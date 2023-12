https://sputniknews.lat/20231210/putin-occidente-esta-dispuesto-a-colaborar-con-neonazis-para-danar-a-rusia-pero-no-lo-alcanzara-1146445531.html

Putin: Occidente está dispuesto a colaborar con neonazis para dañar a Rusia, pero no lo alcanzará

Putin: Occidente está dispuesto a colaborar con neonazis para dañar a Rusia, pero no lo alcanzará

Occidente sufre de "una conciencia subvertida" en su afán de dañar a Rusia y para eso está dispuesto a "colaborar con cualquiera", resaltó el presidente ruso... 10.12.2023, Sputnik Mundo

2023-12-10T12:02+0000

2023-12-10T12:02+0000

2023-12-10T12:02+0000

internacional

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🛡️ zonas de conflicto

rusia

ucrania

occidente

📰 conflicto en el este de ucrania (2014-2022)

acuerdos de minsk

🌍 europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0b/16/1145945957_188:414:2854:1914_1920x0_80_0_0_cf7acff8482057bd8f1007adb798d289.jpg

En ocasión de la visita del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, a Canadá, al Parlamento del país fue invitado, entre otros, Yaroslav Hunka, de 98 años, presentado como veterano de la lucha contra los rusos durante la Segunda Guerra Mundial y aclamado por los legisladores. En realidad, el hombre había servido en las fuerzas de la Alemania nazi, más concretamente en la división de voluntarios Galizien de las SS, formada por nacionalistas ucranianos, y no solo luchó contra el Ejército Rojo, sino que también destacó por las atrocidades cometidas contra judíos, polacos, bielorrusos y eslovacos.El mandatario ruso prosiguió al respeto que las acciones similares a lo ocurrido en Canadá demuestran "una conciencia subvertida" de Occidente. De acuerdo con sus palabras, los aliados occidentales "están dispuestos a cualquier cosa, a colaborar con cualquiera, solo para dañar a Rusia". La misma actitud de Occidente se observa desde el golpe de Estado en Ucrania en 2014, que desencadenó un sangriento conflicto en las regiones orientales del país, cuando las personas que se negaron reconocer el nuevo Gobierno en Kiev y su política, formaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, proclamando su independencia.Putin subrayó que Rusia no pretendía interferir en la crisis en la esperanza de que las tensiones se resolvieran. Sin embargo, ante la mayor escalada en Donbás, el Estado tuvo que "empezar a ayudar a la gente" y cerró los acuerdos de paz de Minsk en 2014 y 2015 (firmados también por representantes de Ucrania, las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, Francia y Alemania), esforzándose después en que el Gobierno ucraniano los cumpliera. Por su parte, los líderes occidentales usaron los Acuerdos de Minsk "únicamente con el fin de preparar a Ucrania para operaciones bélicas", recordó Putin las declaraciones posteriores de los exmandatarios de Alemania y Francia, Angela Merkel y François Hollande, que encabezaron en aquel tiempo los países-garantes europeos de los convenios.En el contexto de la actual operación militar en Ucrania, Putin subrayó que las autoridades de Kiev se habían "vuelto completamente locas" al declarar a los rusos nación no autóctona en Ucrania. "Nunca habríamos hecho algo así si [las autoridades ucranianas] no hubieran empezado a destruir Rusia en nuestros territorios históricos, expulsando a la gente de allí, declarando a los rusos nación no autóctona. Se han vuelto completamente locos", declaró el jefe de Estado.

https://sputniknews.lat/20231209/zelenski-sabe-lo-que-se-viene-internamente-tras-el-fracaso-de-la-contraofensiva-1146440256.html

ucrania

occidente

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, rusia, ucrania, occidente, 📰 conflicto en el este de ucrania (2014-2022), acuerdos de minsk, 🌍 europa