Un senador de EEUU dice que el ajo proveniente de China es una "amenaza de seguridad nacional"

11.12.2023

En una carta dirigida al secretario de Comercio federal, titulada "El ajo cultivado en la China comunista no debe tener lugar en los supermercados de EEUU", el parlamentario sostiene que el condimento "no es seguro", para lo que cita presuntos métodos de producción insalubres."Existe una grave preocupación de salud pública por la calidad y seguridad del ajo cultivado en países extranjeros, en particular el ajo cultivado en la China comunista. La China comunista tiene la mayor cuota de mercado y ocupa el primer lugar en importaciones anuales de ajo a Estados Unidos", declaró el senador republicano.En ese sentido, añadió que las presuntas prácticas insalubres, como el cultivo del alimento en aguas residuales, han sido "bien documentadas en blogs de cocina y videos de YouTube".Por ello, el legislador exigió al Departamento de Comercio de su país que tome medidas, de acuerdo con una ley que permite investigar el impacto de importaciones para la seguridad nacional.El exgobernador de Florida pidió que se analicen "todos los tipos de ajo, enteros o separados en dientes, incluso pelados, refrigerados, frescos, congelados, conservados provisionalmente o envasados ​​en agua u otra sustancia neutra.""La seguridad alimentaria es una emergencia existencial que plantea graves amenazas a nuestra seguridad nacional, salud pública y prosperidad económica", concluyó.Reacciones de la prensa, entre desmentidos e incredulidadAl abordar la carta del senador Scott, el portal del medio público británico BBC mencionó una investigación de la Oficina para la Ciencia y la Sociedad de la Universidad McGill, de Quebec, que concluyó que "no hay pruebas" de que las aguas residuales se utilicen como fertilizante para el cultivo de ajo en China."En cualquier caso, esto no supone ningún problema", apuntó el recinto académico en un artículo de 2017."Los desechos humanos son un fertilizante tan eficaz como los desechos animales. Esparcir aguas residuales humanas en campos donde se cultivan no parece atractivo, pero es más seguro de lo que se podría pensar", sostuvo entonces.En tanto, el diario chino Global Times calificó las declaraciones del parlamentario norteamericano como "claramente absurdas", añadiendo que lo habían transformado en un hazmerreír internacional.El medio afirmó, además, que lo que refleja el caso es la postura "antiintelectual" y hostil de la clase política de EEUU con respecto a China y la supuesta amenaza que representa.​​"La carta de Scott no puede considerarse simplemente una broma. No solo no tiene gracia, sino que también refleja una dura realidad en la relación entre China y Estados Unidos. A pesar de que todo el mundo sabe que estas acusaciones son mentiras y que estas mentiras causan daño, ¿por qué estos conceptos erróneos siguen creciendo como una bola de nieve?", indagó la publicación asiática. "Mirando hacia atrás, las afirmaciones de que el ajo en China fue fertilizado con heces humanas y cultivado en aguas residuales muestran cuán anticuada es la imaginación de Scott y otros sobre China. China cumple estrictamente con los estándares técnicos de seguridad de plantación de ajo para exportación, que abarcan no solo los fertilizantes y el agua de riego utilizados, sino también la calidad del aire", defendió la publicación. "Si existen preocupaciones legítimas sobre la seguridad alimentaria, ambas partes pueden resolverlas completamente a través de canales normales y transparentes, sin recurrir a etiquetar el ajo con estereotipos ideológicos y participar en tales ataques. De lo contrario, cuanto más enérgicamente se ataque, más se expondrá su ignorancia, y esto también aumentará las preocupaciones del mundo sobre el antiintelectualismo estadounidense", concluyó.

