palestino Hamás y las FFAA de Israel, fue elaborado por al menos 97 Estados y respaldado por 13 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, entre ellos Rusia y China. Sin embargo, Estados Unidos —aliado de Israel— lo vetó el 8 de diciembre, y, con el Reino Unido abstenido, no salió adelante la resolución vinculante. El mismo día, el representante permanente adjunto de EEUU ante la ONU, Robert Wood, declaró que Washington no apoyaba los llamamientos a un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza porque "sembrarían las semillas de la próxima guerra".No es la primera vez que el país norteamericano veta una resolución que impide los planes militares de Israel en el enclave palestino. Por ejemplo, Washington bloqueó el proyecto de resolución de Brasil el 18 de octubre. Ese documento, entre otras cosas, pedía a Israel que retirara la orden a los gazatíes de trasladarse al sur de la Franja. En aquel momento, EEUU explicó su postura alegando que no se mencionaba "el derecho de Israel a la autodefensa".También el 27 de octubre, en la sesión de Asamblea General de la ONU, Estados Unidos no apoyó el proyecto de Jordania, que pedía un alto el fuego. Unos 120 Estados, entre ellos Rusia, votaron a favor, 14 países —EEUU, Israel y varios países de Europa del Este— se opusieron.Moscú critica "la postura destructiva de EEUU"Rusia aseguró que, desde hace dos meses, el Consejo de Seguridad de la ONU es incapaz de cumplir sus funciones como institución garante de la paz internacional, ya que, en palabras del representante adjunto de Moscú ante el organismo, Dmitri Polianski, "se niega a exigir que termine el derramamiento de sangre en los territorios [palestinos] ocupados por Israel".Asimismo, indicó que los esfuerzos norteamericanos, por supuestamente tratar de influir en el conflicto, solo han contribuido a incrementar la violencia en la región y a convertir a Gaza en "un cementerio" para la población civil."Un Consejo para proteger a Israel" A su vez, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, también criticó la decisión de Washington de vetar la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación en la Franja de Gaza y afirmó que ese organismo en su forma actual no permitirá lograr objetivos importantes.Además, Erdogan agregó que una "paz justa es posible", pero no con Estados Unidos, y sugirió reformar esa organización internacional.La nueva espiral del conflicto entre Israel y el movimiento palestino Hamás, desatada con el ataque sorpresa que el grupo lanzó el 7 de octubre, ha causado hasta la fecha unos 1.200 muertos y cerca de 5.500 heridos en Israel y 17.700 muertos y más de 48.700 heridos en Gaza, según los últimos datos oficiales.El 1 de diciembre, al expirar la tregua humanitaria pactada hacía una semana con la mediación conjunta de Catar, Egipto y EEUU, se reanudaron los enfrentamientos.Numerosos países instan a Israel y Hamás a establecer un alto el fuego; también se multiplican las voces a favor de una solución de dos Estados como única vía posible para lograr una paz duradera en la región.

