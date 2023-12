https://sputniknews.lat/20231211/javier-milei-asumio-como-presidente-de-argentina-1146475666.html

Este 10 de noviembre, el libertario juró en su cargo como presidente de los argentinos. En otro orden, el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo...

Javier Milei asumió como presidente de Argentina En Cara o Ceca, hablamos con el diputado nacional Martín Yeza, de Juntos por el Cambio, tras la asunción de Javier Milei: "No lo podemos dejar solo. Nuestro deber moral es dar el mayor esfuerzo para discutir las leyes que sirvan para reformar el Estado y liberar el talento de los argentinos".

Javier Milei lidera desde este domingo 10 los destinos de Argentina, a partir de la ceremonia de asunción en el Congreso, que contó con la presencia de mandatarios y referentes de la derecha internacional como Viktor Orban, de Hungría, Jair Bolsonaro, de Brasil y Santiago Abascal, de España.En su discurso frente a la gente, desde las escalinatas del edificio, prometió "ajuste" y "estanflación", pero "luz al final del camino"."Es la primera vez que dice que el ajuste lo va a hacer el Estado y no la casta política. Mi duda es cuánto aguantará la gente cuando se entere que las medidas van a impactarle en su bolsillo", afirmó a Cara o Ceca el analista político Lucas Klovobs.Klovobs sostuvo que cada vez los períodos de "luna de miel" de los presidentes es menor y que, por ende, Milei deberá esforzarse en construir gobernabilidad. "Tiene falta de musculatura en el Congreso y no tiene ningún gobernador ni intendente. Va a tener que negociar ley por ley".En este sentido, el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Martín Yeza, dijo que tiene predisposición a dar cuórum para colaborar con el Gobierno.Además, hizo mención a la actualidad de su coalición, Juntos por el Cambio, se dividió legislativamente. "Está bien que reseteemos la relación entre nosotros. Estamos pasando por un proceso natural de saneamiento, donde necesitamos discutir nuestras diferencias internas".Por otra parte, el periodista especializado en asuntos internacionales, Alberto Lopez Girondo, analizó la postura geopolítica de este nuevo gobierno."El alineamiento de Milei muestra una gran torpeza ideológica. El mundo va hacia una multipolaridad, pero él hace una apuesta a EEUU, y ni siquiera a la actual administración, sino a Donald Trump. Eso a la larga se paga", aseguró a Cara o Ceca.El analista opinó además que la canciller argentina, "Diana Mondino, va a tener que bajar varios cambios con China. Ellos no van a hacer un gran escándalo [por las declaraciones en su contra] y van a seguir negociando, porque juegan a largo plazo. Argentina depende más de ellos que al revés".Otro obstáculo para Arévalo en GuatemalaEl Ministerio Público de Guatemala pidió anular las elecciones que ganó Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, quien debe asumir el 14 de enero, por presuntas irregularidades en las actas electorales, que no se habrían adecuado a los formatos que requería el Tribunal Supremo Electoral.A pesar de esto, la decisión final está en manos del Tribunal Supremo, cuya titular, Blanca Alfaro, dijo que los resultados son inalterables.Por esto, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, denunció un intento de golpe de Estado y le pidió al actual presidente, Alejandro Giammattei, que tome acciones "contra los perpetradores" del Ministerio Público.Asimismo, describió el ánimo social ante este clima de turbulencia política. "La población está cansada de estos embates. El movimiento indígena, en particular, está muy movilizado y hubo varias semanas donde las carreteras estuvieron cerradas".

